Freiheit und Flexibilität: Der Weg zur Unabhängigkeit als Unternehmerin im Online-Business

München (ots)

Anja Krüger ist Expertin für digitales Unternehmertum. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie Frauen mit ihrem einzigartigen Mentorin-Programm, je nach deren individuellen Bedürfnissen, dabei, mit ihrem eigenen Online-Business durchzustarten oder weiter zu skalieren. Hier erfahren Sie, warum sich der Schritt zum eigenen Online-Business lohnt.

Traditionelle Geschäftsmodelle bieten oft wenig Freiheit. Sie sind mit hohen Kosten verbunden, wobei eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf selten gegeben ist. Wenig verwunderlich also, warum sich viele Frauen kaum für klassische Unternehmen begeistern können. Im Gegensatz dazu sind starre Strukturen, feste Arbeitsorte und traditionelle Rollenverteilungen in der virtuellen Business-Welt schlicht überholt. Die Digitalisierung revolutioniert die Art und Weise, wie Geschäfte geführt werden. "Die neue Art des digitalen Unternehmertums ermöglicht es Frauen, wahre Freiheit und Unabhängigkeit auch im beruflichen Kontakt zu erleben. Im Gegensatz zu traditionellen Geschäftsmodellen lässt sich ein Online-Business innovativ, flexibel und effizient gestalten", erklärt Anja Krüger, erfolgreiche Online-Unternehmerin und Gründerin von Easy Rich Mind und anderen Mentoring-Programmen. Aus eigener Erfahrung weiß sie jedoch, dass trotz der zahlreichen Vorteile viele Frauen ihren Weg als digitale Unternehmerin immer noch zurückhaltend gehen. Ihr Potenzial schöpfen sie aus den unterschiedlichsten Gründen nicht aus. Daher hat es sich die bekannte Mentorin zur Aufgabe gemacht, andere Frauen zielgerichtet beim Aufbau ihres Online-Geschäfts zu unterstützen. So können Anja Krügers Kundinnen ein unabhängiges Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen - zeitliche und finanzielle Freiheit inklusive.

Frauen und ihre unternehmerischen Herausforderungen

Trotz zahlreicher Möglichkeiten zögern viele Menschen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. "Verantwortlich hierfür sind nicht selten die technischen Herausforderungen sowie diverse Ängste", erklärt Anja Krüger. Im Rahmen ihres Mentoring-Programms möchte sie daher für Aufklärung sorgen und Frauen Schritt für Schritt dabei begleiten, ihr volles Potenzial in der digitalen Geschäftswelt auszuschöpfen. "Wir zeigen unseren Kunden, wie sie jede Hürde meistern", so die Expertin weiter. Diese praxisnahe Unterstützung hilft Online-Unternehmerinnen dabei, ein nachhaltig erfolgreiches Business zu etablieren.

Schließlich liegen die Vorteile eines eigenen Online-Business auf der Hand. So profitieren selbstständige Unternehmerinnen vor allem von zeitlicher und örtlicher Flexibilität - eine Tatsache, die besonders für Familien relevant ist. "Wir sprechen hier jedoch nicht nur von der zeitlichen Komponente", erklärt Anja Krüger. "Dadurch, dass die Arbeit an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden kann, bietet sich vor allem für Familien mit Kindern die Möglichkeit, verschiedene Kulturen kennenzulernen und eine weltoffene Perspektive zu entwickeln."

Einen Unterschied machen

Der Aufbau eines digitalen Unternehmens ist mit zahlreichen Mythen und Irrtümern behaftet. Ein besonders häufiges Beispiel dafür stellt harte Arbeit dar. So denken viele Online-Unternehmerinnen, dass sie überdurchschnittlich viel Zeit und Energie in ihr Business investieren müssen. Anja Krüger verrät jedoch, dass kluges Arbeiten den tatsächlichen Unterschied macht. Können Frauen ihre Arbeitsabläufe gezielt delegieren und damit effizient gestalten, reduzieren sie ihre Belastung spürbar. Gleichzeitig maximieren sie ihre Produktivität. Unverzichtbar ist diesbezüglich auch, das eigene Know-how gezielt einzusetzen. So glauben manche Frauen, sie müssten konsequent mehr Wissen ansammeln, um als echte Expertin wahrgenommen zu werden. Das ist jedoch ein Trugschluss. Um als Spezialistin angesehen zu werden, müssen Frauen ihr vorhandenes Wissen richtig kommunizieren. Ein authentischer und professioneller Auftritt ist entscheidend, damit sich eine Online-Unternehmerin von ihrer Konkurrenz abheben kann.

Ganzheitlicher Erfolg nach den eigenen Maßstäben

Damit steht fest: Ein eigenes Online-Business bietet Frauen zahlreiche Vorteile. Dennoch muss klar sein, dass sich geschäftlicher Erfolg auch im World Wide Web nicht automatisch einstellt. "Erfolgreiches Unternehmertum beginnt im Kopf", so Anja Krüger. Es geht also darum, eine förderliche Einstellung zum eigenen Business, Online-Marketing und Geld zu pflegen. Genauso wie die Angst vor technischen Hürden lassen sich diese essenziellen Themen aber mit der richtigen Unterstützung meistern. Das zeigen unzählige Erfolgsgeschichten von Online-Unternehmerinnen, die mit ihren Angeboten bereits einen Unterschied im Leben vieler Menschen machen. Anja Krüger und ihr Angebot gehören definitiv dazu.

