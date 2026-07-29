Universal Beach Hotels

Vom Hotelier zum Meeresschützer: Universal Beach Hotels engagiert sich für die Regeneration des Mittelmeers

Hotelkette legt neuen Nachhaltigkeitsbericht vor

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Palma de Mallorca (ots)

Wer wirtschaftlich vom Meer lebt, trägt auch Verantwortung für dessen Zukunft. Universal Beach Hotels macht diesen Anspruch zum zentralen Bestandteil seiner Nachhaltigkeitsstrategie und engagiert sich zunehmend über den eigenen Hotelbetrieb hinaus für den Schutz und die Regeneration der mediterranen Meereslandschaft. Als Förderer des Projekts MedGardens der Cleanwave Foundation unterstützt das Unternehmen in Cala Reina bei Sant Elm und Portocolom die Wiederherstellung von Neptungras- (Posidonia-) Wiesen und Algenwäldern - ökologisch besonders wertvollen Lebensräumen, die für die Artenvielfalt, den Küstenschutz und die Wasserqualität im Mittelmeer von zentraler Bedeutung sind.

Für Universal Beach Hotels ist dieses Engagement eng mit dem eigenen Geschäftsmodell verbunden. Nahezu alle Häuser der familiengeführten Hotelgruppe auf den Balearen liegen unmittelbar am Meer, viele davon in erster Strandlinie. Der Schutz des Mittelmeers ist damit nicht nur eine ökologische Aufgabe, sondern zugleich eine Investition in die langfristige Qualität und Zukunftsfähigkeit der Destination.

"Das Meer ist für uns weit mehr als die Kulisse für einen gelungenen Urlaub. Es ist Lebensraum, Teil der Identität Mallorcas und eine wesentliche Grundlage für den Tourismus. Deshalb reicht es aus unserer Sicht nicht aus, ausschließlich den Ressourcenverbrauch in den eigenen Hotels zu reduzieren. Wir möchten auch dazu beitragen, geschädigte Ökosysteme zu regenerieren und das Bewusstsein dafür zu stärken, dass der Schutz des Mittelmeers eine gemeinsame Verantwortung ist", sagt Mirtha Erhart-Zimmerli, Mitglied des Vorstands von Universal Beach Hotels und maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der ESG-Strategie (Environmental Social Governance) beteiligt.

Wissenschaft, Gäste und Mitarbeitende gemeinsam für den Meeresschutz

Das Engagement von Universal Beach Hotels für MedGardens verbindet wissenschaftliche Forschung mit konkretem Naturschutz. Gemeinsam mit den Projektpartnern wird die Wiederherstellung von Neptungras-Wiesen und Algenwäldern wissenschaftlich begleitet und kontinuierlich dokumentiert. Aus dem Projekt sind bereits eine wissenschaftlich veröffentlichte Methode zur Wiederbepflanzung von Neptungras sowie Renaturierungsleitfäden für mediterrane Küstengebiete hervorgegangen.

Gleichzeitig werden Gäste und Mitarbeitende aktiv einbezogen. Nachhaltige Exkursionen sollen Urlaubern die Bedeutung der Posidonia-Wiesen und Algenwälder näherbringen, während Schulungen das Wissen und die Sensibilität innerhalb der Hotelteams stärken. Über den Verkauf von Cleanwave-Mehrwegflaschen können sich auch die Gäste am Engagement beteiligen: Universal Beach Hotels spendet für jede verkaufte Flasche einen Euro an die Cleanwave Foundation.

Wie breit das Engagement getragen wird, zeigte auch eine gemeinschaftliche Küsten- und Unterwasserreinigung am Strand beim Universal Beach Hotel Marqués in Colònia de Sant Jordi. 150 Freiwillige - darunter Einwohner des Ortes, Mitarbeitende der Hotels und der Stiftung sowie Familien und Freunde - entfernten insgesamt 115 Kilogramm Abfall vom Strand, von der Wasseroberfläche und vom Meeresgrund. Der gesammelte Müll wurde anschließend sortiert und analysiert, um zusätzliche Erkenntnisse über die Herkunft von Plastik an der balearischen Küste zu gewinnen.

Fortschritte auch im operativen Hotelbetrieb

Das Engagement für die Regeneration des Mittelmeers ist Teil eines umfassenderen Transformationsprozesses. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht 2025-2026 dokumentiert zugleich konkrete Fortschritte im operativen Hotelbetrieb.

So konnte Universal Beach Hotels den CO2-Fußabdruck in Scope 1 und 2 bei den vergleichbaren Hotels um 6,2 Prozent je Aufenthalt reduzieren - von 7,32 auf 6,86 Kilogramm CO2-Äquivalente. Auf das jährliche Aktivitätsvolumen der Gruppe hochgerechnet entspricht dies rund 320 Tonnen vermiedenen Emissionen. Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen energetische Sanierungen, verbesserte Gebäudehüllen, der Austausch von Brennstoffen und Heizsystemen sowie neue Photovoltaikanlagen.

Auch beim Wasserverbrauch verzeichnet die Hotelgruppe deutliche Fortschritte. Gruppenweit sank der Wasserverbrauch zwischen 2024 und 2025 um rund vier Millionen Liter. Gleichzeitig verringerte sich der Wasserverbrauch pro Übernachtung um knapp elf Prozent.

Im Bereich Kreislaufwirtschaft wurden 2025 insgesamt 9.240 Liter Altöl aus den Hotelanlagen gesammelt und vollständig zu Biodiesel verarbeitet. Dadurch konnten laut Nachhaltigkeitsbericht rund 20,27 Tonnen CO2 vermieden werden.

Zugleich stärkte das Unternehmen die regionale Wertschöpfung. Die Ausgaben für regional bezogene Produkte von den Balearen stiegen innerhalb eines Jahres um mehr als 24 Prozent und erreichten 2025 einen Anteil von 7,05 Prozent am gesamten Einkaufsvolumen.

"Als Familienunternehmen denken wir nicht in kurzfristigen Kampagnen, sondern in Generationen. Eine intakte Natur, attraktive Arbeitsplätze, starke regionale Partner und moderne, effizient betriebene Hotels gehören für uns zu demselben Zukunftsmodell. Nachhaltigkeit ist deshalb weder Zusatz noch Selbstzweck, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Mallorca langfristig eine lebenswerte Heimat und eine hochwertige Reisedestination bleibt", erklärt Yannik Erhart, CEO von Universal Beach Hotels.

Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt Universal Beach Hotels das Ziel, ökologische Verantwortung, soziale Entwicklung und wirtschaftliche Stabilität miteinander zu verbinden. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025-2026 dokumentiert die bisherigen Maßnahmen, Ergebnisse und weiteren Ziele der Hotelgruppe in den Bereichen Umwelt, Mitarbeitende, gesellschaftliches Engagement und Unternehmensführung.

Über die Universal-Unternehmensgruppe:

Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen unter www.universalbeachhotels.com/de/. Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie HIER.

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