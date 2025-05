Michaela Goll Consulting

Vertriebschaos adé: Wie Michaela Goll kleinen und mittleren Unternehmen zu messbarem Wachstum verhilft

Bürstadt (ots)

Wenn der Vertrieb ins Straucheln gerät, gerät das ganze Unternehmen ins Wanken – besonders im Mittelstand. Michaela Goll, Vertriebsexpertin mit jahrzehntelanger Erfahrung, unterstützt kleine und mittlere Handels- und Industrieunternehmen beim Aufbau effizienter Vertriebsstrukturen. Ihr Mentoring ist praxisnah, zielgerichtet und konzentriert sich auf das, was zählt: mehr Umsatz, Kostensenkung, optimierte Prozesse und starke Führung. Wie die Zusammenarbeit mit ihr abläuft und welche Ergebnisse sie ihren Kunden ermöglicht, erfahren Sie hier.

Viele mittelständische Unternehmen kämpfen mit denselben Problemen: Die Umsätze gehen zurück, die Gewinne stagnieren. Doch Geschäftsführung und Vertriebsleitung stehen ratlos daneben. Sie wissen nicht, wie sie die Situation mit dem Team auffangen sollen und wie sie gezielt entgegenwirken können. Zwar werden in den meisten Fällen unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt. Aber alle Bemühungen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Viele Verantwortliche haben das Gefühl, bereits alles versucht zu haben – ohne zu wissen, welche Aktivitäten tatsächlich Umsatz bringen. Die Hoffnung ruht zunehmend auf äußeren Faktoren wie einer wirtschaftlichen Erholung oder dem Zufallstreffer durch Außendienstaktionen. "Doch ohne passende Strukturen fehlt die Grundlage für nachhaltiges Wachstum", erklärt Michaela Goll, Expertin für effektive und effiziente Mitarbeiterführung. "Sie brauchen keine Beraterphrasen, sondern klare Systeme und eine Performance-Kultur, damit Mitarbeiter umsetzen. Denn im Vertrieb zählt am Ende nur eins: messbare Ergebnisse – sonst ist an Wachstum gar nicht zu denken."

"Die gute Nachricht: Vertrieb ist kein Zufall. Wenn jeder im Team weiß, was zu tun ist und dementsprechend arbeitet, steigen Umsatz und Effizienz wie von selbst", erklärt Michaela Goll weiter. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem scharfen Blick für Ineffizienzen hilft die Expertin Unternehmern dabei, aus ihren Vertriebsteams echte Umsatzmotoren zu machen – egal, ob sie mit fünf Mitarbeitenden starten oder bereits eine 40-köpfige Mannschaft führen. Ihr Mentoring-Programm richtet sich dabei an zwei Zielgruppen: Kleine Teams unterstützt Michaela Goll beim Aufbau skalierbarer Vertriebsstrukturen – effizient, klar, wirksam. Größere Organisationen begleitet die Expertin dabei, ihre Vertriebsführung zu professionalisieren, Prozesse zu verschlanken, Personalkosten zu sparen und gleichzeitig den Umsatz zu steigern. Dabei liefert sie nicht nur Konzepte, sondern sorgt für deren Umsetzung im Unternehmensalltag – für eine Vertriebsorganisation, die nicht verwaltet, sondern verkauft.

Vom Blindflug zur Klarheit: Wie Michaela Goll Vertriebsstrukturen aufräumt

Wer mit Michaela Goll zusammenarbeitet, kann sich auf Klartext und klare Prozesse einstellen – und auf eine strukturierte Reise von der Ist-Analyse bis zur Umsetzung. Denn eines ist sicher: Ohne passende Strukturen im Vertrieb bleibt der Erfolg Zufall. "Viele Unternehmen verwechseln Aktivität mit Wirksamkeit", erklärt die Unternehmerin. "Wenn die richtigen Standards für Verkaufsgespräche und Co. fehlen, ist das Vertriebsteam im Endeffekt zwar aktiv – dennoch liefern sie nur unberechenbare Ergebnisse, sorgen für hohen Aufwand und erreichen lediglich niedrige Abschlussquoten." Ein häufig unterschätzter Nebeneffekt fehlender, passender Strukturen: Es braucht oft mehr Personal, um das gleiche Ziel zu erreichen – ein unnötiger Kostenfaktor, der sich durch passende Prozesse und klare Zuständigkeiten deutlich reduzieren ließe. Statt mit übergroßen Teams ineffizient zu arbeiten, setzt Michaela Goll auf gezielte Optimierung: Mit den richtigen Vertriebsstrukturen lässt sich nicht nur der Umsatz steigern, sondern gleichzeitig auch der Ressourceneinsatz deutlich effizienter gestalten.

Im ersten Schritt analysiert sie, wo das Unternehmen aktuell steht: Welche Vertriebsprozesse existieren? Wie ist die Führungsstruktur? Was funktioniert – und was nicht? Auf dieser Basis werden die strategischen Ziele definiert – etwa eine konkrete Umsatzsteigerung, eine Reduktion der Personalkosten oder auch die Entlastung der Geschäftsführung.

