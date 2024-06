UHHMG GmbH I stellenwerk

Nach sensationellem Erfolg: 15. stellenwerk Jobmesse der Hamburger Hochschulen startet am 18. Juni

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die stellenwerk Jobmesse der Hamburger Hochschulen geht vom 18.-20. Juni 2024 auf dem Campus der Universität Hamburg, unmittelbar vor dem Audimax, in die nächste Runde. Bis zu 120 Unternehmen (u.a. Tchibo, Edeka, Check24, Ernst & Young u.v.m) haben sich für das Event angekündigt. Die Kopf & Steine GmbH liefert Freikarten für u.a das MS DOCKVILLE und Studierende erhalten kostenlos professionelle Bewerbungsfotos, Speed-Coachings und Unterstützung bei der perfekten Bewerbung. Ein abwechslungsreiches und zielgruppengerechtes Rahmenprogramm inklusive Food Trucks, Musik und einer großen Abschlussparty sorgen für einen sommerlichen Festival-Charakter.

Im Juni vergangenen Jahres wurde die stellenwerk Jobmesse erstmals mit neuer Ausrichtung umgesetzt. Die verstärkte Ausrichtung auf den Bedarf der Studierenden, der Launch des "Future Fields" sowie die Vernetzung von Unternehmen und Studierenden im Festival-Kontext haben dazu beigetragen, dass über 10.000 Besucher:innen dem Event beigewohnt haben. Es wurden über 140 Speed-Coachings durchgeführt, 280 Job-Angebote präsentiert und fast 300 professionelle Bewerbungsfotos geschossen. Außerdem sind zwecks Networking und Party über 2.000 kostenlose Erfrischungsgetränke bei strahlendem Sonnenschein über den Tresen gegangen.

Im großen Domzelt befindet sich wieder das sogenannte "Future Field". Hier gibt es für die Studierenden kostenlose Bewerbungsfotos, für die sie sich vorher in der Wandel-Bar inkl. Gratis-Kaffee stylen können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Speed-Coachings mit zertifizierten Trainern wahrzunehmen und sich in drei Minuten einen fertigen Lebenslauf mit dem stellenwerk CV-Maker zu erstellen. An allen vier Stationen des Future Fields erhalten die Teilnehmenden Coins, die sie am 20.06.24 auf der großen Studi-Party ab 17.00 Uhr gegen Freigetränke einlösen können. Zusätzlich werden die Hamburger Künstlerinnen Nina Hepburn und Lia Sahin für Entertainment an diesem Abend sorgen.

Die Kopf & Steine GmbH stellt Tickets für die Festivals MS DOCKVILLE, das Habitat Festival, den VOGELBALL und das SPEKTRUM zur Verfügung. Diese können täglich um 15:00 Uhr am Glücksrad an den Exhibition Areas, unmittelbar bei den Unternehmenszelten, gewonnen werden. Zusätzlich werden auf dem Campus über 50kg Popcorn verschenkt. Weiter wird es an allen Tagen des Events eine Aktionsfläche von und mit dem Hochschulsport geben sowie einen Pop-Up Store des Unikontors mit Uni Hamburg Merchandise-Artikeln wie Hoodies, Shirts oder Jutebeuteln.

Über die stellenwerk Jobmesse

Die "stellenwerk Jobmesse" als größte Hochschul-Jobmesse Deutschlands ist ein Gemeinschaftsprojekt von stellenwerk in Kooperation mit der Muttergesellschaft Universität Hamburg, sowie den drei weiteren Hamburger Partner-Universitäten Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW), Technische Universität Hamburg (TUHH) und HafenCity Universität Hamburg (HCU).

Das Hochschul-Jobportal stellenwerk wurde 2007 gemeinsam mit der Universität Hamburg gegründet und bietet Studierenden Angebote für Werkstudierendenjobs, Praktika, private Nebenjobs sowie Angebote für Absolvent:innen (First-Level-Positions, Junior-Stellen, Traineeships) und Jobs an ihrer Hochschule.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter www.stellenwerk-jobmessen.de oder www.stellenwerk.de

Original-Content von: UHHMG GmbH I stellenwerk, übermittelt durch news aktuell