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Sommerferien 2026: Deutsche wollen auch im Urlaub nicht auf Fernsehen verzichten

WM steigert Interesse an TV und Streaming

München (ots)

Zum Start der Sommerferien beginnt für Millionen Deutsche die Reisezeit. Und mit ihr wächst auch das Bedürfnis nach heimischen TV-Inhalten. Eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von waipu.tv (n = 2.027, QII 2026) zeigt: Deutsches Fernsehen und Streaming spielen im Urlaub eine noch größere Rolle als im Vorjahr.

Fernsehen im Urlaub gewinnt an Bedeutung

Über 60 % der Befragten schauen auch im Urlaub fern. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als immerhin auch schon 56 % in den Ferien heimische TV-Inhalte sehen wollten. Besonders auffällig: Die Bedeutung des Zugangs zu deutschem Fernsehen oder Streamingangeboten hat deutlich zugenommen. Während im Vorjahr 46 % diesen Zugang als wichtig oder sehr wichtig einstuften, sind es aktuell bereits mehr als 52 %. Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Große Sportereignisse sorgen traditionell dafür, dass Urlauber auch unterwegs ihre Lieblingssender und Live-Übertragungen nutzen möchten.

Männer deutlich TV-affiner als Frauen

Zwischen den Geschlechtern zeigen sich auffällige Unterschiede. Mehr als jeder zweite männliche Urlauber (56,4 %) hält den Zugang zu deutschem TV oder Streaming für wichtig oder sehr wichtig - bei Frauen liegt dieser Wert mit 47,6 % deutlich niedriger. Beim Empfangsweg spiegelt sich das ebenfalls wider: Männer greifen häufiger auf IPTV- und Streamingdienste zurück (17,9 %) als Frauen (10,1 %), während Frauen etwas stärker auf das TV-Angebot der Unterkunft setzen (44,9 % vs. 40,9 %). Auch bei der Satellitennutzung liegen Männer vorn (15,2 % vs. 10,1 %).

Junge Urlauber treiben Streaming-Nutzung

Die 18- bis 39-Jährigen zeigen die stärkste Affinität zu modernen TV-Angeboten. Fast jeder Fünfte dieser Altersgruppe nutzt IPTV- oder Streamingdienste für deutsches Fernsehen im Urlaub, also deutlich mehr als im Gesamtdurchschnitt (19,7 % VS 14 %).

Auch bei den Endgeräten setzt die junge Zielgruppe andere Schwerpunkte: Das Smartphone wird im Urlaub von mehr als der Hälfte genutzt (50,8 %) und liegt damit sogar vor vielen klassischen TV-Lösungen. Tablets und Laptops spielen ebenfalls eine größere Rolle als im Bevölkerungsdurchschnitt.

Smart-TV bleibt die Nummer eins

Unabhängig von Alter und Geschlecht bleibt der Smart-TV das meistgenutzte Gerät für deutsches Fernsehen im Urlaub. Gleichzeitig gewinnt die mobile Nutzung weiter an Bedeutung. Smartphones werden inzwischen von knapp 40 % aller TV-Nutzer im Urlaub eingesetzt und liegen damit deutlich über dem Vorjahreswert von 36,6 %.

Ferienwohnung und Hotel bleiben TV-Hochburgen

Wer im Urlaub deutsches Fernsehen nutzt, tut dies überwiegend im Hotel oder in einer Ferienwohnung. Zusammen entfallen auf diese beiden Unterkunftsarten fast 90 % aller TV-Nutzer. Campingplätze, Wohnmobile und Kreuzfahrten spielen dagegen weiterhin nur eine Nebenrolle.

Mit dem Start der Sommerferien und der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft wächst die Bedeutung von Fernsehen und Streaming im Urlaub weiter. Besonders jüngere Urlauber treiben die Nutzung digitaler TV-Angebote voran, während Männer insgesamt eine höhere Affinität zu deutschem Fernsehen im Urlaub zeigen. Für viele Reisende gehört der Zugang zu heimischen TV-Inhalten inzwischen genauso zur Urlaubsausstattung wie WLAN oder Klimaanlage.

Mehr Informationen, wie man waipu.tv auch im Ausland nutzen kann, finden Interessierte unter https://www.waipu.tv/fernsehen-im-ausland/ und die Ergebnisse aus der waipu.tv-Umfrage unter https://www.waipu.tv/app/uploads/2026/06/260625_Urlaub_TV_Umfrage.pdf

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