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Deutsche Glasfaser setzt langfristig auf waipu.tv

München (ots)

Der Wandel des Fernsehens hin zu IP-basierten Angeboten gewinnt in Deutschland weiter an Dynamik: Deutsche Glasfaser und die Exaring AG bauen ihre seit Ende 2022 bestehende Partnerschaft langfristig aus. Damit setzt einer der führenden Glasfaseranbieter Deutschlands auf waipu.tv als zentrale TV-Plattform für seine Kunden und unterstreicht den strukturellen Wandel weg von Kabel- und Satellitenfernsehen.

waipu.tv ist bereits heute vollständig in das Produktportfolio von Deutsche Glasfaser integriert. Kunden profitieren von attraktiven Kombinationsangeboten aus Glasfaser-Internet und dem führenden IPTV-Dienst. Auch Deutsche Glasfaser selbst gewinnt durch eine effiziente Kostenstruktur. Die langfristige Partnerschaft legt den Grundstein dafür, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter zu skalieren und neue Kundengruppen zu erschließen.

"Die Zukunft der TV-Versorgung ist IP-basiert. Als ein führender Breitbandanbieter bieten wir unseren Kunden neben der modernsten Infrastruktur mit waipu.tv ein hervorragendes TV-Erlebnis auf einer leistungsstarken und zukunftssicheren TV-Plattform", sagt Ruben Queimano, CCO der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe.

"Die langfristige Fortführung der Kooperation ist ein starkes Signal in die Branche. Sie zeigt, dass partnerschaftliche Modelle zwischen Netzbetreibern und IPTV-Anbietern nachhaltig funktionieren und skalierbar sind", ergänzt Christoph Bellmer, Co-CEO der Exaring AG. Bellmer weiter: "Gemeinsam treiben wir die Ablösung von Kabel und Satellit aktiv voran und schaffen damit für Endkunden TV-Erlebnisse auf der Höhe der Zeit."

waipu.tv profitiert mit rund zwei Millionen Kunden vom strukturellen Wandel im TV-Markt

Mit seiner Kundenbasis und einer technischen Reichweite von über 30 Millionen Haushalten gehört waipu.tv zu den führenden Plattformen für IP-basiertes Fernsehen in Deutschland.

Die Partnerschaft mit Deutsche Glasfaser steht exemplarisch für ein wachsendes Plattformmodell: Netzbetreiber erweitern ihr Angebot um cloudbasierte TV-Lösungen, während waipu.tv seine Reichweite auch über strategische Kooperationen kontinuierlich ausbaut.

Attraktive Angebote für Privatkunden

Mit waipu.tv bietet Deutsche Glasfaser seinen Kunden das marktführende IPTV-Produkt auf Basis modernster Streaming-Technologie. Für Privatkunden von Deutsche Glasfaser stehen zwei Pakete zur Verfügung: "waipu.tv Comfort" sowie "waipu.tv Perfect Plus".

Das Comfort-Paket umfasst lineares Fernsehen mit über 200 HD-Sendern, einen 50-Stunden-Aufnahmespeicher sowie zentrale Komfortfunktionen wie Pause- und Restart-Funktion und Zugriff auf rund 20.000 VoD-Inhalte.

Mit "waipu.tv Perfect Plus" erhalten Nutzer Zugang zu über 295 HD-Sendern, einem erweiterten Aufnahmespeicher mit 300 Stunden Kapazität, mehr als 70 Pay-TV-Kanälen sowie rund 30.000 Inhalten aus der waiputhek.

Plattformmodell als Zukunft der TV-Versorgung

Die erweiterte Partnerschaft unterstreicht die strategische Bedeutung offener Plattform-modelle für die TV-Versorgung der Zukunft. Durch die Kombination aus leistungsfähiger Glasfaserinfrastruktur und skalierbaren IPTV-Lösungen entsteht ein flexibles Ökosystem, das sich zunehmend als Standard im Markt etabliert.

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