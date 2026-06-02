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Akzeptanzproblem Videoüberwachung: Wie man Sicherheit erhöht, ohne die Stadt in einen Überwachungsraum zu verwandeln

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Föhren (ots)

Wenn es dunkel wird, fühlen sich viele Innenstädte anders an. Vandalismus in Parks, Einbrüche in Gewerbegebiete, Unsicherheit auf öffentlichen Plätzen – Kommunen stehen zunehmend unter Druck, sichtbare Lösungen zu präsentieren. Die Politik reagiert, und oft heißt die Antwort: mehr Kameras. Doch je mehr Überwachung installiert wird, desto lauter wird auch der Widerstand. Datenschützer warnen vor einem schleichenden Kontrollverlust, Anwohner sorgen sich um ihre Privatsphäre.

„Eine Kamera schafft nur dann Sicherheit, wenn Menschen verstehen, wofür sie eingesetzt wird und ihr vertrauen“, sagt Andreas Schmitz, Prokurist und Chief Security Officer der LivEye GmbH. Hier erfahren Sie, wie Kommunen Sicherheit erhöhen können, ohne ihre Städte in dauerhafte Überwachungsräume zu verwandeln und warum mobile, KI-gestützte Lösungen dabei eine neue Rolle spielen.

Zwischen Sicherheit und Eingriff: Die richtige Einordnung von Videoüberwachung

In der öffentlichen Diskussion wird Videoüberwachung häufig pauschal als Eingriff in die Privatsphäre bewertet. Eine differenzierte Betrachtung zeigt jedoch, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen eine legitime und notwendige Funktion erfüllen kann. Insbesondere dort, wo klar definierte Sicherheitsziele bestehen und alternative, weniger eingriffsintensive Maßnahmen nicht ausreichen, gewinnt sie an Bedeutung.

Das betrifft etwa den Schutz kritischer Infrastrukturen, die Absicherung von Großveranstaltungen oder die Prävention und Aufklärung von Straftaten an besonders gefährdeten Orten. Maßgeblich bleibt dabei stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Überwachung darf weder flächendeckend noch dauerhaft ohne konkreten Anlass erfolgen, sondern muss zielgerichtet, rechtlich fundiert und nachvollziehbar begründet sein.

Mobil statt dauerhaft: Flexible Systeme als Ansatz für mehr Verhältnismäßigkeit

Vor diesem Hintergrund rückt die Unterscheidung zwischen stationären und mobilen Systemen stärker in den Fokus. Während fest installierte Kameras dauerhaft denselben Raum erfassen und somit kontinuierlich in öffentliche Bereiche eingreifen, verfolgen mobile Systeme einen anderen Ansatz. Sie werden anlassbezogen eingesetzt, etwa auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder in temporären Gefahrenlagen. Dadurch entsteht eine flexible Form der Überwachung, die sich an konkreten Risiken orientiert und nach Wegfall des Anlasses wieder zurückgebaut werden kann.

Gerade diese zeitliche Begrenzung kann die Akzeptanz erhöhen, da Eingriffe in die Privatsphäre nicht dauerhaft bestehen bleiben. In der Praxis zeigt sich, dass mobile Lösungen – wie sie beispielsweise von Anbietern wie LivEye entwickelt werden – dazu beitragen können, Sicherheitsbedarfe präzise abzudecken, ohne langfristige Überwachungsstrukturen zu etablieren.

Datenschutz als integraler Bestandteil moderner Systeme

Neben der Einsatzform spielen technische und organisatorische Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Moderne Videosysteme müssen Datenschutz bereits in ihrer Konzeption berücksichtigen. Die Anforderungen an „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ ergeben sich unmittelbar aus der DSGVO und verpflichten Unternehmen dazu, Datenschutz und Datensicherheit bereits bei der Entwicklung sowie im Standardbetrieb von Systemen und Prozessen zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere verschlüsselte Datenübertragungen, klar definierte Zugriffs- und Berechtigungskonzepte, begrenzte Speicherfristen sowie eine konsequente Zweckbindung personenbezogener Daten.

Ergänzend dazu sind organisatorische Maßnahmen erforderlich, etwa umfassende Dokumentationen, Datenschutz-Folgenabschätzungen, regelmäßige Schulungen und transparente Verantwortlichkeiten. Erst das Zusammenspiel aus technischer Umsetzung und organisatorischer Kontrolle schafft die Grundlage für einen rechtssicheren und verantwortungsvollen Betrieb.

Wirksamkeit durch Einbindung in Sicherheitskonzepte

Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass Videoüberwachung ihre Wirkung vor allem dann entfaltet, wenn sie in ein ganzheitliches Sicherheitskonzept eingebettet ist. Kameras allein verhindern selten Straftaten, sie können jedoch abschreckend wirken und die Aufklärung erheblich erleichtern. Entscheidend ist dabei die Fähigkeit zur schnellen Reaktion. Werden Videobilder nicht nur aufgezeichnet, sondern in Leitstellen ausgewertet und mit konkreten Interventionsmaßnahmen verknüpft, steigt der sicherheitsrelevante Nutzen deutlich.

Insbesondere KI-gestützte Systeme ermöglichen es, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Auf diese Weise entsteht ein aktives Sicherheitsinstrument, das über reine Dokumentation hinausgeht.

Akzeptanz entsteht durch Transparenz und klare Kommunikation

Ob solche Maßnahmen gesellschaftlich akzeptiert werden, hängt jedoch nicht allein von ihrer Wirksamkeit ab. Ebenso entscheidend sind Transparenz, Nachvollziehbarkeit und eine klare Kommunikation gegenüber der Bevölkerung. Bürger nehmen Überwachung eher als Schutzmaßnahme wahr, wenn nachvollziehbar ist, warum sie eingesetzt wird, wie lange sie besteht und wer Zugriff auf die Daten hat. Wird zudem deutlich, dass der Fokus auf dem Schutz vor konkreten Gefahren wie Vandalismus, Gewalt oder Sabotage liegt, steigt das Vertrauen in die Maßnahme.

Letztlich entsteht Akzeptanz dort, wo Sicherheit und Grundrechte nicht als Gegensätze verstanden werden. Vielmehr geht es darum, beide Aspekte in Einklang zu bringen und verantwortungsvoll miteinander zu verbinden. Mobile Videoüberwachung kann in diesem Kontext eine sinnvolle Lösung darstellen, weil sie flexibel, zielgerichtet und zeitlich begrenzt eingesetzt wird. Wenn technische Möglichkeiten mit klaren rechtlichen und organisatorischen Leitplanken kombiniert werden, lässt sich ein Sicherheitsniveau erreichen, das sowohl effektiv als auch gesellschaftlich tragfähig ist.

Über LivEye

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.500 Systemen und rund 150 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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