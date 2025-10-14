MTR Rechtsanwälte

MTR Legal Rechtsanwälte eröffnet Representative Office in Singapur

Singapur (ots)

Ausbau der internationalen Präsenz im wirtschaftlichen und rechtlichen Zentrum Asiens

MTR Legal Rechtsanwälte freut sich bekannt zu geben, dass die Kanzlei offiziell die Genehmigung des Ministry of Law in Singapur zur Eröffnung eines Representative Office erhalten hat. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie der Kanzlei und unterstreicht das Engagement für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und internationale Mandantenbetreuung.

Das MTR Legal Representative Office Singapore fungiert als Schnittstelle zwischen MTR Legal und ihrem Netzwerk aus Mandanten, Geschäftspartnern und Institutionen in ganz Asien.

Gemäß den lokalen Vorschriften wird das Büro keine anwaltlichen Dienstleistungen erbringen, sondern sich auf nicht-transaktionale Tätigkeiten wie Beziehungsmanagement, Marktbeobachtung sowie die Teilnahme an rechtlichen und wirtschaftlichen Fachforen konzentrieren.

"Die Genehmigung für unser Representative Office in Singapur ist ein wichtiger strategischer Schritt", erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal. "Singapur spielt eine Schlüsselrolle im globalen Handel und in der rechtlichen Innovation. Unsere Präsenz vor Ort ermöglicht es uns, die Beziehungen zu regionalen Mandanten zu vertiefen und Entwicklungen im asiatischen Rechtsraum frühzeitig zu erkennen."

Mit dem neuen Standort stärkt MTR Legal ihre internationale Leistungsfähigkeit, verbessert die Betreuung globaler Mandanten und festigt ihre Positionierung in komplexen, grenzüberschreitenden Mandaten.

Als moderne Wirtschaftskanzlei mit Standorten in ganz Deutschland und internationaler Ausrichtung verbindet MTR Legal rechtliche Exzellenz mit effizienter, technologiegestützter Infrastruktur. Die Kanzlei berät Unternehmen, Unternehmer, private Investoren und Institutionen in einer Vielzahl von Rechtsgebieten - insbesondere im Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Handelsrecht, Compliance und internationalen Privatrecht.

