PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von enomyc mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

enomyc

enomyc: Häcker Automation geht an Kurtz Ersa

Hamburg (ots)

Auf Vermittlung der M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc übernimmt Kurtz Ersa Smart Production den Automatisierungsspezialisten Häcker Automation. Mit dem Kauf erweitert Kurtz Ersa sein Angebot im Bereich Automatisierungslösungen und Serienfertigungssysteme um hochspezialisierte Mikromontage- und Mikrooptik-Prozesse. Mit seinen Anlagen für hochpräzise Anwendungen gilt Häcker Automation als Spezialist für die Automatisierung von Produktionsprozessen in der Mikro- und Feinmechanik.

"Durch die Übernahme entsteht ein neuer, starker Player im Bereich Automatisierungs-lösungen", sagt Julia Hammer, projektverantwortliche Partnerin und Managing Partner von enomyc. "Wir freuen uns sehr, dass wir Häcker Automation durch den von uns vermittelten Verkauf so vielversprechende Perspektiven für die weitere Entwicklung eröffnen konnten."

Die Übernahme von Häcker Automation durch die Kurtz Ersa Smart Production GmbH ist zum 1.12.2025 erfolgt. Als Sachwalter wurde Rechtsanwalt Christoph Rothämel (Schultze & Braun) bestellt. Häcker Automation wurde insolvenzrechtlich von André Rombach (Rombach & Partner) beraten. Käuferseitig war Dr. André Schröer (PENTAPART GmbH) beteiligt.

Der Geschäftsbereich Automation von Kurtz Ersa hatte sich schon seit einigen Jahren auf Automatisierungslösungen und Serienfertigungssysteme fokussiert. Durch die Übernahme von Häcker Automation kann das Unternehmen sein Portfolio um hochspezialisierte Mikromontage- und Mikrooptik-Prozesse erweitern. Kurtz Ersa wird Häcker Automation weiterführen und alle Mitarbeiter übernehmen.

Häcker Automation ist ein weltweit führender Anbieter modularer und flexibel konfigurierbarer Systeme für Mikromontage. Die Lösungen des Unternehmens haben sich insbesondere bei Anwendungen bewährt, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheiden. Typische Einsatzfelder liegen in der Halbleiterfertigung, der Hochtechnologie-Elektronik sowie bei optischen oder medizintechnischen Systemen.

Über enomyc:

enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung, Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.

Pressekontakt:

Cathleen Möbius, Head of Marketing
M +49 162 2544 592
T +49 40 300359-77
Neuer Wall 57
20354 Hamburg
moebius@enomyc.com
www.enomyc.com

Original-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von enomyc mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: enomyc
Weitere Storys: enomyc
Alle Storys Alle
  • 17.11.2025 – 12:32

    enomyc: Investorengruppe übernimmt Custom Chrome

    Hamburg (ots) - Durch die erfolgreiche Vermittlung eines Verkaufes durch die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc hat der Großhändler Custom Chrome Europe wieder eine Zukunft. Zwei Investoren um die österreichische RWT AG, die bereits im Harley-Davidson After Sales-Markt tätig ist, werden Custom Chrome weiterführen. Das zu den führenden Großhändlern in Europa zählende Unternehmen hatte im Zuge ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:50

    enomyc: Weiterer Asset Deal mit The Customization Group

    Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben einen Investor für sendmoments gefunden. Das Unternehmen (sendmoments.de) verkauft Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration. Käufer ist The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte Produkte. Sendmoments erweitert das Portfolio von TCG und stärkt die Position des Unternehmens im wachsenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren