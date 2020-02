Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hamburg 2019: starkes Kreditgeschäft

Eigenkapitalsteigerung

2019 war ein gutes Jahr

Die Sparda-Bank Hamburg eG hat in 2019 mit fast 420 Millionen Euro erneut ein gutes Ergebnis bei den Kreditzusagen im Baufinanzierungsgeschäft erreicht. Der bilanzielle Baufinanzierungsbestand konnte um 6,2 Prozent oder 114 Millionen Euro netto ausgebaut werden. Im Kundeninteresse wurden wieder öffentliche Fördermittel, zum Beispiel der Investitions- und Förderbanken in Hamburg und Schleswig-Holstein, eingebunden. "Wir sind stolz darauf, dass unsere Produktgestaltung und die gute Beratung erneut zur Auszeichnung der Sparda-Banken durch FOCUS-MONEY (Ausgabe 45/2019) als "Fairster Baufinanzierer" geführt haben. Auch durch die immer stärker werdende Beteiligung der Sparda Immobilien GmbH nutzen viele Kunden den Rundum-Service vom Kauf, über die Finanzierung bis zum Verkauf von Immobilien", so Oliver Pöpplau, Vorstandsvorsitzender der Bank. Das bilanzielle Kreditgeschäft insgesamt stieg um 5,0 Prozent oder 101 Millionen Euro auf 2,15 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme steigerte sich um 5,8 Prozent oder 222,6 Millionen Euro auf 4,04 Milliarden Euro.

Stärkung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital konnte durch die Zuführung aus dem Gewinn des Vorjahres sowie durch einen verstärkten Kauf von Genossenschaftsanteilen durch die Mitglieder weiter gestärkt werden. Die Dividende lag zuletzt bei 1,5 Prozent.

Ergebnis

Der Zins- sowie der Provisionsüberschuss sind leicht gestiegen, während der Verwaltungsaufwand zurückging. Das Jahresergebnis 2019 ermöglicht somit eine erhöhte Zukunftsvorsorge und einen angemessenen Bilanzgewinn. "Insgesamt können wir mit dem Jahresschluss 2019 zufrieden sein, es war ein gutes Jahr", so Pöpplau.

Regionales Engagement

Mit fast einer Million Euro aus ihrem Gewinnsparverein hat die Sparda-Bank auch in 2019 gemeinnützige Institutionen aus der Region gefördert und damit ihre regionale Verbundenheit und Verantwortung untermauert. 115.000 Euro wurden wie in den Vorjahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit über den Sparda-Bank Hamburg Award vergeben.

Ausblick

"Die Sparda-Bank Hamburg plant, weiterhin selbständig in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet für ihre Kunden und Mitglieder da zu sein. Synergieeffekte bei der Umsetzung z. B. regulatorischer Anforderungen - wie Datenschutz, Geldwäsche- oder Betrugsprävention - erreicht die Bank bereits durch die Beteiligung und Zusammenarbeit mit der HGB Hanseatische Gesellschaft für Beauftragtenwesen eG. Darüber hinaus wird zum Jahresende die Umstellung auf das genossenschaftliche Rechenzentrum Fiducia & GAD IT AG durchgeführt.

Veränderungen beim derzeitigen Bestand von 20 Filialen mit Mitarbeitern sind in 2020 nicht vorgesehen. Auch soll die gebührenfreie Kontoführung für ein Lohn- oder Gehaltkonto möglichst beibehalten werden", so Pöpplau weiter.

Sollte es weitere Verschärfungen in der EZB-Geldpolitik geben, wird die Sparda-Bank Hamburg Negativzinsen für Beträge ab 50.000 Euro einführen müssen.

Fakten 2019:

Kunden: gut 280.000

Mitglieder: Rund 226.000

Aktivgeschäft:

Das Kreditgeschäft insgesamt stieg um 5,0 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro. Der bilanzielle Baufinanzierungsbestand ist um 6,2 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro gestiegen. Mehr als 65 Millionen Euro wurden an neuen Privatkrediten vergeben. Insgesamt reduzierte sich der bilanzielle Bestand unter anderem durch die jederzeitige Sondertilgungsmöglichkeit der bestehenden Kredite um 6,5 Prozent auf 169,4 Millionen Euro.

Passivgeschäft:

Die Einlagen der Bank stiegen um 5,7 Prozent auf 3,72 Milliarden Euro. Die Zuwächse wurden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fast ausschließlich in täglich fälligen Anlagen erzielt.

Vorstand:

Oliver Pöpplau, Vorstandsvorsitzender, 53 Jahre, Vorstandsmitglied seit 01.04.2012 Stephan Liesegang, stv. Vorstandsvorsitzender, 39 Jahre, Vorstandsmitglied seit 01.10.2017 Tino Wildmann, 51 Jahre, Vorstandsmitglied seit 01.01.2017

