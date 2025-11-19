news aktuell Academy

KI konkret 2: Von guten zu exzellenten Ergebnissen mit ChatGPT & Co

Dreiteiliger Praxis-Workshop für die fortgeschrittene KI-Nutzung in der Kommunikationsarbeit

Du arbeitest bereits mit ChatGPT & Co und möchtest jetzt den nächsten Schritt gehen? Du willst komplexere Aufgaben meistern, fortgeschrittene Prompt-Techniken beherrschen und KI strategisch in deine Arbeitsabläufe integrieren? In diesem Online-Workshop lernst du, wie du aus guten Prompts exzellente machst, wie du die erweiterten Funktionen von ChatGPT nutzt und wie du KI nahtlos in deine Arbeitsprozesse einbindest. Praxisnah, intensiv und mit viel Raum zum Experimentieren.

In drei jeweils dreistündigen Sessions vermittelt die KI-Expertin Cordula Lochmann professionelle Techniken und zeigt dir, wie Profis KI in ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Der Schwerpunkt liegt auf fortgeschrittenem Prompting für Text und Bild sowie auf der strategischen Prozessintegration. Mit ausreichend Zeit für deine individuellen Projekte und Herausforderungen.

Inhalte im Überblick

Advanced Prompt Engineering: Strukturierte Prompts aufbauen, Prompt-Templates entwickeln, reproduzierbare Ergebnisse erzielen

Marken-Voice & Tonalität: KI-Outputs konsistent an deine Unternehmenskommunikation anpassen

Fortgeschrittene KI-Funktionen: Custom GPTs, Projekte und den Canvas-Modus optimal nutzen

Visuelle Identität mit KI umsetzen: Farben und Bilder passend zur Marke

Integration statt Tool-Sammlung: Arbeitsprozesse so gestalten, dass KI zur effizienten Mitarbeiterin wird

Methodiken & Frameworks: Systematisch Prompts optimieren und Anwendungsfälle entwickeln

Praxisprojekte: Eigene Custom GPTs erstellen und Workflows für deinen Arbeitsalltag entwickeln

Qualitätssicherung & Iteration: Outputs gezielt verbessern und kontinuierlich optimieren

Key Facts

Termine: 10. bis 24. März 2026, jeweils dienstags von 9:30 - 12:30 Uhr

Leitung: Cordula Lochmann, KI-Expertin & Geschäftsführerin von SnipClip

Veranstalter: news aktuell Academy

Durchführung: online via Zoom

Gruppengröße: mindestens acht, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Verschiebung des Termins vorbehalten.

Teilnahmegebühr: 675 Euro zzgl. MwSt. / 803,25 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung bis zum 23. Februar 2026 via E-Mail an: academy@newsaktuell.de

Stornierung: bis zum 24. Februar 2026 kostenfrei möglich

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, heumann@newsaktuell.de, Tel.: 040/ 4113 32845

Programm und Ablauf - Session 1

Check-in & Erwartungsabgleich

Fortgeschrittene Prompt-Techniken: Strukturierte Frameworks, Rollen und Personas, mehrstufige Prompts

Tonalität und Marken-Voice durchgängig in Prompts integrieren

Methodik: Eigene Prompts systematisch optimieren, testen und als Templates bereitstellen

Praxisübung: Advanced Prompts entwickeln und iterieren

Programm und Ablauf - Session 2

ChatGPT-Features für Fortgeschrittene: Wo Custom GPTs, Projekte und der Canvas konkret zum Einsatz kommen

Bilder prompten: Markenidentität in Farbwelten, Stil und Bildsprache abbilden

Iteration und Refinement bei Text und Bild

Tools bewusst wählen: Wann du dich mit neuen Tools beschäftigen solltest

- Praxisübung: Ein eigenes Custom GPT für die richtige Tonalität entwickeln

Programm und Ablauf - Session 3

Methodik: Dein Playbook zum Identifizieren und Bewerten von Anwendungsfällen

Arbeitsprozesse gestalten: Klare Rollen, Übergaben, Qualitätschecks, damit KI mitarbeitet

Praxisprojekt: Mit dem Playbook einen eigenen Anwendungsfall erkennen und entwickeln

Ausblick: Neue Entwicklungen im KI-Bereich und wie du am Ball bleibst

Check-out & Abschluss: 5 konkrete Schritte, damit KI ab jetzt verlässlich mitarbeitet

Dieser Workshop richtet sich an fortgeschrittene KI-Nutzer*innen in Kommunikations- und Marketingteams sowie in Agenturen. Du bist hier richtig, wenn du bereits regelmäßig mit ChatGPT oder anderen KI-Tools arbeitest und nun komplexere Anwendungsfälle umsetzen willst. Du lernst, KI systematisch in deine Arbeitsprozesse zu integrieren, Methoden zur Steigerung der Ergebnisqualität anzuwenden und eigene Anwendungsfälle zu identifizieren und umzusetzen.

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in der Arbeit mit ChatGPT oder vergleichbaren Tools. Erste Erfahrungen mit Prompting im beruflichen Kontext sind erforderlich. Für eine gewinnbringende Teilnahme empfiehlt sich der Zugriff auf ChatGPT Plus oder Team, damit du die vorgestellten Funktionen in den Praxisübungen direkt nutzen kannst.

Methodik: Intensives Learning by Doing. Dieser Workshop setzt auf selbstgesteuertes Lernen mit raschem Tempo:

Kompakte Theorie-Inputs zu fortgeschrittenen Konzepten und Methodiken sowie intensive Praxisphasen

Live-Demonstrationen kompletter Workflows und kollaboratives Arbeiten in Kleingruppen; Peer-Learning: Teilnehmende teilen ihre Erfahrungen und Tipps

Individuelle Betreuung bei eigenen Anwendungsfällen und eine experimentierfreudige Atmosphäre

Zwischen den Sessions: optionale Aufgaben zum Vertiefen

Du arbeitest an realen Herausforderungen aus deinem Arbeitsalltag, entwickelst fortgeschrittene Prompts und baust funktionierende Workflows auf. Die Gruppe profitiert vom breiten Erfahrungsspektrum aller Teilnehmenden.

Trainerin Cordula Lochmann ist Geschäftsführerin der KI-Agentur SnipClip die digitale Fabrik. Seit 2020 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Einsatz generativer KI in der Content-Erstellung und arbeitet seit 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten. Sie teilt ihr Fachwissen in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Ihr Fokus: Wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren.

