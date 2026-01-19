news aktuell Academy

Mit KI zum perfekten Medien-Pitch

Ein Webinar in der Academy von news aktuell

In diesem Webinar zeigt Ulrike Hanky-Mehner, wie Sie Künstliche Intelligenz gezielt für die Entwicklung starker, glaubwürdiger und passgenauer Pitches einsetzen - von der ersten Themenidee bis zur ausformulierten Story.

Termin: Mittwoch, 11. März 2026 von 11:00 - 12:30 Uhr

Mit KI aktuelle Trends frühzeitig erkennen, aus Daten und Quellen tragfähige Argumente entwickeln und Inhalte für Journalisten überzeugend aufbereiten

Von der Idee zur überzeugenden Story: Sie erfahren, wie KI hilft, aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen, aus Daten und Quellen tragfähige Argumente zu entwickeln und Inhalte so aufzubereiten, dass sie für Journalist:innen wirklich interessant sind. Dabei geht es nicht um mehr Output, sondern um mehr Relevanz: Wie Sie KI nutzen, um journalistisch zu denken, sauber zu recherchieren und Ihre Botschaften präzise auf die jeweilige Mediengattung zuzuschneiden.

Anhand konkreter Praxisbeispiele lernen Sie,

wie Sie mit KI Trends, Themen und Gesprächsanlässe identifizieren.

wie Sie Fakten und Quellen verifizieren und für Ihre Story nutzen.

wie Sie Inhalte strukturieren und verdichten - von Dossier über Fact Sheet bis Pressetext.

wie Sie Ihre Pitches gezielt für verschiedene Mediengattungen anpassen.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Programm

Einstieg: Warum KI den Medien-Pitch verändert - von Masse zu Klasse

Themenradar aktivieren: Wie Sie mit KI Trends, Gesprächsanlässe und Story-Aufhänger erkennen

Fakten & Quellen prüfen: So unterstützt KI bei Recherche, Validierung und Quellenbewertung

Storyline entwickeln: Vom Datenpunkt zur relevanten Botschaft - KI als Strukturhilfe

Inhalte professionell aufbereiten: Dossiers, Factsheets und Pitches klar und kompakt formulieren

Für jede Mediengattung passend: Tonalität und Format gezielt mit KI anpassen

Praxis-Tools: ChatGPT, Perplexity & Co im Zusammenspiel

Das Webinar richtet sich anMitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, die KI für strategisch relevante, faktenbasierte und mediengerechte Pitches einsetzen möchten. Erste Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini sind empfehlenswert, um aus diesem Webinar den vollen Nutzen ziehen zu können.

Unsere Expertin

Ulrike Hanky-Mehnerist Kommunikationsberaterin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Seit über drei Jahren begleitet sie Kommunikationsprofis in praxisorientierten KI-Coachings dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz sicher und kreativ in der Kommunikation einzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von KI in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Key Facts

Termin: Mittwoch, 11. März 2026 von 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

