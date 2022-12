B&W International

B&W International unterstützt Initiative Bücheralarm: Podcast-Koffer für 300 Schulen und Bibliotheken in Deutschland

Rund 300 Schulen und Bibliotheken in Deutschland erhalten im kommenden Jahr zur Leseförderung einen Koffer mit moderner Podcast-Technik.

"Mit unserer Initiative bringen wir das analoge Medium Buch in die digitale Lebenswirklichkeit junger Menschen", erläutert Lena Stenz, Gründerin und Geschäftsführerin von "Bücheralarm". Das interaktive Format sei ein neuer Ansatz zur Leseförderung. "Kinder und Jugendliche können mit der Technik der Cases moderieren, interviewen und vorlesen und so ihre eigenen Bücher-Podcasts produzieren", ergänzt Stenz.

Möglich wird die bundesweite Initiative durch Sponsorpartner, zu denen nicht nur große Buchverlage gehören. So kommt die Technik für das professionelles Podcast-Mikrofon und Kopfhörer für den Audio-Schnitt von der Firma RØDE. Verpackt und transportiert wird das technische Equipment in Schutzkoffern von B&W International, die staub- und wasserdicht sind."Wir freuen uns sehr, an der Verbreitung dieses Erfolgskonzepts mitwirken zu können", sagt Gerhart Seichter, Geschäftsführer von B&W International. "Die Unterstützung von Bücheralarm ist ein Herzensprojekt für uns."Bereits ein Jahr nach Start von Bücheralarm soll die Initiative, die unter Schirmherrschaft des hessischen Kultusministers Prof. Dr. Alexander Lorz steht, zu einem länderübergreifenden Netzwerk für Leseförderung ausgebaut werden. Auch ein Messestand auf der Leipziger Buchmesse ist im kommenden Jahr geplant.

