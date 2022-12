ProSieben

Bescherung mit Elton in der ProSieben Show "Schlag den Besten. Einer gegen Zehn!" Wie viele Preise räumt Titelverteidiger Björn ab?

6. Dezember 2022.

6. Dezember 2022. Auf ProSieben ist jedes Spiel ein Entscheidungsspiel: Friedhofsgärtner Björn will am Donnerstag, 8. Dezember, seinen Titel bei "Schlag den Besten" verteidigen. Doch diesmal treten in jeder Show zehn Herausforderer:innen dem "Besten" entgegen. Der Titelverteidiger entscheidet, wer als erstes gegen ihn antritt. Björn wählt aus zehn Kandidat:innen die 35-jährige Social-Media-Managerin Anne-Sophie aus Berlin. Geht seine Rechnung auf und kann er die Herausforderin schlagen?

Für die Besten ziehen Elton und ProSieben Weihnachten vor: Der Gewinner oder die Gewinnerin jeder Runde erhält einen hochwertigen Sachpreis, wie z.B. eine PlayStation 5 oder ein Auto - den Preis darf er oder sie in jedem Fall behalten.

Wer schlägt den Besten? Und wer nimmt am Ende die meisten Geschenke mit nach Hause?

So wird gespielt: Ist Björn in der ersten Spielrunde siegreich, wird der oder die nächste Gegner:in bestimmt. Verliert Björn jedoch, so scheidet er bei "Schlag den Besten" aus. Anne-Sophie sucht sich dann eine:n neue:n Herausforderer:in aus. Insgesamt werden zehn Runden gespielt.

Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV.

"Schlag den Besten", donnerstags, am 8. und 15. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben

