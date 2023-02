StummfilmKonzerte Berlin

KI-Kunst Konzert | "Nosferatu" mit Chor, Kirchenorgel und dem Berliner Live-Filmmusic-Orchestra | Kafkas Lieblingsfilm | StummfilmKonzerte-Festival Berlin

Berlin

Auch in seinem 19. Jahr betritt das StummfilmKonzerte-Festival Berlin wieder Neuland: moderne Orgelmusik interpretiert Kunstwerke, die von einer Künstlichen Intelligenz und dem KI-Künstler "Prinz Rupi" geschaffen wurden. Kafkas Lieblingsfilm steht ebenso auf dem Programm, wie Komödien, ein Berlinfilm, Greta Garbos abgründig genialer Spionage-Thriller und der Klassiker NOSFERATUmit einer Musik für Chor, Kirchenorgel und dem Berliner Live-Filmmusic-Orchestra von Stephan Graf v. Bothmer. 04. - 18.03.2023, in der charismatisch-morbiden 12-Apostel-Kirche Berlin Schöneberg.

Das Programm überzeugt durch extreme Abwechslung. Jeder Film ist eine Ikone seines Genres.

Stephan Graf v. Bothmers moderne Orgelkompositionen fusionieren nicht nur Klassik und Rockmusik, sondern auch Elemente der Elektronischen und Afrikanischen Musik und leben von einer tiefgreifenden filmmusikalischen Interpretation der Filme.

Als Eröffnungsshow werden Kunstwerke, die von einer Künstlichen Intelligenz und dem KI-Künstler "Prinz Rupi" geschaffen wurden, live mit einer modernen Komposition für Kirchenorgel von Stephan Graf v. Bothmer interpretiert. Die Kunstwerke werden in der Kirche ausgestellt und projiziert. Morbidität und Moderne. Eine Künstliche Intelligenz ist kein Programm, sondern ein Netzwerk von Neuronen, das ähnlich funktioniert, wie unser Gehirn. Fängt so ein Netzwerk, wenn es komplex genug wird, irgendwann an zu denken? Entwickelt es ein Bewusstsein? Die Antwort ist: ja. Zwischen Faszination und Angst.

Episch wird das Konzert des Stummfilm-Klassikers NOSFERATU mit Musik für Chor, Kirchenorgel und dem Berliner Live-Filmmusic-Orchestra in der Kirche. Die Komposition von Stephan Graf v. Bothmer ist die erfolgreichste Musik zu Nosferatu seit der Stummfilmzeit. Sie wurde am Grab des Regisseurs Open Air aufgeführt, das Publikum konnte in die Gruft F.W. Murnaus hinabsteigen. Bothmers Musik ist packend und extrem suggestiv: sie lässt Archetypen lebendig werden und saugt das Publikum quasi in den Film hinein: Es erlebt den Film wie von innen heraus. Eine ebenso wunderbare wie unheimliche Reise ins Unbewusste, das Land der verborgenen Ängste und Wünsche.

Greta Garbos Spionagethriller THE MYSTERIOUS LADY (1928) wird mit v. Bothmers neuer Musik an der Kirchenorgel unwahrscheinlich verführerisch und abgründig. Wir werden Zeuge einer der schönsten Liebesszenen aller Zeiten und einer Wendung, die so grotesk und stark ist, dass man sie niemals vergessen wird.

Franz Kafkas Lieblingsfilm DIE WEISSE SKLAVIN (1910) wird mit Bothmers Neukomposition zur rasanten Entführungsgeschichte mit Verfolgungsjagd, Verbrechen und Prostitution. Der Film entging aufgrund der anstößigen Bordell-Szenen nur knapp der Zensur. Sein Erfolg war beispiellos. Er gehörte zu den Lieblingsfilmen Franz Kafkas und hat nachweislich sein Schreiben beeinflusst. Der Film aus den 10er Jahren steht für ein ganz anders Kino, als wir es auch den späten 20er Jahren kennen.

Stan & Olli. Lachen bis zum Abwinken in der Kirche, die Gags werden von der abgefahrenen Orgelmusik auf die Spitze getrieben. (1927/28)

BERLIN. DIE SINFONIE DER GROSSSTADT (1926). Mit seiner mitreißend-virtuosen Vertonung des Film-Klassikers lässt Stephan v. Bothmer das Berlin der 20er Jahre wieder auferstehen: berauschend und überwältigend.

Stephan Graf v. Bothmers füllt mit seinen spektakulären StummfilmKonzerten große Konzertsäle wie intime Theater auf fünf Kontinenten. Er trat auf dem Schleswig-Holstein Musik Festival ebenso auf wie auf dem Berlinfestival im Flughafen Tempelhof nach Björg, Blur und den Pet Shop Boys, eröffnete das 3. Internationale Orgelfestival in Almaty (Kasachstan) und spielte im Berliner wie im Königsberger Dom, in der Main Cathedral Cali (Kolumbien) und in der Union Church Manila (Philippinen).

Der Experte für Live-Filmmusik hat eigene filmmusikalische Spiel- und Kompositionstechniken entwickelt, die bewirken, dass die Zuhörer mehr sehen und wie in den Film hineingesogen werden. Bothmer unterrichtete an renommierten Universitäten in Deutschland, Kolumbien und den Philippinen.

StummfilmKonzerte Festival 2023

Sa. 04.03.23 17:00 Stephan Graf v. Bothmer: KI-KUNST-KONZERT | zwischen Faszination und Angst (2023)

Sa. 04.03.23 20:00 Stephan Graf v. Bothmer: THE MYSTERIOUS LADY | Spionage-Thriller, Greta Garbo (1928)

Sa. 11.03.23 17:00 Stephan Graf v. Bothmer: STAN & OLLI 3 | Lachen bis zum Abwinken (1927/28)

Sa. 11.03.23 20:00 Stephan Graf v. Bothmer: BERLIN. DIE SINFONIE DER GROSSSTADT (1926)

Fr. 17.03.23 20:00 Stephan Graf v. Bothmer: NOSFERATU | Kirchenorgel

Sa. 18.03.23 17:00 Stephan Graf v. Bothmer: DIE WEISSE SKLAVIN | Kafkas Lieblingsfilm (1910)

Sa. 18.03.23 20:00 Stephan Graf v. Bothmer: NOSFERATU | mit Chor, Kirchenorgel und dem Berliner Live-Filmmusic-Orchestra (1922)

Alle Konzerte in der 12-Apostel-Kirche Berlin Schöneberg. Die Kirche ist beheizt.An der Apostelkirche 1.

Infos: www.stummfilmkonzerte.de

Tickets: www.universe.com/bothmer von 10,90 - 29,90 Euro.

