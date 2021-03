Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hamburg eG: Gutes Geschäftsjahr 2020

Hamburg (ots)

Die Sparda-Bank Hamburg eG hat das Jahr 2020 mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen. Mit einem Finanzierungsvolumen in Höhe von rund 461 Millionen Euro untermauert die Bank ihre Position als starker Partner im Bereich Baufinanzierung und Wohneigentum. "Die erneute Auszeichnung der Sparda-Banken als fairster Baufinanzierer (Focus Money, 46/2020) zeigt, dass wir mit unserem Beratungs- und Finanzierungsangebot ganz nah an den Bedürfnissen der Kunden sind", sagt Oliver Pöpplau, Vorstandsvorsitzender der Bank. Die bilanziellen Kundenkreditbestände stiegen um 3,7 Prozent oder 80 Millionen Euro auf 2,23 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme steigerte sich um 7,7 Prozent oder 312 Millionen Euro auf 4,35 Milliarden Euro.

Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes wurden im Corona-Jahr 2020 von der Sparda-Bank Hamburg weder staatliche Hilfen in Anspruch genommen noch beantragt. Der geplante Wechsel des Rechenzentrums zur Fiducia & GAD IT AG wurde im November erfolgreich vollzogen.

Weitere Stärkung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital konnte durch die Zuführung aus dem Gewinn des Vorjahres sowie durch den Kauf von neuen Genossenschaftsanteilen durch die Mitglieder weiter gestärkt werden. Die Dividende liegt gemäß Beschluss der Vertreterversammlung für 2019 bei 1,0 %.

Ergebnis

Der Zinsüberschuss stieg in 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,5 Millionen Euro, während der Provisionsüberschuss leicht um 0,6 Millionen Euro sank. Der Verwaltungsaufwand konnte reduziert werden, sodass insgesamt ein über dem Vorjahresergebnis liegender Bilanzgewinn ermöglicht wird. "Insgesamt können wir mit dem Jahresabschluss 2020 sehr zufrieden sein. Dieses gilt insbesondere auch mit Blick auf unsere erfolgreich umgesetzte IT-Systemumstellung sowie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie", so Pöpplau.

Regionales Engagement

Mit rund einer Million Euro aus Gewinnsparmitteln hat die Sparda-Bank Hamburg auch in 2020 gemeinnützige Institutionen aus der Region gefördert und damit ihre regionale Verbundenheit und Verantwortung untermauert. Im Rahmen der "Hilfe für Helfer"-Spendenaktion wurden 250.000 Euro schnell und unbürokratisch an gemeinnützige Vereine zur Verfügung gestellt, die sich für hilfsbedürftige Menschen einsetzen, die unter der Pandemie in besonderem Maße leiden.

Ausblick

In Folge der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat die Sparda-Bank-Hamburg zum 01. Januar 2021 ein Verwahrentgelt für Guthaben größer 50.000 Euro auf Giro- und Tagesgeldkonten eingeführt. Vor diesem Hintergrund spielt das Beratungsangebot zum Thema der zeitgemäßen Geldanlage in den Kundengesprächen in diesem Jahr eine besondere Rolle. Veränderungen beim derzeitigen Bestand von 19 Filialen mit Mitarbeitern sind in 2021 nicht vorgesehen. Auch soll die gebührenfreie Kontoführung für ein Lohn-, Gehalts- oder Rentenkonto weiterhin beibehalten werden.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG

Mit einer Bilanzsumme von rund 4,4 Mrd. Euro, rund 220.000 Mitgliedern und rund 280.000 Kunden sind wir die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in unserem norddeutschen Geschäftsgebiet und zählen zu den innovativsten Kreditinstituten in Deutschland.

In unserem Geschäftsgebiet Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen garantieren 19 Filialen und 13 SB-Center die nötige Nähe - ein klares Plus, auf das unsere Mitglieder nicht verzichten möchten.

Spezialisiert auf das Privatkundengeschäft bieten wir unseren Mitgliedern erstklassige Bankdienstleistungen. Für unseren hervorragenden Service wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet. Zum 28. Mal in Folge belegte die Gruppe der Sparda-Banken im vergangenen Jahr Platz 1 in puncto Kundenzufriedenheit und setzt damit die Benchmark unter den Filialbanken in Deutschland.

