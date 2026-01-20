news aktuell Academy

Der Call-to-Action: So formulieren Sie wirksame Handlungsaufforderungen

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Call-to-Action ist ein Wegweiser. Wenn er fehlt oder nicht zündet, erreichen Unternehmen und Organisationen nur schwer ihre Ziele in digitalen Medien. Beiträge auf Instagram oder LinkedIn verpuffen, Landingpages oder Websites konvertieren nicht.

Termin: Donnerstag, 12. März 2026, 11:00 - 12:15 Uhr

Wie Sie Ihre Zielgruppe überzeugend und planvoll dazu motivieren, aktiv zu werden.

Simone Maader zeigt ihnen in diesem Webinar, worauf es ankommt, damit Sie in Zukunft wirksame Handlungsaufforderungen formulieren.

Programm:

Wie verschieden Call-to-Actions aussehen bzw. klingen

Welche Ziele wir (jenseits des Verkaufs) damit erreichen können

An welchen Stellen im Internet sich der Einsatz lohnt

Wie Sie KI einsetzen können, um schneller zum Ziel zu gelangen

Praxisbeispiele gelungener CTAs

Dieses Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Content wie Social-Media-Posts, Blogartikel oder auch Website-Texte und Landingpages selbst erstellen.

Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Solopreneure und Unternehmen. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Heute gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen in Sachen Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge.

Eckdaten für das Online-Seminar Der Call-to-Action: So formulieren Sie wirksame Handlungsaufforderungen

Termin: Donnerstag, 12. März 2026, 11:00 - 12:15 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell