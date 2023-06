GfW Gesellschaft für Weiterbildung mbH

Gesellschaft für Weiterbildung übernimmt DIE NEUE SCHULE aus Berlin

DIE NEUE SCHULE GbR ist seit Mai 2023 Teil der Gesellschaft für Weiterbildung mbH (GfW). Mit dem jüngsten Zuwachs unterstreicht die von Shervin Zamani Alai geführte Bildungsholding einmal mehr ihren Anspruch, die soziale Mobilität der Gesellschaft durch die Bereitstellung von Bildungsangeboten zu fördern.

1984 wurde DIE NEUE SCHULE in Charlottenburg gegründet, und sie zählt heute zu den großen und bekannten Sprachschulen in Berlin. Sowohl in Präsenz als auch online bietet die Sprachschule ein vielseitiges Spektrum an Sprachkursen für Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Italienisch und Spanisch an, die von erfahrenen Muttersprachler:innen geleitet werden. Darüber hinaus hat sich die Sprachschule zudem auf Sprachangebote für den Bildungsurlaub spezialisiert.

Bei der Auswahl der Nachfolge haben die ehemaligen Inhaber:innen großen Wert darauf gelegt, dass ihr Herzensprojekt von branchenerfahrenen Unternehmer:innen weitergeführt und weiterentwickelt wird. Durch die Eingliederung in den Sprachbildungsbereich der GfW Gruppe, zu der die erfolgreichen speakeasy-Sprachschulen in Berlin und weiteren deutschen Großstädten gehören, profitiert DIE NEUE SCHULE von umfangreicher Expertise auf dem Sprachbildungs-Markt und den nötigen Ressourcen für nachhaltiges Wachstum.

Der Geschäftsbetrieb wurde von Shervin Zamani Alai Anfang Mai 2023 reibungslos und zum Wohle aller Beteiligten - Bestandkund:innen, Mitarbeiter:innen, Geschäftspartner:innen, Lieferanten etc. übernommen. Die operative Schulleitung liegt nun bei Isabel Albers, die zuvor als stellvertretende Schulleitung bei speakeasy Berlin tätig war.

Über GfW

Die im Januar 2021 gegründete Bildungsholding Gesellschaft für Weiterbildung mbH (GfW) mit Sitz in Berlin-Friedrichshain beteiligt sich an/oder übernimmt bestehende Bildungseinrichtungen, z. B. im Rahmen einer Altersnachfolge. Aktuell gehören zum Bildungsverbund der GfW die Sprachschule speakeasy mit Standorten in Berlin. Hamburg, München, Köln und Bremen, die Kunstschule Wandsbek mit Standorten in Hamburg und Bremen, der Weiterbildungsanbieter Strassenberger Akademie und nun die Sprachschule DIE NEUE SCHULE in Berlin.

