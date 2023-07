Gronover Consulting GmbH

Johannes Gronover: Positionierung und Spezialisierung im Handwerk

Johannes Gronover ist Unternehmensberater für Handwerksbetriebe und unterstützt seine Kunden mit der Gronover Consulting GmbH bei der Optimierung ihrer Prozesse und der Steigerung ihrer Renditen. Stabilität, emotionale Führung und Zufriedenheit sind dabei sein Hauptanliegen. Im Mittelpunkt steht jedoch immer die individuelle Persönlichkeit des Unternehmers. Hier erfahren Sie, was das Angebot des Experten ausmacht.

In der heutigen Zeit stehen Handwerksbetriebe vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Mit Blick auf die dynamische Geschäftswelt, fehlende Mitarbeiter und unsichere Materialbeschaffung müssen sie innovative Wege finden, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Die traditionelle Vorstellung, als Handwerker eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten zu müssen, erweist sich in diesem Zusammenhang zunehmend als hinderlich. "Der Versuch, in unzähligen Bereichen kompetent zu sein, führt oft zu einer Verschwendung von Zeit, Ressourcen und Energie", weiß Johannes Gronover von der Gronover Consulting GmbH. "Handwerker, die sich nicht auf eine klare Positionierung konzentrieren, laufen Gefahr, in der Masse unterzugehen. Dabei sind die Vorteile einer gezielten Spezialisierung enorm." Indem ein Handwerksbetrieb sich auf ein bestimmtes Fachgebiet konzentriert, kann er einen einzigartigen Mehrwert bieten, davon ist der Experte überzeugt, der anderen Selbstständigen zeigt, wie sie ihren Betrieb auf Vordermann bringen können.

Als Unternehmensberater für Handwerksbetriebe verbindet Johannes Gronover Handwerk und Unternehmertum zu einer erfolgreichen Einheit. Seinen Weg zu unternehmerischer Unabhängigkeit verdankt er der Bereitschaft, von erfahrenen Pionieren zu lernen. Seine Praxiserfahrungen in der konsequenten Umsetzung intelligenter Konzepte und der aufrichtigen Kommunikation gegenüber Mitarbeitern haben den Unternehmer zu einem Vorbild für andere Selbstständige gemacht. Heute nutzt der Experte seine Unabhängigkeit, um andere Unternehmer auf ihrem Weg in die unternehmerische Selbstbestimmung zu begleiten.

Das Angebot der Gronover Consulting GmbH

Spezialisiert hat sich Johannes Gronover darauf, Handwerkern dabei zu helfen, ihren Stress zu reduzieren und ihren Erfolg zu steigern. Er hilft ihnen dabei, Klarheit über ihre Werte und Prioritäten zu erlangen - und ihre Lebensbereiche entsprechend anzupassen. Ein wichtiger Schritt ist dabei die Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, um mögliche Problempunkte identifizieren und lösen zu können. "Es gibt Unternehmer, die materiell gesehen sehr erfolgreich sind, aber dennoch eine innere Unruhe verspüren", berichtet der Unternehmensberater. "Plötzlich ergibt ihre bisherige Arbeitsweise keinen Sinn mehr. Diesen Menschen helfe ich gerne dabei, echte Veränderungen herbeizuführen." Voraussetzung dabei ist es, zu akzeptieren, selbst für die aktuelle Situation verantwortlich zu sein - schließlich geht es darum, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Akzeptanz und Selbstreflexion sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig, um effizient zusammenzuarbeiten.

Johannes Gronover über die Bedeutung von Positionierung und Spezialisierung

Die Positionierung ist für Johannes Gronover ein essenzieller Aspekt. "Es ist erstaunlich, wie viel Zeitersparnis durch eine klare Positionierung möglich ist", sagt der Experte. "Wenn jeder Handwerker ein spezifisches Fachgebiet hätte, könnten die Arbeitszeiten um mindestens 30 Prozent reduziert werden - und das ist noch pessimistisch geschätzt. Nehmen wir zum Beispiel einen Heizungsbauer mit 15 Mitarbeitern, der sich mit Wärmepumpen, Öl-, Gas- und Brennwertgeräten sowie Pelletöfen auskennt. Die Folge ist, dass jeder Mitarbeiter ein wenig von allem weiß, aber niemand wirklich Experte ist. Der Chef muss jeden Tag unzählige Fragen beantworten, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Das ist natürlich keine ideale Situation. Wenn sich dieser Handwerksbetrieb stattdessen nur noch auf den Einbau von Wärmepumpen spezialisiert, dann ändert sich die Situation für die Mitarbeiter drastisch: Jeder Handgriff sitzt, wodurch sie doppelt so schnell wie zuvor arbeiten können."

Für eine sinnvolle Positionierung gibt es Johannes Gronover zufolge verschiedene Ansätze. So können Handwerksbetriebe zum Beispiel eine bestimmte Nische bedienen, in der sie einzigartige Kenntnisse haben. Dadurch arbeiten sie spezialisierter, fachkundiger und effizienter.

Die Entstehung der Gronover Consulting GmbH

Johannes Gronovers fundiertes Wissen stammt aus langjähriger Praxiserfahrung im Handwerk. So absolvierte der Experte selbst eine Ausbildung zum Elektriker, an die er den Fach- und Betriebswirt des Handwerks anschloss. Im Anschluss trat er in die Firma seines Vaters ein, der ein kleines Elektrotechnikunternehmen führte. Schnell erkannte er jedoch den Mangel an Struktur, sinnvollen Prozessen und Arbeitsanweisungen. Im Jahr 2009 gründete Johannes Gronover schließlich seine eigene GmbH. Mit Geschick, unternehmerischer Vision und Leidenschaft entwickelte er nicht nur das Unternehmen, sondern auch sich selbst immer weiter. Durch eine klare Positionierung konnte er das Potenzial der Spezialisierung nutzen. Heute beschäftigt die Gronover Gruppe etwa 60 Mitarbeiter. "Ich habe viel Freude daran, Menschen dabei zu helfen, in ihrer Tätigkeit Sinn zu finden - und sie so in ihrem Wachstum zu unterstützen", sagt Johannes Gronover. "Der Kern, um den sich dabei alles dreht, ist die individuelle Persönlichkeit des Unternehmers." Johannes Gronovers Werdegang dient als inspirierendes Beispiel dafür, wie Mut und Entschlossenheit zu großen Veränderungen führen können.

