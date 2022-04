Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hamburg eG: Solides Geschäftsjahr 2021

Hamburg (ots)

Die Sparda-Bank Hamburg eG hat sich in herausfordernden Zeiten solide behauptet und das Jahr 2021 mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen. Passend zu ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag hat die Bank im vergangenen Jahr wieder viele ihrer Kundinnen und Kunden auf dem Weg in die eigenen vier Wände begleitet und die Kreditzusagen im Baufinanzierungsgeschäft auf eine Höhe von rund 530 Millionen Euro ausbauen können. Im Herbst wurde die Sparda-Bank Hamburg mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet (Deutsches Institut für Servicequalität; 10/2021). "Als Genossenschaftsbank stehen wir für Fairness, Transparenz und eine starke Gemeinschaft. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem deutschen Fairness-Preis, die einen unserer zentralen Werte unterstreicht", sagt Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Bank.

Positive Entwicklung des Fondsgeschäfts, Nachhaltigkeit im Fokus

Das Fondsgeschäft hat sich im Jahr 2021 positiv entwickelt. Der Fondsbestand der Kundinnen und Kunden beim genossenschaftlichen Partner Union Investment überschritt im Herbst die Marke von einer Milliarde Euro. Eine zentrale Rolle spielten im vergangenen Jahr nachhaltige Fondsangebote, die zu den meistgefragten Geldanlagen gehörten.

Kreditgeschäft und Eigenkapital ausgebaut, Bilanzsumme gesunken

Die bilanziellen Kundenkreditbestände erhöhten sich im Jahr 2021 um 1,8 Prozent auf insgesamt 2,27 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme verringerte sich strategiegemäß um 3,9 Prozent auf 4,19 Milliarden Euro, während das Eigenkapital durch die Zuführung aus dem Gewinn des Vorjahres sowie durch den Kauf von neuen Genossenschaftsanteilen durch die Mitglieder weiter ausgebaut wurde. Die Dividende lag gemäß Beschluss der Vertreterversammlung für 2020 bei 1,0 %.

Gesellschaftliches Engagement

Mit rund einer Million Euro aus Gewinnsparmitteln hat die Sparda-Bank Hamburg im Jahr 2021 gemeinnützige Institutionen in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet gefördert. "Als Genossenschaftsbank übernehmen wir Verantwortung für die Region, in der wir leben. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden engagieren wir uns für die Menschen vor Ort", so Stephan Liesegang.

Ergebnis

Der Provisionsüberschuss stieg im Vergleich zu 2020 um 1,1 Millionen Euro, während sich der Zinsüberschuss um 8,7 Millionen Euro verringerte. Der Verwaltungsaufwand konnte erneut reduziert werden, sodass insgesamt ein angemessener Bilanzgewinn erzielt wurde. "Wir können auf ein solides Geschäftsjahr 2021 zurückblicken", so Stephan Liesegang.

Ausblick

"Die Förderung unserer Kundinnen und Kunden auf dem Weg in die eigenen vier Wände wird auch im Jahr 2022 unser zentrales Thema sein. Durch unsere persönliche Beratung, faire Konditionen und die enge Zusammenarbeit mit unserer Tochter Sparda Immobilien bieten wir einen Rundum-Service, der vom Finden der passenden Immobilie über die Finanzierung bis hin zur Absicherung reicht", erläutert Stephan Liesegang ein Fokusthema der Bank. "Einen weiteren Schwerpunkt bildet unsere Beratung zur modernen Geldanlage. Im Spannungsfeld von Inflation, Niedrigzins und Verwahrentgelt bieten wir unseren Kundinnen und Kunden verschiedene Lösungen, um das Ersparte zeitgemäß anzulegen. Hierbei spielen insbesondere die Möglichkeiten der nachhaltigen Geldanlage eine wichtige Rolle", so Stephan Liesegang.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG

Mit einer Bilanzsumme von rund 4,2 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund 270.000 Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.

Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort.

Spezialisiert auf das Privatkundengeschäft bietet die Sparda-Bank Hamburg ihren Kundinnen und Kunden ausgezeichnete Bankdienstleistungen. 2021 wurde sie vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.

