Straubinger Tagblatt

Die EZB sollte bei den Zinserhöhungen eine Pause einlegen

Straubing (ots)

Vor diesem Hintergrund wäre es nun durchaus vertretbar, wenn die EZB ebenso wie die US-Notenbank Federal Reserve eine Pause einlegen und die weitere Entwicklung abwarten würde. Denn steigende Zinsen haben zwei Seiten. Sie dämpfen natürlich die Inflation, drücken aber auch das Wachstum. Da Deutschland sich zumindest nahe, wenn nicht schon in einer Rezession befindet und es in vielen Euro-Ländern nicht viel besser aussieht, wäre es nicht verkehrt, erst einmal die Inflationsdaten der nächsten Monate abzuwarten, ehe man weiter an der Zinsschraube dreht und damit möglicherweise jede Konjunkturerholung im Keim erstickt.

