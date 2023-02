ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/23

Mainz (ots)

Woche 8/23 Sa., 18.2. 17.05 Länderspiegel Bitte Änderung beachten: Moderation: Andreas Klinner Bitte streichen: Yve Fehring Mo., 20.2. 19.25 1 Jahr Ukraine-Krieg WISO spezial Was hat der Krieg bei uns verändert? Bitte Änderung beachten: Moderation: Sarah Tacke Bitte streichen: Marcus Niehaves (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Di., 21.2.2023, 4.15 Uhr beachten.) Di., 21.2. Bitte Beginnzeitkorrektur ab 17.10 Uhr beachten: 17.10 hallo deutschland 17.40 Leute heute (VPS 17.45) 17.55 sportstudio live (VPS 18.00) Fußball-Länderspiel der Frauen Deutschland - Schweden (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Mi., 22.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 1 Jahr Ukraine-Krieg (HD/UT) ZDFzoom Die verschwundenen Kinder von Cherson Auf der Spur eines Kriegsverbrechens Film von Arndt Ginzel Kamera: Gerald Gerber Deutschland 2023 _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.30 1 Jahr Ukraine-Krieg (HD/UT) ZDFzoom Die verschwundenen Kinder von Cherson Auf der Spur eines Kriegsverbrechens Film von Arndt Ginzel (von 22.15 Uhr) Kamera: Gerald Gerber Deutschland 2023 Fr., 24.2. Bitte Sendetitel-Korrektur beachten: 10.30 1 Jahr Ukraine-Krieg (VPS 10.29) Zentrale Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine Bitte streichen: Ein Jahr Krieg – Solidarität mit der Ukraine ________________________ 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Zwischen Glamour und den Krisen der Welt Unterwegs auf der 73. Berlinale Woche 10/23 So., 5.3. 17.10 sportstudio reportage Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Norbert König Woche 11/23 Sa., 11.3. 9.35 PUR+ Bitte Folgenänderung beachten: Fantastische Farben ("PUR+: Strom aus Sonne und Wind" entfällt.) So., 12.3. Bitte geänderten Sportablauf ab 11.15 Uhr beachten: 11.15 sportstudio live (HD/UT) Weltcup Nordische Kombination Männer, Skispringen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss ca. 11.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting Experte: Marco Büchel ca. 12.00 Uhr Langlauf-Weltcup 50 km Massenstart Frauen Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Peter Leissl Moderation: Sven Voss _______________________ zu So., 12.3. ca. 12.40 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.45 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Östersund/Schweden Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 13.45 Uhr Weltcup Nordische Kombination Männer, 10 km Langlauf Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss Moderation im Studio: Rudi Cerne Weltcup Skispringen Frauen bei sportstudio.de: aus Oslo/Norwegen ab 14.15 Uhr mit Reporterin Eike Papsdorf im Livestream 14.10 sportstudio live (HD/UT) Handball EHF Euro Cup Deutschland - Dänemark Übertragung aus Hamburg Reporter: Gari Paubandt, Sören Christophersen In der Halbzeitpause: gegen 14.50 heute Xpress (VPS 15.00/HD/UT) Weltcup-Skispringen Frauen bei sportstudio.de: aus Oslo/Norwegen ab 14.15 Uhr mit Reporterin Eike Papsdorf im Livestream. In der Handball-Pause Zusammenfassung Alpiner Ski-Weltcup, Riesenslalom Männer, 2. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien 15.50 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Männer Übertragung aus Östersund/Schweden Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 16.45 Uhr Weltcup Skispringen Frauen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Reporterin: Eike Papsdorf Moderation: Norbert König ca. 16.55 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König ____________________________ zu So., 12.3. ca. 17.20 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.25 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Moderation im Studio: Rudi Cerne Weltcup Skispringen Frauen bei sportstudio.de: aus Oslo/Norwegen ab 14.15 Uhr mit Reporterin Eike Papsdorf im Livestream (Weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 12/23 So., 19.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Verkaufsprofis Mit Vertretern unterwegs Film von Walter Krieg Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Die Verkaufsprofis Mit Vertretern unterwegs Film von Walter Krieg (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 13/23 Sa., 25.3. 5.30 Das erste Mal ... USA! Bitte Ergänzung beachten: Untertitel 5.50 Das erste Mal ... USA! Bitte Ergänzung beachten: Untertitel So., 26.3. 17.10 sportstudio reportage Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Rudi Cerne

