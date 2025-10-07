MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG

Mewa-Gruppe ernennt Waldemar Feldbusch als CFO

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE Waldemar Feldbusch als Chief Financial Officer in den Vorstand berufen

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE Waldemar Feldbusch als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Er erweitert damit das bestehende Führungsgremium der Unternehmensgruppe mit Sitz in Wiesbaden um einen vierten Geschäftsbereich Finance & Compliance und wird künftig gemeinsam mit Bernhard Niklewitz (CEO), Michael Kümpfel (CCO) und Björn Scheel (COO) das strategische und operative Geschäft der Unternehmensgruppe führen.

Waldemar Feldbusch (41), Wirtschaftsingenieur, ist seit 2017 bei Mewa. Er leitete bislang das Ressort Finanzen und ist Mitglied des Exekutivkomitees. Zuvor war er für die Deutsche Bank sowie in der Private-Equity-Branche in Frankfurt tätig.

Die Rolle des CFO hatte bislang Vorstandsvorsitzender und CEO Bernhard Niklewitz in Personalunion inne. "Mit der personellen Erweiterung des Vorstands stärken wir die Steuerungsfunktionen Finanzen, Controlling und Compliance und entwickeln die Governance-Strukturen der Mewa-Gruppe für weiteres nachhaltiges Wachstum weiter", so Prof. Andreas Söffing, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Waldemar Feldbusch eine hochkompetente Nachwuchsführungskraft aus den eigenen Reihen für diese Rolle gewinnen konnten."

Mewa, gegründet 1908 als Weberei im sächsischen Ostritz, zählt heute zu Europas führenden Textildienstleistern. Die in vierter Generation familiengeführte Unternehmensgruppe versorgt über 200.000 Kunden in 26 Ländern mit Betriebstextilien im Rundum-Service und verzeichnete 2024 einen Umsatz von 937,9 Mio. Euro. In den vergangenen Jahrzehnten ist Mewa kontinuierlich aus eigener Kraft gewachsen und firmiert seit 2022 als europäische Aktiengesellschaft (SE). Das Wachstum resultiert aus der Erschließung neuer europäischer Märkte und dem kontinuierlichen Ausbau der B2B-Geschäftssegmente.

Zuletzt wurde das Angebot um ganzheitliche Lösungen im Reinraumsegment erweitert. Im süddeutschen Meißenheim eröffnet Anfang 2026 ein nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipierter Neubau für die Bearbeitung von Reinraumkleidung, durch den die Kapazitäten für Kunden aus hochsensiblen Bereichen wie Pharma, Mikroelektronik, Medizin- und Halbleitertechnik ausgebaut werden. Komplettiert wird die strategische Geschäftsfeldentwicklung durch gezielte Zukäufe wie die Integration des Textilveredlers Spessart und des Reinraumspezialisten Mikroclean im Jahr 2024.

Seit 2019 hat sich Mewa auf den Weg vom klassischen Hidden Champion zum Category Leader gemacht und investiert verstärkt in seine Markenbekanntheit und -sichtbarkeit. Dazu gehört unter anderem die Kooperation mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05, der seit 2021 in der MEWA ARENA spielt.

