KI konkret 1: ChatGPT & Co im Einsatz für PR und Kommunikation

Dreiteiliger Praxis-Workshop für den sicheren Einstieg in die KI-gestützte Kommunikationsarbeit

Du möchtest verstehen, was KI für deine praktische Arbeit leisten kann? Und wie du ChatGPT & Co wirklich sinnvoll einsetzt - ohne dich im Hype zu verlieren? Dieser Online-Workshop zeigt dir, wie du Künstliche Intelligenz konkret in deiner täglichen Kommunikationsarbeit nutzen kannst. Praxisnah, verständlich und ohne große Vorkenntnisse.

In drei jeweils dreistündigen Sessions vermittelt die KI-Expertin Cordula Lochmann das nötige Basiswissen und alltagstaugliche Methoden für den Start. Du lernst erprobte Anwendungsfälle aus PR und Kommunikation kennen und erfährst, wie du von der Idee zur Umsetzung kommst. Schwerpunkt ist die KI-gestützte Textarbeit, ergänzt um einen kompakten Einstieg in die Bildgenerierung. Der Workshop bietet viel Zeit zum Ausprobieren, Üben und für deine individuellen Fragen.

Inhalte im Überblick

KI verstehen: Was generative KI ist und wie sie funktioniert - ohne technischen Ballast

Mit ChatGPT & Co arbeiten: Von ersten Ergebnissen zu verlässlicher Qualität

Prompting als Kernkompetenz: Wie du die richtigen Eingaben formulierst, um gute Ergebnisse zu bekommen

Praxisnahe Anwendungsfälle für Text und Bild: Pressemitteilungen, Social-Media-Posts, Newsletter & Co schneller verfassen

Bildgenerierung, die funktioniert: Vorgehen und Prompt-Bausteine für Bilder, die deinen Vorstellungen entsprechen

Tools im Überblick: Welche KI-Tools für deine Arbeit relevant und vertrauenswürdig sind

Grenzen und Qualität: Wann KI hilfreich ist(und wann nicht), wie du Fehler erkennst und vermeidest

Integration in deinen Alltag: Wie du KI Schritt für Schritt in deine Arbeitsabläufe einbindest

Key Facts

Termine: 17. Februar bis 3. März 2026, jeweils dienstags von 9:30 - 12:30 Uhr

Leitung: Cordula Lochmann, KI-Expertin & Geschäftsführerin von SnipClip

Veranstalter: news aktuell Academy

Durchführung: online via Zoom

Gruppengröße: mindestens acht, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Verschiebung des Termins vorbehalten.

Teilnahmegebühr: 675 Euro zzgl. MwSt. / 803,25 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung bis zum 2. Februar 2026 via E-Mail an: academy@newsaktuell.de

Stornierung: bis zum 3. Februar 2026 kostenfrei möglich

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, heumann@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845

Programm und Ablauf - Session 1

Check-in & Kennenlernen

Was mit KI heute schon möglich ist: Konkrete Beispiele aus der Praxis

Grundlagen: Was du über generative KI wissen musst, verständlich erklärt

Schnell zu guten Ergebnissen: Die 5 wichtigsten Prompt-Regeln für den Alltag

Übungszeit: Prompt-Regeln anwenden und erste starke Ergebnisse erzielen

Programm und Ablauf - Session 2

Tools für die Arbeit mit Texten: ChatGPT, Claude & weitere

Praxis: Pressemitteilungen, Social-Media-Posts und Newsletter mit KI verfassen

Prompting vertiefen: Wie du bessere Anweisungen für die KI schreibst

Bildgenerierung, die funktioniert: Vorgehen und Prompt-Bausteine für Bilder, die deinen Vorstellungen entsprechen

Übungszeit: Eigene Texte mit passenden Bildern anreichern

Programm und Ablauf - Session 3

Beispiele gelungener Anwendungsfälle für PR und Kommunikation

Von der Idee zum eigenen Anwendungsfall: Methodik und Praxisübung

KI-Ergebnisse bewerten und verbessern lernen

Was nicht funktioniert und was ethisch fragwürdig ist: typische Stolperfallen vermeiden

Rechtliche Aspekte: Was du beachten solltest zu Datenschutz, Nutzungs- und Urheberrecht, Kennzeichnung

Check-out & Abschluss: Dein persönlicher Plan für die effiziente KI-Nutzung im Alltag

Dieser Workshop richtet sich an Kommunikations- und Marketingprofis in Unternehmen, Organisationen, Verbänden und Agenturen, die KI endlich sicher in ihren Arbeitsalltag integrieren wollen. Du bist hier richtig, wenn du erst wenig praktische Erfahrung mit KI-Tools hast und verstehen möchtest, was ChatGPT & Co für deine Arbeit leisten können und wie du zu verlässlichen Ergebnissen kommst. Du lernst, KI zielgerichtet einzusetzen, bekommst Zeit zum Ausprobieren und eine Ansprechpartnerin für Fragen. Du brauchst nur einen Laptop mit Internetzugang und einen(kostenlosen) ChatGPT-Account.

Dieser Workshop setzt auf aktives Lernen:

Kurze, verständliche Theorie-Inputs geben dir den nötigen Rahmen

Live-Demos zeigen dir, wie es geht

Angeleitete Übungen lassen dich selbst ausprobieren

Gruppenarbeit und Erfahrungsaustausch bereichern das Lernen

Viel Zeit für individuelle Fragen und Feedback

Du arbeitest direkt mit den Tools, erstellst eigene KI-gestützte Texte und probierst die Bildgenerierung aus. Die Ergebnisse besprichst du in der Gruppe. So bleiben die Inhalte besser hängen, und du gehst mit konkreten Arbeitsergebnissen aus dem Workshop.

Trainerin Cordula Lochmann ist Geschäftsführerin der KI-Agentur SnipClip die digitale Fabrik. Seit 2020 beschäftigt sie sich intensiv mit dem Einsatz generativer KI in der Content-Erstellung und arbeitet seit 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten. Sie teilt ihr Fachwissen in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Ihr Fokus: Wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren.

