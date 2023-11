Emma - The Sleep Company

Emma - The Sleep Company öffnet die Türen seines ersten deutschen Ladengeschäfts

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der Flagship-Store der Schlafmarke befindet sich im Zentrum von Köln.

Emmas eigene Ladengeschäfte sind Teil der breiteren Einzelhandelsstrategie des Unternehmens.

Die große Eröffnung findet am Samstag, den 18 November statt.

Emma - The Sleep Company, die weltweit größte D2C-Schlafmarke, eröffnet ihren ersten deutschen Laden in einer der wichtigsten Einkaufsstraßen Kölns, der Mittelstraße. Das Projekt markiert eine neue Ära der Expansion für das Schlafunternehmen - nachdem Emma bereits die globale D2C-Schlafindustrie transformiert hat, revolutioniert sie nun den Einzelhandel mit eigenem stationärem Einzelhandel.

Der einzigartig gestaltete Geschäftsraum zeigt Emmas vielfältiges und umfangreiches Sortiment an Schlafprodukten, einschließlich Matratzen, Kissen und Betten. Das neue Ladengeschäft bietet den Kunden eine großartige Gelegenheit, Emma Produkte vor dem Kauf zu sehen, anzufassen und zu erleben. Es werden Schlafexperten werden vor Ort sein, um die Technologie hinter Emmas hochgelobten Produkten zu erklären und den Besuchern zu helfen, herauszufinden, welche Produkte am besten zu ihren Bedürfnissen passen.

"Die Eröffnung unseres ersten Emma-Ladengeschäft in Deutschland ist ein weiterer aufregender Meilenstein auf unserem Weg, die weltweit führende Schlafmarke zu werden", sagt Manuel Müller, Mitbegründer und CEO von Emma - The Sleep Company. "Wir planen weitere Eröffnungen in ganz Europa noch in diesem Jahr und im Jahr 2024", so verkündet Müller.

Die große Eröffnung des Kölner Ladengeschäfts findet am Samstag, den 18 November statt. Neben den Emma Produkten erwarten die Besucher ein Glücksrad, ein Photobooth und die Möglichkeit, Preise zu gewinnen.

Für weitere Informationen über Emma - The Sleep Company besuchen Sie unsere Website news.emma-sleep.com.

Über Emma - The Sleep Company

Emma - The Sleep Company ist ein gründergeführtes Unternehmen und die weltweit führende Direct-to-Consumer-Schlafmarke. Das 2013 von Dr. Dennis Schmoltzi und Manuel Müller in Deutschland gegründete Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv und erzielte 2022 einen Umsatz von 873 Mio. EUR (948 Mio. USD), was einer Wachstumsrate von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Emma® Produkte werden über einen Omnichannel-Ansatz verkauft, der D2C/Online, Marktplätze und mehr als 3.500 stationäre Partner Ladengeschäfte umfasst. Emma arbeitet erfolgreich mit über 200 Einzelhändlern zusammen. Emmas mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten auf der ganzen Welt, mit Büros in Frankfurt (Deutschland), Manila (Philippinen), Lissabon (Portugal), Mexiko-Stadt (Mexiko) und Shanghai (China).

