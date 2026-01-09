waipu.tv

waipu.tv wird HBO Max Launch-Partner

waipu.tv und Warner Bros. Discovery geben eine Partnerschaft zum Deutschlandstart von HBO Max bekannt. Als Launch-Partner integriert waipu.tv einen der führenden globalen Streamingdienste nahtlos in sein Angebot. Kunden können HBO Max direkt über waipu.tv buchen.

HBO Max bietet ein einzigartiges Programm, darunter die meistdiskutierten Serien und Filme von HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC Universe und Max Originals. Abonnenten finden hier Top-Serien wie "The Pitt", "It: Welcome to Derry", "House of the Dragon", "The Last of Us", "The White Lotus", "Euphoria", "Industry" und "A Knight of the Seven Kingdoms", die am 19. Januar auf HBO Max Premiere feiert. Filmbegeisterte dürfen sich auf große Kino-Highlights aus dem Portfolio von Warner Bros. Studio freuen, darunter "Superman", "The Batman" und "Dune", die beliebten "Harry Potter"-Filme sowie die Horror-Blockbuster "Weapons" und "The Conjuring 4: Das letzte Kapitel" von New Line Cinema, die bald erscheinen werden.*

"Unser Anspruch ist es, Fernsehen und Streaming so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten", sagt Markus Härtenstein, Co-CEO der Exaring AG. "Mit HBO Max bündeln wir für unsere Kundinnen und Kunden noch mehr erstklassige Inhalte an einem Ort."

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria: "Unser langfristiges Ziel ist es, die unglaublich vielfältigen und hochwertigen Inhalte von HBO Max so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich zu machen. Die Partnerschaft mit waipu.tv ist dabei ein wichtiger Bestandteil."

Kombination mit Preisvorteil

Das Abonnement von HBO Max in Kombination mit waipu.tv Perfect Plus bietet einen Preisvorteil gegenüber dem separaten Abonnement der einzelnen Dienste und ist ab 17,99 Euro im Monat erhältlich. Nach erfolgreichen Kooperationen mit Netflix, Disney+, WOW und DAZN wird jetzt HBO Max in waipu.tv integriert und kann als Teil eines Pakets mit Perfect Plus zu Sonderkonditionen hinzugefügt werden.

Übersicht über die HBO Max-Abonnements**

Zum Start bietet HBO Max drei Abomodelle an. Basis enthält Werbung und bietet Streaming auf zwei Geräten in Full HD. Standard ermöglicht das Streaming von Inhalten in Full HD auf zwei Geräten gleichzeitig, einschließlich 30 Downloads (es gelten Einschränkungen). Premium ermöglicht Streaming in 4K-UHD-Qualität mit Dolby Atmos, sofern verfügbar, und kann auf bis zu vier Geräten genutzt werden, inklusive bis zu 100 Downloads (es gelten Einschränkungen). Zusätzlich wird ein Sports Add-on angeboten, das zu jedem Tarif hinzugefügt werden kann.

waipu.tv - das Zuhause für lineares Fernsehen und Streaming

Mit über 300 HD-Sendern, mehr als 40.000 Inhalten auf Abruf und der Integration führender Streaminganbieter ist waipu.tv die Plattform für gebündeltes Entertainment. Mit HBO Max stärkt waipu.tv seine Position als zentrale Anlaufstelle für Fernsehen und Streaming.

* Die auf HBO Max verfügbaren Inhalte können sich im Laufe der Zeit ändern.

** TV-Kanäle, Live-Inhalte und Wiederholungen (sofern in dem gebuchten Tarif enthalten) sowie das Sports Add-on enthalten Werbung. Alle Tarife können Sponsoring- und Cross-Promotion-Inhalte enthalten.

waipu.tv

waipu.tv ist ein Unternehmen der EXARING AG, einer Gesellschaft für Entwicklung von IP-Entertainment-Services. waipu.tv ist die führende OPEN-IPTV Plattform in Deutschland mit rund zwei Millionen Abo-Kunden und erreicht über ein dediziertes Glasfasernetz mehr als 30 Millionen Haushalte in bester Qualität. Mit über 300 Programmen ist waipu.tv zudem Deutschlands größte TV-Plattform für HD-Fernsehen. Neben öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern stehen mehr als 70 Pay-TV-Sender sowie die waiputhek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf zur Verfügung.

waipu.tv kann am TV-Gerät, aber auch über alle anderen Geräte im WLAN kabellos genutzt werden. Dabei ist eine Nutzung auch auf mehreren Geräten gleichzeitig möglich. Die OPEN-IPTV Plattform bietet targetierte Werbemöglichkeiten auch im Live-TV ganz ohne Medienbruch.

Die Muttergesellschaft EXARING AG wurde 2013 in München gegründet. Größter Einzelaktionär ist die freenet AG. Der Vorstand besteht aus Christoph Bellmer (Gründer und Co-CEO), Markus Härtenstein (Co-CEO) und Robert Laier (CFO).

Weitere Infos unter www.waipu.tv und www.exaring.de

