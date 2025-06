enomyc

TOP CONSULTANT und TOP 100: Kunden zählen enomyc zu den besten Beratungen

Hamburg (ots)

enomyc ist erneut mit dem TOP CONSULTANT-Siegel als bester Mittelstandsberater sowie als innovatives TOP 100-Unternehmen ausgezeichnet worden. Beide Ehrungen wurden gestern in Mainz übergeben. Den TOP CONSULTANT-Preis für die beste Mittelstandsberatung überreichte Ex-Bundespräsident Christian Wulff, das TOP 100-Siegel für besonders innovative Mittelständler der Wissenschaftsjournalist und TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar.

Mit über 1.500 Erfolgsprojekten und tiefgreifender Expertise positioniert sich enomyc als führende Kraft in der Beratung des oberen Mittelstands. Ziel ist eine Re-Dynamisierung mittelständischer Unternehmen. "Wir begleiten den Mittelstand mit unternehmerischem Denken, technologischer Exzellenz und großer Umsetzungskraft", so Julia Hammer, Managing Partner und COO von enomyc. "Was uns antreibt, ist der Anspruch, Veränderungen in nachhaltigen, messbaren Erfolg zu übersetzen - gemeinsam mit unseren Kunden."

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beratung. Dazu wird im Rahmen einer wissenschaftlichen Kundenbefragung ermittelt, wie zufrieden mittelständische Referenzkunden mit der Beratung waren und ob sie enomyc weiterempfehlen würden. In diesem Jahr hatten sich 138 Beratungsunternehmen um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben.

Auszeichnung für Innovationsmanagement und -erfolg

Auch für seine Innovationskraft ist enomyc erneut geehrt worden. Der TOP 100-Award zeichnet mittelständische Unternehmen für ihr Innovationsmanagement und ihren Innovationserfolg aus. Grundlage hierfür ist eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung. Bewertet werden 100 Kriterien in den fünf Kategorien Innovationserfolg, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie innovationsförderndes Top-Management. Gemessen wird dabei nicht nur der innovative Output, sondern auch das Innovationspotenzial, das im Unternehmen steckt.

Die Innovationsstärke der diesjährigen TOP 100-Unternehmen zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus. So sind 68 Prozent in den vergangenen drei Jahren stärker gewachsen als ihr jeweiliger Branchendurchschnitt. Außerdem haben sie 1.110 nationale und 1.802 internationale Patente angemeldet, ein Drittel des Umsatzes stammt aus Marktneuheiten und innovativen Verbesserungen. Schließlich hilft Innovationskraft auch beim Sparen: Dank Prozessinnovationen konnten die TOP 100-Unternehmen 8,7 Prozent ihrer Gesamtkosten einsparen.

Über enomyc:

enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins) sowie seit 2017 neunmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.

