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Drohnenabwehr hautnah erleben: LivEye eröffnet neues Drohnen-Kompetenzzentrum in Landscheid

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Landscheid (ots)

Mit einem neuen Drohnen-Kompetenzzentrum in der Target World Landscheid bei Trier baut die LivEye GmbH ihr Engagement im Bereich Drohnendetektion und Drohnenabwehr weiter aus. Im Rahmen von Pressetagen am 7. und 8. Juli 2026 erhalten Medienvertreter erstmals Einblicke in die neue Trainings- und Demonstrationsumgebung. Im Fokus stehen aktuelle Herausforderungen durch unerlaubte Drohnenflüge sowie praxisnahe Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, Großveranstaltungen und sicherheitsrelevanter Einrichtungen.

Carsten Simons, Geschäftsführer der LivEye GmbH: „Die Zahl der Drohnen steigt kontinuierlich – und damit auch die Herausforderungen für Betreiber kritischer Infrastrukturen, Sicherheitsverantwortliche und Veranstalter. Gleichzeitig fehlt vielen Unternehmen noch das Wissen darüber, welche Möglichkeiten es heute bereits gibt, Drohnen frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Mit unserem neuen Kompetenzzentrum schaffen wir einen Ort, an dem moderne Drohnenabwehr nicht nur theoretisch vermittelt, sondern unter realistischen Bedingungen trainiert und erlebbar gemacht werden kann.“

Drohnen spielen längst nicht mehr nur im Freizeitbereich eine Rolle. Auch Unternehmen, Veranstalter und Betreiber kritischer Infrastrukturen beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, wie sie sich vor unerlaubten Drohnenflügen schützen können. Gleichzeitig wächst der Bedarf an praxisnahen Trainingsmöglichkeiten und belastbaren Sicherheitskonzepten. Mit dem neuen Kompetenzzentrum reagiert LivEye auf diese Entwicklung und schafft einen Ort, an dem moderne Drohnenabwehr unter realistischen Bedingungen trainiert, getestet und weiterentwickelt werden kann.

Die Besucher erwartet ein praxisnahes Programm mit Live-Vorführungen zur Detektion von Drohnen und Drohnenpiloten, Demonstrationen verschiedener Abwehrmaßnahmen sowie Einblicken in die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen der Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Darüber hinaus werden Experten die aktuelle Drohnenlage in Deutschland analysieren und einen Ausblick auf die Entwicklungen bis 2027 geben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Anforderungen und gesetzlichen Pflichten von Unternehmen und Betreibern kritischer Infrastrukturen im Umgang mit potenziellen Drohnenbedrohungen. Für Medienvertreter bietet die Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten für Interviews und Hintergrundgespräche mit Sicherheits- und Drohnenabwehrexperten, Militärangehörigen sowie weiteren Fachvertretern aus dem KRITIS-Umfeld. Bereits am Vorabend der Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit zum persönlichen Austausch im Rahmen eines gemeinsamen Abendprogramms.

Ein besonderes Highlight erwartet die teilnehmenden Medienvertreter direkt vor Ort: In einem gesicherten Trainingsumfeld können sie die Herausforderungen der Drohnenabwehr selbst erleben und unter fachkundiger Anleitung auf fliegende Drohnenattrappen schießen. Ergänzt wird das Programm durch realistische Trainingsszenarien mit umfangreichen Foto- und Filmmöglichkeiten.

„Wer Drohnenabwehr nur aus der Theorie kennt, unterschätzt oft die Dynamik solcher Situationen“, sagt Stefan Rudat, Schießleiter der Target World Landscheid. „Deshalb setzen wir auf realistische Szenarien, die zeigen, worauf es im Ernstfall ankommt und welche Anforderungen moderne Drohnenabwehr heute erfüllen muss.“

Mit dem neuen Drohnen-Kompetenzzentrum schafft LivEye eine Plattform für Ausbildung, Training und den fachlichen Austausch rund um ein Thema, das angesichts der zunehmenden Verbreitung von Drohnen und der aktuellen Sicherheitslage weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Medienvertreter, die an den Pressetagen teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis zum 5. Juli 2026 per E-Mail anzumelden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.liveye.com.

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