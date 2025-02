AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft

53 Messen in 31 Tagen - Messewirtschaft startet in den stärksten Monat des Jahres

Berlin (ots)

Branche zeigt deutschlandweit mit Aktion #MesseMonatMärz das bunte Messeleben

Leitmessen in dichter Folge im März, gleich drei Neuveranstaltungen

20 Messen deutscher Veranstalter im Ausland

Die deutsche Messewirtschaft macht den März zum #MesseMonatMärz: Mehr als 50 der mehr als 310 Messen des Jahres werden in den kommenden vier Wochen eröffnet. Damit wird der März deutschlandweit der messestärkste Monat des Jahres. Die Branche zeigt sich in diesen besonders intensiven Wochen in vielen Facetten, bietet teils ungewohnte Ein- sowie Ausblicke. Koordiniert wird die Branchenaktion durch den Verband der deutschen Messewirtschaft AUMA, der selbst jeden Tag eine kreative oder innovative Aktion plant.

Philip Harting, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Messewirtschaft AUMA: "An der deutschen Messewirtschaft hängt neben milliardenschwerer Wertschöpfung, hunderttausenden Arbeitsplätzen und bedeutenden Steuereinnahmen viel mehr: Messen sind Knotenpunkte des persönlichen Austauschs, Treffpunkte für die Problemlöserinnen und Problemlöser unserer Zeit und Schaufenster der Innovationen, die uns voranbringen. Wir zeigen mit dem MesseMonatMärz, was wir als Branche können, was wir machen, was uns auszeichnet, wer wir sind, wofür wir stehen, woran wir arbeiten, wer hier arbeitet und wie man hier arbeiten kann. Der März steht mit dem Frühlingsanfang für Aufbruch, mit dem Welttag gegen Rassismus für Weltoffenheit und mit hoffentlich beginnenden Verhandlungen für eine neue Bundesregierung für starke Impulse für unsere Wirtschaft."

Der MesseMonatMärz summiert sich auf insgesamt 180 Tage Laufzeit aller 53 Messen - davon sind 21 Messen als international klassifiziert, sechs als national und 23 als regional. Drei Messen werden erstmals stattfinden.

Den Auftakt macht die Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends, Cadeaux, in Leipzig (1. bis 3.), den Abschluss bildet die Hannover Messe (31. März bis 4. April). Bedeutende Leitmessen sind die Touristikmesse ITB in Berlin (4. bis 6.), die Weltmesse des Pferdesports, Equitana, in Essen (6. bis 12.), die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft, ISH, in Frankfurt am Main (17. bis 21.), die Internationale Dental-Schau in Köln (25. bis 29.), die Leipziger Buchmesse (27. bis 30.) sowie die Beauty in Düsseldorf (28. bis 30.).

Stärkster Tag wird der 11. März sein, wenn zugleich acht Messen in Deutschland laufen. Älteste Messe im MesseMonatMärz ist die Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien: Die Internorga in Hamburg gibt es seit 1921. Mit neun Tagen Laufzeit wird die Thüringen-Ausstellung in Erfurt (8. bis 16.) die längste Messe werden. Am stärksten vertreten sind in den kommenden Wochen die Messeplätze Düsseldorf und Leipzig mit jeweils vier Messen sowie Köln, München und Stuttgart mit jeweils drei Messen.

Auch das Messe-ABC wird im MesseMonatMärz rundum bedient - von A wie Asia-Pacific Sourcing, einer Messe rund um Werkzeuge und Produkte für Haus und Garten aus Fernost in Köln (11. bis 13.) bis Z wie Zuliefermesse für Teile, Komponenten, Module und Technologien in Leipzig (11. bis 14.).

Zugleich finden im Ausland wenigstens 20 Messen deutscher Veranstalter statt: Spitzenreiter im MesseMonatMärz ist die Messe Frankfurt mit sechs Messen außerhalb Deutschlands, gefolgt von der NürnbergMesse mit fünf, der Messe München mit drei sowie der Koelnmesse und Messe Düsseldorf mit jeweils zwei Veranstaltungen. Die Deutsche Messe AG sowie die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft veranstalten jeweils eine Messe.

+++

Der AUMA ist der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V., der Dachverband der deutschen Messewirtschaft. International wie national vertritt er die Interessen aller großen und mittleren Messegesellschaften Deutschlands, internationaler Veranstalter in Deutschland sowie der Verbände, welche Aussteller, Service-Unternehmen und Besucherinnen und Besucher vertreten.

Durch Messen in Deutschland werden bis zu 230.000 Jobs gesichert. Gleich 70 Messeplätze zwischen Nordsee und Bodensee machen das Messeland weltweit einmalig. Zwei Drittel aller Leitmessen der Weltwirtschaft finden hierzulande statt. Internationale, nationale und regionale Messen in Deutschland ziehen in Spitzenzeiten über 235.000 ausstellende Unternehmen und 16 Millionen Besucherinnen und Besucher an. 60 Prozent der Aussteller und 35 Prozent der Fachbesucher aller Leitmessen kommen im Schnitt aus dem Ausland.

+++

Service für die Redaktionen:

- Alle Informationen finden Sie hier: https://www.auma.de/messemonatmaerz/

- Zur Social Wall aller Aktivitäten im #MesseMonatMärz geht es hier: https://my.walls.io/messemonatmaerz

- Bildmaterial: https://ots.de/uGpVRy

Original-Content von: AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft, übermittelt durch news aktuell