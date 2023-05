Jetzt Nachwuchs fürs Handwerk finden: 7 Ideen, mit denen Betriebe Jugendliche für eine Ausbildung begeistern

Gronover Consulting GmbH

Das Handwerk hat in den letzten Jahren große Schwierigkeiten, qualifizierte Auszubildende zu finden. Immer mehr Schulabgänger zieht es an die Unis. Aber schon in wenigen Monaten erhalten Handwerksbetriebe eine neue Chance auf ambitionierten Nachwuchs - wenn ein neuer Jahrgang die Schule verlässt.

"Social Media Portale wie TikTok und Instagram zeigen es ganz deutlich: Jugendliche haben großes Interesse am Handwerk und haben viel Spaß daran, mit den Händen etwas zu erschaffen. Unternehmen, die sich jetzt mit cleverem Marketing sichtbar machen, können sich vor Bewerbern kaum retten", erklärt Johannes Gronover. Als Inhaber eines großen Elektrobetriebes findet der Unternehmer zuverlässig motivierten Nachwuchs und wurde gerade zum Wachstumschampion gekürt. In diesem Gastartikel verrät er sieben Ideen, mit denen Betriebe Berufseinsteiger begeistern.

1. Mit der richtigen Einstellung positive Ergebnisse erzielen

Wer davon ausgeht, dass die neueste Generation auf dem Arbeitsmarkt faul ist und sowieso nur mit dem Handy spielt, wird das auch ausstrahlen - dazu sind Worte oft gar nicht nötig. Umso wichtiger ist es, dass Führungskräfte mit einer positiven Einstellung ans Recruiting gehen. Wer sich darauf freut, junge Menschen in den Betrieb aufzunehmen, wird auch passende Bewerber für sein Unternehmen begeistern.

2. Mit attraktiven Werten punkten

Um Bewerber zu finden, braucht ein Betrieb Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit lässt sich am besten über die Werte kommunizieren. Wofür wollen wir stehen? Was ist uns wichtig? Wie stehen wir zu Nachhaltigkeit, Vielfalt und einem freundschaftlichen Miteinander? Es reicht nicht, solche Werte zu haben, sie müssen auch nach außen kommuniziert werden. Nur so können Arbeitgeber sich positiv von der breiten Masse absetzen.

3. Sichtbarkeit bringt Bewerber

Wer junge Menschen ansprechen will, muss dort sichtbar werden, wo sie sich aufhalten. Und das sind Social Media Kanäle wie TikTok oder Instagram. Hier sollten Handwerksbetriebe regelmäßig zeigen, wer sie sind, was sie bieten und was sie suchen.

4. Durch Praktika die Schwellenangst nehmen

Praktika sind ein guter Weg, um jungen Menschen den Einstieg ins Unternehmen zu ermöglichen. Wichtig ist, dass ein Praktikum abwechslungsreich gestaltet wird und Einblicke in alle Unternehmensbereiche gibt. Noch wichtiger ist ein Pate, der als fester Ansprechpartner dient und die Bedürfnisse und Sorgen der Jugendlichen versteht.

5. Perspektiven aufzeigen

Junge Menschen wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und Perspektiven erkennen. Betriebe, die Wert darauf legen, ihre Mitarbeiter in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu fördern, haben den größten Zulauf.

6. Durch die Tätigkeit Sinn stiften

Viele Berufseinsteiger wollen Ziele verwirklichen, die weit über ihre persönlichen Interessen hinausgehen. Beispiele sind der Umweltschutz oder die Energiewende. Die wenigsten Unternehmen kommunizieren den Sinn und gesellschaftlichen Nutzen, der durch die Arbeit entsteht oder sind sich dessen selbst nicht bewusst. Clevere Betriebe klären darüber auf und bedienen das Bedürfnis der GEN Z nach Sinn.

7. Verantwortung ist attraktiv

Wer junge Kräfte binden will, überträgt ihnen möglichst früh Verantwortung. Entwicklungsprogramme und digitale Weiterbildungsmöglichkeiten befähigen junge Kräfte schnell, eigenverantwortlich Aufgabenbereiche zu übernehmen. Auch hier gilt: Klappern gehört zum Handwerk! Wer jungen Kräften etwas zutraut, sollte auch öffentlich darüber reden, um die richtigen Bewerber anzusprechen.

