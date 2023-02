ZDF

"Lost for Words": neues Factual mit Sabine Heinrich im ZDF

Mainz

Casting gestartet: Journalistin und Moderatorin Sabine Heinrich begleitet in "Lost for Words" (Arbeitstitel) Menschen mit geringer Literalität. Acht Protagonisten lernen, ihre Lese- und Schreibfähigkeit zu verbessern – ab sofort ist die Teilnahme möglich.

Großes wagen und dem Stigma entgegentreten: In Deutschland können 6,2 Millionen Erwachsene nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. Dennoch wird viel zu selten darüber gesprochen. In der vierteiligen Langzeit-Dokumentation begleitet Sabine Heinrich acht Menschen, die über einen Zeitraum von vier Monaten fundierten Einzel- und Gruppenunterricht im Lesen und Schreiben erhalten. "Für die allermeisten ist es selbstverständlich, zu lesen und zu schreiben: ohne groß darüber nachzudenken, lesen wir Hinweisschilder, schreiben wir Nachrichten oder kleine liebe Botschaften und nehmen so am Leben teil. Seit ich mich mit dem Thema beschäftige, erfasse ich, wie klein meine Welt wäre, wenn ich das nicht könnte. Wie wertvoll es zum Beispiel ist, meinem Kind abends vorzulesen. Menschen zu begleiten, die sich ein Herz fassen und als Erwachsene endlich Lesen und Schreiben lernen wollen, empfinde ich als großes Geschenk. Ich möchte Rückenwind geben und Mut machen, an sich zu glauben", so Sabine Heinrich.

Die Moderatorin beleuchtet die unterschiedlichen Ursachen für geringe Literalität, ist gleichzeitig eine Stütze für die Teilnehmenden und steht ihnen zur Seite. In einem großen Finale präsentieren die Protagonisten ihre Fortschritte vor Familie und Freunden. Weitere Prominente werden das Projekt im Verlauf unterstützen.

Die Dreharbeiten im Großraum Köln beginnen im Mai 2023, das Casting startet sofort: Alle Interessierten können sich unter der Rufnummer 0221 - 65030888 oder per E-Mail doku@endemolshine.de bewerben. Um den Casting-Prozess leicht zugänglich zu machen, basiert dieser auf Audio-Messages, Videos und einer verfügbaren Vorlese-Funktion. Die Bewerbungen können telefonisch entgegengenommen werden. Außerdem werden die Ausschreibungen auf Social Media geteilt, aber auch mit Therapeutinnen und Therapeuten, Lehrerinnen und Lehrern sowie Verbänden und Vereinen.

Entwickelt wurde das Originalformat "The Write Offs" von Shine TV/Banijay Group und wird in Deutschland von Endemol Shine Germany produziert (Produzentin: Panagiota Vafea). Die Redaktion im ZDF haben Thorsten Haas, Damaris Sánchez-Parellada und Stefanie Deuker. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2023 im ZDF geplant.

