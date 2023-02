ZDF

Start ins WM-Jahr: DFB-Frauen gegen Schweden live im ZDF

Erstes Länderspiel der deutschen Fußball-Frauen-Nationalmannschaft im WM-Jahr 2023: Am Dienstag, 21. Februar 2023, überträgt "sportstudio live" im ZDF und in der ZDFmediathek das Aufeinandertreffen der beiden Teams, die in der FIFA-Weltrangliste aktuell Platz 2 und 3 belegen: Die Partie Deutschland gegen Schweden wird um 18.15 Uhr in der Arena in Duisburg angepfiffen.

Moderatorin Katja Streso begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer um 18.00 Uhr zu "sportstudio live" im ZDF, als Fußballexpertin ist Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme dabei. ZDF-Reporterin Claudia Neumann kommentiert dieses erste Test-Länderspiel mit Blick auf die WM, die vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland stattfindet.

"sportstudio reportage" aus Dortmund

Nach der mitreißenden Fußball-EM im vergangenen Sommer richten die Vize-Europameisterinnen ihren Fokus auf die WM im Sommer derzeit in einem ersten Trainingslager im spanischen Marbella aus. Ein Bericht von dort ist zwei Tage vor dem Länderspiel gegen Schweden am Sonntag, 19. Februar 2023, 17.10 Uhr, in der "sportstudio reportage" im ZDF zu sehen. Die von Sven Voss moderierte Sendung kommt dabei live aus dem Deutschen Fußball-Museum in Dortmund – dort steht die Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal auf dem Programm.

"das aktuelle sportstudio" mit Gast Baris Basdas

Über den 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga berichtet "das aktuelle sportstudio" am Samstag, 18. Februar 2023, 23.00 Uhr im ZDF. Zu Gast in der von Katrin Müller-Hohenstein moderierten Sendung ist dann der deutsch-türkische Fußballprofi Baris Basdas von Yeni Malatyaspor, der bei den jüngsten Erdbeben in der Türkei und Syrien schwer verletzt wurde.

