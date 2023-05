MemberOlymp GmbH

Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras: Mit Leadmagneten in Videokursform planbar jeden Monat qualifizierte Leads generieren

Marsberg

Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras sind die Gründer und Geschäftsführer der MemberOlymp GmbH, dem Team hinter Leadmagnet.de. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie exklusive Mitgliederbereiche und individualisierte Onlineplattformen für Kunden in der gesamten DACH-Region. Dabei verzichten sie auf Softwarebaukästen von der Stange und setzen stattdessen auf maßgeschneiderte Kundenlösungen. Hier erfahren Sie, wie das Angebot der Experten für einen planbaren Zuwachs an Leads sorgt.

Viele Unternehmer werden es kennen: Sie betreiben Kaltakquise, schreiben Interessenten in den sozialen Medien an und schalten Anzeigen - doch der gewünschte Erfolg bleibt in den meisten Fällen aus. Statt Verkaufsgespräche zu führen, die den Umsatz erhöhen, sind sie den ganzen Tag lang damit beschäftigt, Leads zu generieren und zu disqualifizieren, weil sie im Rahmen ihrer Bemühungen überwiegend mit Menschen sprechen, die im Grunde gar nicht für ihr Angebot qualifiziert sind. Der Aussortierungsprozess ist in der Folge sehr zeitintensiv. Hinzu kommt, dass Kunden in den meisten Fällen nur über viel Einwandbehandlung gewonnen werden. "Viele Unternehmer verschwenden unglaublich viel Zeit mit der Jagd nach unqualifizierten Leads", wissen auch Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras von der MemberOlymp GmbH. "Trotz zahlreicher Bemühungen gelingt es ihnen nicht, höhere Umsätze zu erzielen. Viele Unternehmer fragen sich in der Folge, ob ihr Angebot überhaupt gut genug ist."

Genau diese Probleme lösen Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras für ihre Kunden durch einen Leadmagneten. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Leadmagneten in Videokursform auf einer von ihnen erstellten Plattform, der Unternehmern dabei hilft, ihre Leads systematisch aufzuwerten. Die verkaufspsychologischen Minivideos fungieren dabei wie eine Art "Vertriebsklon", der anstelle des Unternehmers unzählige Verkaufsgespräche führt. Als Leadmagnet weckt das Videokursformat nicht nur Bedarf, sondern behandelt bereits im Vorfeld mögliche Einwände. Erklärungsbedürftige Produkte werden dem Interessenten auf einfache Art und Weise näher gebracht. Für den Unternehmer fällt das Closing-Gespräch dadurch deutlich kürzer und einfacher aus. Leads müssen nicht mehr in Gespräche gezwungen werden, sondern kommen nahezu von allein zustande. "Der Punkt ist, dass ein kostenloser Videokurs in den meisten Fällen eher angenommen wird als Beratungsgespräche", so Nino Tschöpe. "Dadurch sparen Unternehmer bei jedem Schritt ihres Vertriebsprozesses enorm viel Zeit, da unqualifizierte Leads bereits im Vorfeld aussortiert werden. Diese Zeit können sie stattdessen in Beratungsgesprächen mit potenziellen Kunden verbringen."

Die Zielgruppe der MemberOlymp GmbH

Die Leadmagneten der MemberOlymp GmbH richten sich an Kunden, die bereits mehrfach gute Kundenergebnisse erzielen konnten, jedoch Probleme damit haben, ihr Angebot zu erklären oder aus der Konkurrenz herausstechen möchten. Sie möchten planbar jeden Monat qualifizierte Leads generieren. Zu diesem Zweck erstellen Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras gemeinsam mit ihren Kunden Videoinhalte, die dann auf die Plattform des Kunden hochgeladen werden. "Unser Leadmagnet in Videokursform funktioniert im Grunde wie ein Backofen", erklärt Vasileios Lanaras. "Qualifizierte Leads werden drastisch aufgewärmt, um den Zeitaufwand in der Akquise, bei den Beratungsgesprächen und in der Qualifizierung deutlich zu reduzieren. Unternehmer müssen ihre Leads nicht mehr mühsam aufwärmen, sondern können sich stattdessen auf Verkaufsgespräche mit qualifizierten Leads konzentrieren." Bessere Abschlussquoten, weniger Einwandbehandlung und höhere Umsätze sind die Folge.

Wie die Zusammenarbeit mit MemberOlymp, dem Team hinter Leadmagnet.de abläuft

Jede Zusammenarbeit mit der MemberOlymp GmbH startet mit einem ausführlichen Erstgespräch, in dem die Strategie für den Leadmagneten besprochen und ausgearbeitet wird. Die darauffolgende Zusammenarbeit läuft in drei Schritten ab. Zunächst wird eine auf den Dienstleister gebrandete Plattform inklusive diverser Automatisierungen erstellt, die dafür sorgen, dass der Interessent letztlich umsetzt. Im zweiten Schritt geht es dann an die gemeinsame Ausarbeitung der Videoinhalte für den Minikurs - wobei die Videos vom Kunden selbst gedreht werden. Hier geht es darum, die Videos verkaufspsychologisch optimal aufzubauen, um Interessenten zu binden und systematisch aufzuwärmen.

Aber auch nach Fertigstellung der Plattform ist das Team der MemberOlymp GmbH zu jeder Zeit für ihre Kunden da, um sie technisch und strategisch zu unterstützen. So unterstützen die Experten ihre Kunden im dritten und letzten Schritt beim Thema Marketing. "Wir schulen unsere Kunden mithilfe führender Experten in den jeweiligen Bereichen darin, wie sie den Leadmagneten auf Social Media, bei der Telefonakquise und auch in bezahlten Werbeanzeigen optimal einsetzen können, um nachhaltige Erfolge zu generieren", so Nino Tschöpe. "Um den gewünschten Erfolg zu sichern, ermöglichen wir außerdem eine automatisierte Kontrolle über die Aktivitäten des Leads."

Die Mission der MemberOlymp GmbH

Für die Zukunft sehen sich Nino Tschöpe und Vasileios Lanaras mit ihrem Kernangebot optimal aufgestellt. Seit ihrer Gründung ist die MemberOlymp GmbH kontinuierlich gewachsen. "Unser Ziel ist es, mit unserem Leadmagneten noch mehr Unternehmer für unser Angebot zu begeistern", so die beiden Experten. "Mit unserem Leadmagneten in Videokursform bieten wir zahlreichen Kunden die Lösung für ihre Probleme - und das ohne großen Eigenaufwand. Letztlich erhalten sie eine vollumfängliche Kombination aus Expertise, einer einmaligen Plattform und Prozessoptimierung, mit deren Hilfe sie ihre Leads systematisch aufwerten können."

