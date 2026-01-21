Core Story: Die sinnstiftende Idee im Zentrum der Unternehmenskommunikation / Ein Webinar in der Academy von news aktuell

news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Unternehmenskommunikation steht heute unter massivem Druck: Aufmerksamkeit ist knapp, Botschaften konkurrieren auf immer mehr Kanälen, und Inhalte müssen permanent neu produziert werden, um mitzuhalten. Gleichzeitig verändert KI das Kommunikationsökosystem radikal - Informationen werden zunehmend automatisiert abgerufen und bewertet. In diesem Umfeld braucht es eine kommunikative Leitidee, die Orientierung bietet.

Petra Sammer zeigt Ihnen in diesem Webinar, wie Sie eine klare, inspirierende Core Story entwickeln, die das gesamte Storytelling der Unternehmenskommunikation neu bündelt, stärkt und differenziert.

Termin: Montag, 16. März 2026, 15:30 - 17:00 Uhr

Wie Unternehmen ihre kommunikative Mitte finden - und mit einer klaren Core Story mehr Wirkung erzielen

Viele Kommunikationsteams verlieren sich heute in einer Vielzahl von Botschaften und Kanälen. Doch erfolgreiche Kommunikation funktioniert nur mit radikaler Priorisierung: Das Publikum erinnert nicht mehr drei zentrale Aussagen -oft genug sogar nur noch eine einzige.

In einer Zeit, in der Zielgruppen Fakten kaum mehr verarbeiten können und die Glaubwürdigkeit von Informationen unter Dauerbeschuss steht, brauchen Organisationen ein kommunikatives Zentrum: eine Core Story, an der sich interne und externe Kommunikation gleichermaßen ausrichten. Sie bietet Orientierung, Fokus und Wiedererkennbarkeit - und ist das strategische Bindeglied zwischen Unternehmensstrategie, Markenkern und Kommunikation.

In diesem Kurs lernen Sie, wie eine Core Story entsteht, wie man sie aus Strategie und Markenkern ableitet und in unterschiedliche Kommunikationsinstrumente übersetzt. Wichtig ist dabei, dass die überzeugendsten Core Storys nicht nur rationale Botschaften sind, sondern emotionale, motivierende Narrative - mit denen Sie Ihre Zielgruppen erreichen.

Praxisnah zeigt Petra Sammer auf, wie Core Storys in Präsentationen, in der Pressearbeit oder im Social-Media-Storytelling wirken und wie sie im Unternehmen dauerhaft verankert werden.

Programm

Von der Strategie zur Story: Methoden, um die passende Core Story aus Unternehmenszielen und Markenkern abzuleiten.

Methoden, um die passende Core Story aus Unternehmenszielen und Markenkern abzuleiten. Kernbotschaft verdichten: Wie man eine sinnstiftende Leitidee formuliert, die Orientierung gibt - intern wie extern.

Wie man eine sinnstiftende Leitidee formuliert, die Orientierung gibt - intern wie extern. Emotionale Wirkung entfalten: Narrative, die Aufmerksamkeit binden, Vertrauen stärken und Differenzierung schaffen.

Narrative, die Aufmerksamkeit binden, Vertrauen stärken und Differenzierung schaffen. Übersetzung in die Praxis: Wie die Core Story Präsentationen, Keynotes und Pressearbeit klarer und wirksamer macht.

Wie die Core Story Präsentationen, Keynotes und Pressearbeit klarer und wirksamer macht. Storytelling für Social Media: Die Core Story als Kompass für Inhalte auf schnellen algorithmischen Kanälen.

Die Core Story als Kompass für Inhalte auf schnellen algorithmischen Kanälen. Best Practices: Was erfolgreiche Core Storys auszeichnet - und wie Sie sie für Ihre Organisation adaptieren.

Das Webinar richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Agenturen, Führungskräfte in Corporate Communication, Brand- und Marketingteams, sowie alle, die kommunikative Klarheit in komplexen Zeiten schaffen möchten.

Unsere Expertin ist Petra Sammer: Storytelling-Expertin, Creative Director und langjährige Chief Creative Officer bei Ketchum. Als Speakerin, Coach und Dozentin begleitet sie heute Unternehmen und Kreativteams in ganz Europa und gilt als eine der erfahrensten Spezialistinnen für narrative Strategien und Corporate Storytelling. Sie ist u. a. Jurorin bei internationalen Kreativawards wie Cannes Lions, D&AD und Clio und Autorin mehrfacher Fachbücher zum Thema Storytelling.

Key Facts

Termin: Montag, 16. März 2026, 15:30 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Personen

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Durchführung: via MS Teams

