news aktuell Academy

So lassen sich heikle und schlechte Botschaften geschickt kommunizieren

Ein Webinar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Akzeptanz erreichen und Menschen nicht noch zusätzlich verärgern - bei negativen Inhalten kommt es auf jedes Wort an. Welche Techniken gibt es, um z.B. Ablehnungen, Preiserhöhungen oder Veränderungen nachvollziehbar zu machen? Sabine Krippl zeigt auf, wo Hürden lauern und wie sich diese umgehen lassen.

Termin: Montag, 20. April 2026, 15:30 - 17:00 Uhr

Wie sich negative und schwierige Themen positiv aufladen lassen

Menschen mitnehmen - gerade in Change-Prozessen oder der digitalen Transformation kommt es auf jedes Wort an. Doch auch in der alltäglichen Kommunikation sind viele Themen herausfordernd. Sabine Krippl, eine der Gründerinnen der Beratung textwende, erfährt dies fortlaufend in ihrem tagtäglichen Beratungsgeschäft und in zahllosen Kundenprojekten. In diesem Webinar gibt die Expertin praxiserprobte Tipps und präsentiert Strategien, um mit der Vermittlung von heiklen oder schlechten Botschaften souverän umzugehen.

Sie lernen Hintergründe aus der Lese- und Wahrnehmungsforschung kennen, erfahren mehr über gehirngerechtes Schreiben und erhalten Einblick in gezielte Strategien für wiederkehrende Themen. Nicht zuletzt bekommen Sie frische Ideen für die Kommunikation unangenehmer Themen.

Programm:

Flüchtige Leserinnen und Leser mitnehmen: Wie Struktur und Aufbau die Wahrnehmung prägen

Kritische Themen erkennen und Einwände proaktiv bearbeiten

Selbstbewusst kommunizieren: Praxis-Beispiele zu Change, Ablehnungen, Kritik, Preiserhöhungen

No-Gos und Tabus: Welche Formulierungen besondere Gefahren bergen

Geeignet für Profis aus PR- und Marketingkommunikation, die absehbar bzw. wiederkehrend negative Botschaften artikulieren oder heikle Themen vermitteln müssen und sich für diese besondere Herausforderung wappnen möchten.

Sprecherin Sabine Krippl ist neben Ania Dornheim die Gründerin der Kommunikationsberatung textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte deutscher Unternehmen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel. Selbst komplexe Sachverhalte präsentieren sie anschaulich und humorvoll.

Key Facts

Termin: Montag, 20. April 2026, 15:30 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Personen

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell