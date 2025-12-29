enomyc: Häcker Automation geht an Kurtz Ersa

enomyc

Auf Vermittlung der M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc übernimmt Kurtz Ersa Smart Production den Automatisierungsspezialisten Häcker Automation. Mit dem Kauf erweitert Kurtz Ersa sein Angebot im Bereich Automatisierungslösungen und Serienfertigungssysteme um hochspezialisierte Mikromontage- und Mikrooptik-Prozesse. Mit seinen Anlagen für hochpräzise Anwendungen gilt Häcker Automation als Spezialist für die Automatisierung von Produktionsprozessen in der Mikro- und Feinmechanik.

"Durch die Übernahme entsteht ein neuer, starker Player im Bereich Automatisierungs-lösungen", sagt Julia Hammer, projektverantwortliche Partnerin und Managing Partner von enomyc. "Wir freuen uns sehr, dass wir Häcker Automation durch den von uns vermittelten Verkauf so vielversprechende Perspektiven für die weitere Entwicklung eröffnen konnten."

Die Übernahme von Häcker Automation durch die Kurtz Ersa Smart Production GmbH ist zum 1.12.2025 erfolgt. Als Sachwalter wurde Rechtsanwalt Christoph Rothämel (Schultze & Braun) bestellt. Häcker Automation wurde insolvenzrechtlich von André Rombach (Rombach & Partner) beraten. Käuferseitig war Dr. André Schröer (PENTAPART GmbH) beteiligt.

Der Geschäftsbereich Automation von Kurtz Ersa hatte sich schon seit einigen Jahren auf Automatisierungslösungen und Serienfertigungssysteme fokussiert. Durch die Übernahme von Häcker Automation kann das Unternehmen sein Portfolio um hochspezialisierte Mikromontage- und Mikrooptik-Prozesse erweitern. Kurtz Ersa wird Häcker Automation weiterführen und alle Mitarbeiter übernehmen.

Häcker Automation ist ein weltweit führender Anbieter modularer und flexibel konfigurierbarer Systeme für Mikromontage. Die Lösungen des Unternehmens haben sich insbesondere bei Anwendungen bewährt, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheiden. Typische Einsatzfelder liegen in der Halbleiterfertigung, der Hochtechnologie-Elektronik sowie bei optischen oder medizintechnischen Systemen.

Über enomyc:

enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung, Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.

