enomyc berät künftig auch in den USA

Hamburg

Die Transformationsexperten von enomyc begleiten Unternehmen künftig auch in den USA. Mit dem neuen Standort in Anderson, South Carolina, positioniert sich enomyc North America mitten in einem der wichtigsten Industriecluster des Landes. Unter der Leitung von Franz A. Wenzel, Managing Director USA, unterstützt die US-Tochtergesellschaft Unternehmen, die in europäischen und US-amerikanischen Märkten aktiv sind, bei grenzüberschreitenden Transformations-, Wachstums- und Restrukturierungsprojekten.

"Wir begleiten unsere Kunden dorthin, wo strategische Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden", sagt enomyc-Gründer und Managing Partner Martin Hammer. "Mit dem neuen Standort in den USA schaffen wir Nähe, beschleunigen Projekte und verbinden europäische Transformationsmethodik mit amerikanischer Umsetzungskraft. Diese Expansion ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere Kunden künftig noch enger in ihren internationalen Kernmärkten zu begleiten."

Die Upstate-Region in South Carolina, zwischen Atlanta und Charlotte gelegen, gehört zu den international am stärksten vernetzten Industrieclustern der USA: In der Region sind über 575 internationale Unternehmen aus mehr als 37 Ländern aktiv, darunter rund 140 deutsche Unternehmen. Ein zentraler Anker der internationalen Präsenz ist das BMW Werk Spartanburg - das größte BMW-Werk weltweit. Unternehmen profitieren von einer etablierten, effizienten Logistik - unter anderem über den Port of Savannah, einen der größten Containerhäfen der USA (rund 5,7 Mio. TEU im Haushaltsjahr 2025), und das Luftverkehrsdrehkreuz Atlanta (rund 108 Mio. Passagiere 2024) - sowie von der guten Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte.

"Mein Ziel ist es, Brücken zu bauen - zwischen europäischen Unternehmen mit Expansionsplänen und dem amerikanischen Markt mit seiner besonderen Dynamik und Pragmatik. Wir bringen strategische Erfahrung, Umsetzungskompetenz und Klarheit dorthin, wo unsere Kunden neue Chancen erschließen", so der Managing Director der US-Tochter, Franz A. Wenzel, der auf beiden Seiten des Atlantiks aufgewachsen ist. In rund 14 Jahren bei enomyc hat er anspruchsvolle Transformations- und Innovationsvorhaben verantwortet - von komplexen Reorganisationen bis zu KI-gestützten Lieferkettenoptimierungen. Mit strategischem Weitblick und technologischer Expertise - insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Blockchain - wird er den US-Standort als Treiber zukunftsweisender Beratungsansätze positionieren. Er vereint europäische Methodenkompetenz mit amerikanischem Pragmatismus.

Strategische Expansion in einen Schlüsselmarkt

Zielkunden der US-Tochtergesellschaft sind in erster Linie mittelständische und große mittelständische Unternehmen aus der Automobilindustrie sowie aus dem Bereich industrielle Lieferketten. Neben der schnellen Verfügbarkeit vor Ort überzeugt enomyc mit einem breiten Track Record erfolgreicher Transformationsvorhaben, einer klar strukturierten Umsetzung und der Verlässlichkeit europäischer Beratungsstandards.

Statt auf ein entsandtes Team aus Deutschland setzt enomyc bewusst auf lokale Consultingexperten mit ausgewiesener Turnaround-Erfahrung, die u. a. mit Chapter-11-Verfahren, Gläubigerverhandlungen und Gewerkschaftsdynamiken vertraut sind. "Unser Ansatz ist: lokale Expertise statt importiertem Know-how. Wir kombinieren europäische Methoden mit US-Umsetzung und nutzen Netzwerke wie das American Bankruptcy Institute (ABI), die German American Chamber of Commerce South (GACC South) sowie die Upstate SC Alliance für Talente und Geschäftskontakte.", sagt Franz A. Wenzel.

"Für enomyc ist der Markteintritt in die USA ein bedeutender Meilenstein", sagt Mitgründer und Managing Partner Uwe Köstens. "Er steht für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens und unser klares Bekenntnis zu internationaler Präsenz und Kundennähe. Viele unserer Kunden haben uns in den vergangenen Jahren gefragt, wann wir den Schritt über den Atlantik gehen. Diesem Bedarf begegnen wir nun mit einer gezielten Expansionsstrategie und genau der Expertise, für die uns unsere Kunden schätzen. "

Ein ausführliches Interview mit Martin Hammer und Franz A. Wenzel zu den Plänen von enomyc in den USA gibt es hier:

https://ots.de/SZLJMg

Über enomyc

enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung, Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.

