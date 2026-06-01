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Grenzkontrollen binden Beamte: Warum Unternehmen jetzt selbst für Sicherheit sorgen müssen

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Föhren (ots)

Grenzkontrollen binden tausende Bundespolizisten. In Städten, an Bahnhöfen und bei Unternehmen fehlt damit schnell Personal, das sichtbar abschreckt. Gleichzeitig bleibt Diebstahl ein massives Problem: Allein 2024 registrierte die Polizei rund 1,94 Millionen Diebstähle. Auf Baustellen meldeten acht von zehn Verantwortlichen mindestens einen Diebstahl pro Jahr. Für Unternehmer heißt das: Wenn nachts jemand aufs Gelände kommt, ist die Polizei oft erst da, wenn der Schaden schon passiert ist.

„Wer heute größere Flächen schützen will, braucht mehr als ein Schloss am Tor und eine Kamera zur Beweissicherung“, sagt Carsten Simons, Geschäftsführer der LivEye GmbH. Aus der Überwachung von Baustellen, Gewerbeflächen und sensiblen Anlagen kennt er die Muster organisierter Täter und die Lücken klassischer Sicherheitskonzepte. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Unternehmen verdächtige Situationen früher erkennen können und warum moderne Sicherheitsstrategien nicht erst nach dem Einbruch beginnen dürfen.

Klassische Sicherheitsmaßnahmen reichen oft nicht mehr aus

Viele Unternehmen setzen weiterhin auf Zäune, Beleuchtung oder einzelne Kamerasysteme. Diese Maßnahmen erfüllen zwar eine wichtige Funktion, stoßen jedoch zunehmend an Grenzen. Vor allem weitläufige Baustellen, Logistikflächen oder Betriebshöfe lassen sich außerhalb der Arbeitszeiten nur schwer kontrollieren. Genau diese Situationen nutzen Täter gezielt aus.

Hinzu kommt, dass viele Diebstähle inzwischen professionell organisiert ablaufen. Täter beobachten Abläufe, kennen Schwachstellen und schlagen bewusst nachts oder am Wochenende zu. Häufig reichen wenige Minuten, um Werkzeuge, Baumaterial oder größere Mengen Diesel zu entwenden. Bleibt der Vorfall zunächst unbemerkt, fehlen später oft entscheidende Informationen zur Aufklärung.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis ein weiteres Problem: Sicherheitsmaßnahmen existieren meistens nebeneinander, ohne miteinander verbunden zu sein. Kameras zeichnen lediglich auf, Beleuchtung reagiert automatisiert auf Bewegung und mechanische Sicherungen sollen den Zugang erschweren. Eine unmittelbare Reaktion auf verdächtige Situationen erfolgt jedoch oft nicht. Dadurch entsteht zwar sichtbare Sicherheit, aber kein aktiver Schutz.

Warum mobile Videoüberwachung an Bedeutung gewinnt

Vor diesem Hintergrund verändert sich auch der Blick auf moderne Sicherheitslösungen. Unternehmen suchen zunehmend nach Technologien, die nicht nur dokumentieren, sondern frühzeitig auf Risiken reagieren können. Besonders mobile Videoüberwachung gewinnt deshalb an Bedeutung.

Im Unterschied zu klassischen, fest installierten Anlagen lassen sich mobile Systeme flexibel dort einsetzen, wo kurzfristig ein erhöhtes Risiko entsteht. Gerade auf Baustellen, temporären Lagerflächen oder wechselnden Betriebsgeländen ist das ein entscheidender Vorteil. Sicherheitsbereiche können angepasst werden, ohne aufwendige Infrastruktur schaffen zu müssen.

Moderne Systeme analysieren dabei kontinuierlich, was auf einem Gelände geschieht. KI-gestützte Videoanalyse erkennt ungewöhnliche Bewegungsmuster oder Aktivitäten außerhalb definierter Zeiten und meldet Auffälligkeiten unmittelbar an eine Leitstelle. Dort werden Situationen bewertet und bei Bedarf konkrete Maßnahmen eingeleitet. Dadurch wird Überwachung von einer passiven Dokumentation zu einem aktiven Instrument der Gefahrenabwehr.

Anbieter wie LivEye kombinieren mobile Kamerasysteme mit intelligenter Analyse und einer dauerhaften Anbindung an besetzte Leitstellen. In der Praxis zeigt sich, dass genau diese Verbindung aus Sichtbarkeit, Früherkennung und schneller Reaktion eine deutlich höhere Wirksamkeit entfalten kann als reine Aufzeichnungssysteme.

Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit wirken präventiv

Ein wesentlicher Faktor liegt dabei in der abschreckenden Wirkung sichtbarer Überwachung. Viele Täter sind auf Zeit, unbeobachtete Bewegungsräume und Anonymität angewiesen. Wird erkennbar, dass ein Gelände aktiv überwacht wird und Auffälligkeiten unmittelbare Reaktionen auslösen können, verändert das häufig bereits die Risikobewertung potenzieller Täter.

Gleichzeitig ermöglicht mobile Videoüberwachung eine deutlich schnellere Einschätzung kritischer Situationen. Statt Vorfälle erst am nächsten Morgen zu entdecken, können ungewöhnliche Aktivitäten bereits während des Geschehens erkannt werden. Das verbessert nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern reduziert oft auch das Ausmaß möglicher Schäden.

Entscheidend bleibt dabei, dass technische Systeme in ein nachvollziehbares Sicherheitskonzept eingebunden werden. Kameras allein verhindern keine Straftaten. Erst das Zusammenspiel aus intelligenter Analyse, klaren Prozessen und menschlicher Bewertung schafft ein belastbares Sicherheitsniveau.

Unternehmen müssen Sicherheit stärker selbst organisieren

Die aktuelle Lage zeigt, dass Unternehmen sich zunehmend auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen müssen. Wenn Polizeikräfte an anderen Stellen gebunden sind, verlängern sich vielerorts die Reaktionszeiten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an den Schutz von Maschinen, Materialien und sensibler Infrastruktur.

Sicherheit wird deshalb immer stärker zu einer kontinuierlichen Aufgabe. Erfolgreiche Konzepte verbinden bauliche Maßnahmen, technische Überwachung und klar definierte Reaktionsprozesse. Mobile Videoüberwachung kann dabei eine sinnvolle Ergänzung sein, weil sie flexibel eingesetzt werden kann und eine aktive Form der Absicherung ermöglicht.

Dabei geht es nicht um flächendeckende Kontrolle, sondern um eine gezielte und verhältnismäßige Sicherung gefährdeter Bereiche. Moderne Systeme können Unternehmen dabei unterstützen, Risiken früher zu erkennen und potenziellen Tätern entscheidende Vorteile zu entziehen: Zeit, unbeobachtete Bewegungsräume und die Erwartung, ungestört handeln zu können.

Über LivEye

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.500 Systemen und rund 150 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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