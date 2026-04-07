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‚Faire Preise‘ und ‚tolles Team‘: Warum diese Werbe-Floskeln im Handwerk niemanden überzeugen

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Hannover (ots)

Viele Handwerksbetriebe werben noch immer mit denselben Versprechen: faire Preise, gute Qualität und ein tolles Team. Doch genau diese Aussagen finden sich inzwischen auf nahezu jeder Website und in jeder Stellenanzeige. Für Kunden und Bewerber sind solche Floskeln daher kaum noch ein echtes Entscheidungskriterium – sie wirken austauschbar und sagen wenig über den tatsächlichen Betrieb aus.

Wenn jeder Betrieb das Gleiche verspricht, glaubt es am Ende niemand mehr. Kunden wollen konkrete Gründe, warum sie genau diesen Betrieb wählen sollen – und Bewerber wollen wissen, wie der Arbeitsalltag wirklich aussieht. Wer nur mit Allgemeinplätzen wirbt, bleibt unsichtbar. Hier erfahren Sie, warum klare Positionierung heute wichtiger ist als klassische Werbeversprechen und wie Handwerksbetriebe sich glaubwürdig von der Konkurrenz abheben können.

Wenn alle alles anbieten, fällt niemand auf

Viele Handwerksbetriebe versuchen, möglichst viele Leistungsbereiche abzudecken. Garagentore, Markisen, Sonnenschutz, Fenster, Türen, Wintergärten – das Portfolio wächst, das Profil schwindet. Was als Stärke gedacht ist, wirkt nach außen wie das Gegenteil: Wer alles macht, kann nichts wirklich besonders gut. Genau das ist die Wahrnehmung, die bei potenziellen Kunden entsteht, wenn ein Betrieb kein erkennbares Profil hat.

Gleichzeitig passiert etwas Paradoxes: Echte Spezialisten, die in einem Bereich tatsächlich herausragende Leistungen erbringen, werden oft gar nicht als solche wahrgenommen, weil sie sich nicht klar genug positionieren. Fehlende Differenzierung ist damit kein Kommunikationsproblem allein, sondern ein strategisches. Wer nicht entscheidet, wofür er steht, überlässt diese Entscheidung dem Markt – und der trifft sie selten zugunsten des Betriebs.

Fokus statt Breite: Wie Spezialisierung Klarheit schafft

Der Weg aus der Austauschbarkeit beginnt mit einer ehrlichen Analyse des eigenen Leistungsportfolios. Wer die Umsätze der einzelnen Kategorien aus dem vergangenen Jahr betrachtet, findet dort häufig Bereiche, die weniger als fünf Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Diese Leistungen konsequent aus der Kommunikation zu streichen ist kein Verlust – es ist eine Investition in Klarheit.

Denn geringe Umsatzanteile verursachen überproportional hohe Komplexität: Mitarbeiter müssen für selten ausgeführte Tätigkeiten geschult werden, Prozesse laufen langsamer, Fehler häufen sich. Bestellsysteme, die kaum genutzt werden, erzeugen Unsicherheit im Büro. Wer selten mit bestimmten Aufgaben konfrontiert wird, fragt häufiger nach, braucht länger und macht mehr Fehler. Was auf dem Papier nach Umsatz aussieht, ist in der Praxis oft ein wirtschaftlich unattraktiver Aufwand ohne echten Gewinn. Spezialisierung bedeutet also nicht nur ein schärferes Profil nach außen – sie bedeutet auch effizientere Prozesse und profitableres Arbeiten nach innen.

Erst das Was, dann das Wie

Ein häufiger Fehler in der Außenkommunikation von Handwerksbetrieben ist die falsche Reihenfolge: Viele kommunizieren sofort, wie sie arbeiten – mit Qualität, Service und Erfahrung. Was dabei fehlt, ist die vorgelagerte Frage: Was wird überhaupt angeboten? Ohne eine klare Antwort darauf bleibt jede Botschaft über Arbeitsweise und Haltung beliebig. Kunden und Bewerber können nicht einordnen, für wen und wofür ein Betrieb relevant ist.

Erst wenn das Leistungsfeld klar definiert und kommuniziert ist, entfaltet die Beschreibung des eigenen Ansatzes ihre Wirkung. Die Reihenfolge ist entscheidend: Klarheit über das Angebot schafft den Rahmen, in dem Qualität und Service überhaupt bedeutsam werden können.

Konkrete Aussagen statt leerer Versprechen

Was Kunden bei ihrer Entscheidung wirklich beeinflusst, sind keine Floskeln, sondern greifbare Fakten. Garantiezeiträume, bestimmte Hersteller oder Marken, die Frage, ob Montage inklusive ist oder nicht, Festpreise gegenüber variablen Preisen, ein kostenloses Angebot – das sind Informationen, die tatsächlich relevant sind und einen Unterschied machen. Viele Betriebe kommunizieren diese Dinge nicht, weil sie glauben, das mache doch jeder so. Doch genau das stimmt oft nicht: Was intern als selbstverständlich gilt, ist für potenzielle Kunden häufig unbekannt und damit ein echter Differenzierungsfaktor.

Aussagen wie „gute Qualität" hingegen sind nicht messbar, nicht vergleichbar und werden von jedem Wettbewerber gleichermaßen verwendet. Qualität überzeugend zu kommunizieren bedeutet, sie konkret zu erklären: Woran erkennt ein Kunde den Unterschied? Was macht die eigene Leistung besser als die der Konkurrenz? Wer diese Fragen beantwortet, kommuniziert Qualität; wer sie offenlässt, behauptet sie nur.

Recruiting funktioniert nach denselben Regeln

Was im Kundenkontakt gilt, gilt im Recruiting genauso. Auch hier dominieren Floskeln: „tolles Team", „gutes Arbeitsklima" – Aussagen, die kein Bewerber mehr ernst nimmt, weil sie überall stehen. Was Fachkräfte stattdessen wollen, sind echte Einblicke: Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Mit welchen Maschinen wird gearbeitet? Wie ist das Team strukturiert? Konkrete Informationen schaffen Vertrauen und helfen Bewerbern, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Hinzu kommt die Außenwirkung des Betriebs insgesamt: Schlechte Bewertungen führen nachweislich dazu, dass weniger Bewerbungen eingehen oder Interessenten nach dem ersten Kontakt abspringen. Wer Bewertungen aktiv pflegt und im Netz gut auffindbar ist, verbessert seine Chancen im Wettbewerb um Fachkräfte erheblich. Teamfotos, Einblicke in den Betriebsalltag und eine realistische Darstellung der Arbeitsrealität sind dabei keine Kür – sie sind die Grundlage dafür, dass Bewerber und Kunden gleichermaßen ein glaubwürdiges Bild erhalten.

Über die A&M:

Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Handwerksbetriebe spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.de

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