Doch bei der Zieldefinition bleibt es nicht. Im nächsten Schritt entwickelt die Expertin gemeinsam mit dem Unternehmen die notwendigen Maßnahmen – praxisnah, umsetzbar und exakt auf das bestehende Team zugeschnitten. Ob es um eine Struktur geht, die die Performance von Mitarbeitern messbar macht und dafür sorgt, dass sie umsetzen, um klare Zuständigkeiten oder um die Führung von Vertriebsmitarbeitern: Michaela Goll begleitet ihre Kunden dabei nicht nur, sie setzt gemeinsam mit ihnen um. "Denn erst, wenn die Maßnahmen im Alltag greifen, entsteht der Effekt, den sich alle wünschen – ein Vertrieb, der planbar wächst“, verrät sie.

Eine Performance-Kultur etablieren: Was Michaela Goll anders macht

Was Michaela Goll von vielen anderen Vertriebsmentoren unterscheidet, ist ihr klarer Fokus auf die Praxis – und ihre Nähe zum echten Arbeitsalltag. Statt sich in Präsentationen oder theoretischen Modellen zu verlieren, packt sie die Dinge direkt an und arbeitet mit ihren Kunden an den tatsächlichen Problemen. "Mein Programm ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern ein präzises Werkzeug zur Lösung konkreter Vertriebsprobleme", erklärt sie.

Ihre Arbeitsweise ist somit so flexibel wie wirksam: Sie bietet eine starke Kombination aus Online-Learning, persönlichen Vor-Ort-Terminen, regelmäßigen Strategie-Calls und direktem WhatsApp-Support für Fragen zwischendurch. So bleibt die Expertin mit ihrem Team nah dran an der Geschäftsleitung. Jeder Schritt wird vorbereitet, begleitet und nachbereitet. "Ich habe über 40 Teams aufgebaut und zahlreiche Unternehmen begleitet – dadurch erkenne ich Engpässe extrem schnell und weiß, wo ich ansetzen muss", versichert sie. Die Ergebnisse sprechen für sich: sechsstellige Kosteneinsparungen, deutlich steigende Umsätze – und Vertriebsprozesse, die endlich laufen, weil sie verstanden, gesteuert und im Alltag gelebt werden.

Aus der Praxis für die Praxis: Michaela Goll weiß, wie Performance im Unternehmen wirklich funktioniert

Hinter Michaela Golls Methodik steckt kein theoretisches Konstrukt – sondern echte Ergebnisse: Sie sorgt für Umsatz, Produktivität und Kosteneinsparungen – und das bereits seit Jahrzehnten. 17 Jahre lang war sie bei Würth tätig: Dort baute sie nicht nur über 40 Teams auf, sondern war maßgeblich an strategischen Umstrukturierungen beteiligt, die weit über klassische Vertriebsaufgaben hinausgingen. Sie bildete Führungskräfte und Geschäftsleitungen im In- und Ausland aus und begleitete sie. Mit eigenen Teams verantwortete sie außerdem über 20 Millionen Euro Umsatz – nicht vom Schreibtisch aus, sondern im echten Tagesgeschäft.

Ihre bisherigen Erfolge zeigen dabei, dass ihr System funktioniert. So unterstützte sie unter anderem einen mittelständischen Betrieb mit einem zehnköpfigen Vertriebsteam. Nach einer strukturierten Analyse und gezielten Prozessoptimierung konnten zwei Vertriebsmitarbeiter eingespart werden – und dennoch wurde das volle Umsatzziel erreicht. Das Ergebnis: 21 Prozent weniger Personal im Vertrieb, 17 Prozent niedrigere Personalkosten und gleichzeitig eine Gewinnsteigerung von 14 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das: ein Plus von 950.000 Euro im Jahresergebnis. Zudem wurden 29 Prozent des bisherigen Vertriebsbudgets eingespart – ohne Abstriche bei der Leistung. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie viel Potenzial in klaren Strukturen und einer fokussierten Vertriebsstrategie steckt.

Der Weg von Michaela Goll

Die Entscheidung, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, traf Michaela Goll nach einem persönlichen Schicksalsschlag: der Übernahme des Betriebs ihres verstorbenen Vaters. Aus dieser Erfahrung wuchs der Wunsch, anderen Geschäftsführern und Unternehmern zur Seite zu stehen – besonders jenen im Mittelstand, die oft allein zwischen Vertrieb, Führung und Strategie stehen. Heute arbeitet sie vor allem mit kleinen und mittelständischen Handels- und Industrieunternehmen, die physische Produkte vertreiben und einen starken Hebel im Vertrieb haben – ihn aber oft nicht nutzen.

Ihre Vision geht jedoch weit über das einzelne Projekt hinaus: Michaela Goll will den Weiterbildungsmarkt verändern. "Schluss mit kurzfristigen Seminaren ohne Nachhaltigkeit", findet sie. "Ich stehe für sofort umsetzbare und dauerhafte Lösungen – für messbare Erfolge im Tagesgeschäft". Ihre Mission: Geschäftsleitungen sollen sich endlich wieder auf Wachstum fokussieren können, statt im operativen Chaos zu versinken. Führung darf keine Last sein – sondern ein System, das Erfolg bringt.

