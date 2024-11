Wizard Live GmbH

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Der Christmas Garden Koblenz lädt zum zauberhaften Winterausflug ein!

Frankfurt am Main (ots)

Für Freund:innen des Weihnachtszaubers gilt es trotz diesjähriger Pause des Christmas Garden Frankfurt aufzuatmen: Das festliche Lichtermeer wartet nur einen romantischen Ausflug entfernt! Ab dem 21. November 2024 bietet die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ein traumhaftes Ambiente für die anstehende schönste Zeit des Jahres und den Christmas Garden Koblenz. Die Besucher:innen können sich hier auf einen völlig neu gestalteten Rundweg mit über 20 spektakulären Lichtinstallationen und magischen Highlightsfreuen. Kilometerweit sichtbare Skybeams, das Field of Lights - ein beeindruckendes Lichtermeer, märchenhaft schön - Cinderellas Kutsche, der romantische Weihnachtszug, ein begehbarer 3D-Ballon, das nostalgische Karussell - sind nur eine kleine Auswahl des diesjährigen Erlebnisses. Der Vorverkauf für dieses einmalige Open-Air-Event hat bereits begonnen - sichern Sie sich Ihr Ticket und erleben Sie den Christmas Garden in Koblenz als Ausflug mit der ganzen Familie, romantisch zu zweit oder mit Ihren Freund:innen und ganz viel Spaß!

Das Kreativteam des Christmas Garden Deutschland hat für diese Saison viele neue audiovisuelle Lichtinstallationen entworfen. Der neu gestaltete Rundweg im Christmas Garden Koblenz bietet funkelnde Überraschungen. Besucher erwartet eine bunte Vielfalt an neuen Lichtattraktionen.

Deutschlandweit einmalig ist die mögliche Anreise per Seilbahn zum Christmas Garden Koblenz, die atemberaubende Ausblicke auf den schillernden Lichtzauber verspricht.

Oliver Vordemvenne, örtlicher Veranstalter und Geschäftsführer der I-Motion GmbH: "Der Christmas Garden Koblenz hat sich zu unserer Freude zu einem Traditionsevent und zu einem der beliebtesten Open-Air-Events der Winterzeit in der gesamten Mittelrhein-Region entwickelt. Darauf sind wir stolz und die Begeisterung des Publikums motiviert uns, auch in der kommenden Saison wieder viele funkelnde Lichtkunstwerke und strahlende Highlights zu präsentieren, die die Festung Ehrenbreitstein in einen magischen Ort verwandeln. Wir wünschen allen Gästen schon jetzt viel Vorfreude auf den neu gestalteten Christmas Garden Koblenz, der im Herbst wieder über dem Deutschen Eck erstrahlt."

Der etwa zwei Kilometer lange Rundweg des Christmas Garden Koblenz ist für viele Gäste ein unverzichtbares vorweihnachtliches Ritual. Das Eintauchen in das schimmernde Glanzmeer bietet ein einzigartiges Erlebnis und Momente der Entschleunigung für die ganze Familie.

Zu den Attraktionen des Christmas Garden Koblenz gehört in dieser Saison auch ein Karussell mit nostalgischem Flair, das nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt.

Vom 21. November 2024 bis zum 08. Januar 2025 lädt der Christmas Garden Koblenz - durchgeführt von der Christmas Garden Deutschland GmbH und der I-Motion GmbH, beides Unternehmen der DEAG-Gruppe - unter freiem Himmel zum Entdecken und Entschleunigen ein (der Christmas Garden Koblenz ist geschlossen am 25. & 26. November sowie am 2., 3., 24. & 31. Dezember 2024).

Karten und Kombitickets für die Seilbahn und den Christmas Garden gibt es auf christmasgarden.de/koblenz/ sowie auf myticket.de.

Tickets für Erwachsene sind ab 19,95 Euro erhältlich. Erstmals bietet der Christmas Garden Koblenz auch besondere Familientage mit attraktiven Familientickets an.

Familientage in Koblenz: 09.12.2024, 16.12.2024, 06.01.2025

Hintergrundinformationen:

In dieser Saison rechnet die DEAG Deutsche Entertainment AG europaweit mit dem Erreichen der Gesamtzahl von neun Millionen Gästen seit der Deutschlandpremiere vor acht Jahren. 2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Erfolgsmodell Christmas Garden erstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten Berlin. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich das renommierte Highlight winterlicher Open-AirLichtkunst zu einer stetig weiterwachsenden Erfolgsmarke. Dafür erhielt die Christmas Garden Deutschland GmbH den LEA Live Entertainment Award in der Kategorie En Suite Event des Jahres. In der kommenden Saison findet das romantische Winterhighlight an insgesamt mindestens 15 Standorten in Deutschland und Europa statt: Der Christmas Garden wird in Deutschland im Botanischen Garten Berlin, im Tierpark Berlin (Weihnachten im Tierpark), in Schloss & Park Pillnitz in Dresden, im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart, im Loki-Schmidt-Garten in Hamburg, im Zoo Augsburg, im agra-Park Markkleeberg bei Leipzig, im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe, im Erlebnis-Zoo Hannover, auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, auf der Insel Mainau und international in Windsor Great Park bei London, im Recinto Modernista Sant Pau in Barcelona, in Parc de St. Cloud in Paris und im Orto Botanico di Roma in Rom zu bewundern sein.

Original-Content von: Wizard Live GmbH, übermittelt durch news aktuell