Grünwelt Energie

Warum importiert Deutschland Strom: Grünwelt Energie erläutert die Zusammenhänge

Düsseldorf (ots)

2024 wurde in Deutschland mehr Strom importiert als noch 2023. Wo liegen die Gründe hierfür, wenn doch 2024 mit über 60 Prozent so viel Strom wie noch nie nachhaltig produziert werden konnte? Grünwelt Energie nennt Faktoren für den erhöhten Import und erklärt außerdem die Rolle des Stromexports.

Deutschland importiert und exportiert täglich Strom - dieser Austausch mit dem europäischen Ausland ist ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung und sorgt für Stabilität im Netz. Besonders die Zunahme an erneuerbaren Energien in Deutschland beeinflusst diesen Handel stark. Der Austausch von Strom ist grundsätzlich kein Nachteil, sondern ein Vorteil des europäischen Verbundsystems. Er erlaubt Deutschland, in Zeiten geringer nationaler Erzeugung, beispielsweise bei Windstille, auf günstige Energiequellen aus dem Ausland zurückzugreifen. Importiert wird oft Strom, der zu niedrigeren Kosten erzeugt wird - aktuell besonders günstige Wind- und Wasserkraft aus Skandinavien. Exportiert wird deutscher Strom, wenn die Produktion aus Wind- und Solaranlagen hierzulande sehr hoch ist. Die Bilanz zwischen Im- und Exporten verschiebt sich also ständig.

Stromimport und -export in Zahlen:

- Stromimport 2024: 81,7 Milliarden Kilowattstunden (+17,9% zu 2023)

- Stromexport 2024: 55,4 Milliarden Kilowattstunden (-7,8% zu 2023)

- Importüberschuss 2024: 26,3 Milliarden Kilowattstunden (+185,9% zu 2023)

Mit Ökostrom von Grünwelt Energie erneuerbare Energien unterstützen

"Der positive Trend in Deutschland hinsichtlich Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ist bedeutend für den Klimaschutz. Zugleich wird der Anteil fossiler Energien verringert und Stromexporte ins europäische Ausland können gesteigert werden. Verbraucher unterstützen den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, wenn sie sich für Ökostrom entscheiden und so die Nachfrage erhöhen", erläutert Grünwelt Energie.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

