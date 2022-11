Touchdown. #ranNFL überragt am Sonntag mit dem #MunichGame in allen Zielgruppen

ProSieben

Ein #ranNFL-Sonntag, der Geschichte schreibt - und #ranNFL überragende Quoten in allen Zielgruppen beschert. Das vierte Quarter des ersten NFL-Spiels in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks (21 zu 16) erreicht herausragende 2,71 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) am Sonntag, 13. November 2022. Bei den jüngeren Zuschauer:innen brilliert das vierte Quarter mit einem Marktanteil von 21,6 Prozent (Z. 14-49). Die Quarter davor liefen mit sehr guten 23,6 Prozent (1. Quarter), 25,3 Prozent (2. Quarter) und 23,4 Prozent (3.Quarter).

