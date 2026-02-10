news aktuell Academy

Corporate Tone meets KI - Kommunizieren im Markenstil

Ein Webinar in der Academy von news aktuell

Hamburg (ots)

Künstliche Intelligenz kann schnell Texte erstellen - aber klingt sie auch wirklich nach Ihrem Unternehmen? In dieser Session zeigen Thore Dücker und Ulrike Hanky-Mehner, wie Sie KI so einsetzen, dass Ihre Markenstimme erhalten bleibt: glaubwürdig, konsistent und frei von typischem "KI-Sprech".

Termin: Mittwoch, 15. April 2026, 11:00 - 12:30 Uhr

KI im Sinne Ihrer Markenstimme einsetzen: glaubwürdig, konsistent und frei von typischem "KI-Sprech"

Sie erfahren, wie Sie den Ton Ihrer Marke mit KI analysieren, in einem Tone-of-Voice-Profil festhalten und daraus Briefings oder Prompts für alle Kommunikationsanwendungen ableiten.

Anhand konkreter Praxisbeispiele lernen Sie,

wie Sie typische Unternehmens-Texte mit KI auswerten, um daraus ein präzises Stilprofil zu gewinnen.

wie Sie aus diesem Profil ein verbindliches Tone-of-Voice-Dokument entwickeln.

wie Sie KI mit diesem Stil trainieren und wiederkehrende Aufgaben im gewünschten Markenton automatisieren.

und wie Sie Fakten, Quellen und Datenschutzanforderungen zuverlässig in Ihren Workflow integrieren.

Programm

Warm-up & Zielbild: Warum Markenstimme heute wichtiger ist als je zuvor

Tone of Voice verstehen: Was Ihren Unternehmensstil ausmacht - Wortwahl, Haltung, Rhythmus

Markensprache analysieren: So erstellen Sie mit KI ein Stilprofil aus Ihren bestehenden Texten

Tone-of-Voice-Dokument entwickeln: Dos & Don'ts, Stilregeln und Sprachleitfaden für Redaktionen

KI als Co-Autor trainieren: Wie Sie Stilvorgaben, Unternehmensinfos und Quellen zu einem professionellen Briefing verbinden

Praxis-Tools & Workflows: ChatGPT, Copilot, DeepL Write & Co. sicher im Team einsetzen

Recht & Verantwortung: Faktenprüfung, Kennzeichnungspflicht und Datenschutz im KI-Alltag

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referierenden zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Text-KI beruflich einsetzen und nützliches Wissen und konkrete Tipps für konkrete Aufgaben im Arbeitsalltag suchen.

Unsere Themenprofis:

Thore Dücker ist Digital Native und KI-Gründer. Mit 18 gründete er sein erstes Unternehmen und trieb später als Executive Assistant bei der Agenturen-Holding 1SP generative KI maßgeblich voran. Aus der zentralen Frage "Wie kann KI unseren Arbeitsalltag nachhaltig verbessern?" entwickelte Thore das KI-Startup Beyond the Loop, das mittelständischen Betrieben eine erfolgreiche und nachhaltige KI-Adoption ermöglicht. Als Speaker und Dozent zeigt er Unternehmen konkrete Wege zur produktiven Nutzung von KI auf.

Ulrike Hanky-Mehner ist Kommunikationsberaterin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Seit über drei Jahren begleitet sie Kommunikationsprofis in praxisorientierten KI-Coachings dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz sicher und kreativ in der Kommunikation einzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von KI in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Key Facts

Termin: Mittwoch, 15. April 2026, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung: via MS Teams

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy