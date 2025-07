TOUR DE BADEN

TOUR DE COP kommt 2025 erstmals nach Deutschland - junge Menschen radeln für Naturschutz und Biodiversität

Schirmherr: S.K.H. Markgraf Bernhard von Baden unterstützt Premiere der "Tour de Baden"

Salem, Baden (ots)

Die internationale Fahrradinitiative TOUR DE COP findet 2025 erstmals in Deutschland statt. Unter dem Titel "TOUR DE BADEN" startet die Umweltradtour am Samstag, 5. Juli, um 9 Uhr vor dem Barockschloss Mannheim. Dort eröffnen Staatssekretärin Gisela Splett vom Finanzministerium Baden-Württemberg, die Erste Bürgermeisterin der Stadt Mannheim Professor Dr. Diana Pretzell sowie Tour-Initiator Yusef Ahmed die Veranstaltung mit Redebeiträgen. Damit setzt die Initiative ein einzigartiges Zeichen für die Verbindung von regionaler Verwurzelung und globalem Umweltdialog.

Gegründet wurde TOUR DE COP 2022 von Yusef Ahmed, damals Vorstandsmitglied der Deutsch-Arabischen Industrie- und Handelskammer in Kairo, als Engagement im Vorfeld der COP27, der 27. Weltklimakonferenz der UNO zum Thema Umweltveränderungen, bei der sich Vertragsstaaten der Vereinten Nationen - darunter die EU - austauschen und handeln. Die Idee: Junge Menschen auf Fahrrädern als Symbol für Umweltbewusstsein und aktive Teilhabe am Naturschutz zu vereinen. Seitdem hat sich das Projekt zu einer grenzüberschreitenden Bewegung entwickelt, die Bildung, Wirtschaft und Diplomatie miteinander verbindet und bei den Weltumweltkonferenzen COP27 bis COP29 in Ägypten, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und Aserbaidschan für internationales Aufsehen sorgte.

Gründer Yusef Ahmed betont, wie sehr die Initiative die Verbindung von globalen Zielen mit persönlichem Engagement junger Menschen fördert:

"Es ist schön zu sehen, dass wir Schülerinnen und Schüler begleiten dürfen und sie erleben, dass sie scheinbar unerreichbare Ziele erreichen können. Bei der TOUR DE COP28 haben viele gesagt: '720 Kilometer in einer Woche? Das schaffe ich nie!' - und am Ende hat es jeder geschafft: die jüngste Teilnehmerin war 12, der älteste 64."

Das Projekt setzt damit erneut ein starkes Zeichen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Wertschätzung der Natur und das Erleben von Biodiversität.

Die diesjährige Edition markiert einen wichtigen Meilenstein: Zum ersten Mal findet die TOUR DE COP mit der TOUR DE BADEN eine regionale Ausgabe in Deutschland und der Schweiz. Im Mittelpunkt steht die Förderung von Naturbewusstsein, Biodiversität und nachhaltigem Engagement bei jungen Menschen. Dies passt ideal zur Tradition der Schule Schloss Salem, die für ihre innovative und verantwortungsvolle Bildung bekannt ist.

Im April 1920 gründeten Prinz Max von Baden, sein Berater Kurt Hahn und der bekannte Pädagoge Karl Reinhardt die Schule Schloss Salem. Von Anfang an war die Institution geprägt von den Idealen einer ganzheitlichen Erziehung, die Persönlichkeitsentwicklung, gesellschaftliches Engagement und Umweltschutz eng miteinander verknüpfen.

Die enge Verbindung der Schule mit der Familie von Baden macht die Kooperation mit S.K.H. Markgraf Bernhard von Baden als Schirmherr der Tour besonders bedeutsam. Der Markgraf betont:

"Die TOUR DE BADEN bringt junge Menschen zusammen, die sich für den Schutz unserer Natur und Biodiversität einsetzen wollen. Es ist ein starkes Signal, dass Bildung, Tradition und nachhaltiges Handeln hier in Baden-Württemberg Hand in Hand gehen - ganz im Sinne der globalen Ziele, die bei den COP-Verhandlungen verfolgt werden."

Die Route beginnt am Barockschloss Mannheim, führt über Schloss Heidelberg, Schloss Bruchsal und die Kurstadt Baden-Baden, bevor sie an den imposanten Rheinfällen in der Schweiz vorbeiführt. Die abschließende Etappe endet am Schloss Salem, wo die Radfahrerinnen und Radfahrer feierlich empfangen werden.

An der TOUR DE BADEN nehmen junge Menschen aus verschiedenen Ländern teil, darunter Schülerinnen und Schüler der Deutschen Evangelischen Oberschule Kairo (DEO), der Schweizer Schule El Gouna (SIS) sowie erstmals der Schule Schloss Salem. Dr. Christian Dern, Schulleiter der DEO, unterstreicht die Bedeutung des Projekts für seine Schülerinnen und Schüler:

"Wir sind begeistert, dieses Jahr schon zum vierten Mal dabei zu sein. Es ist großartig zu sehen, wie junge Menschen Naturbewusstsein entwickeln und internationale Freundschaften knüpfen."

TOUR DE COP verbindet Radfahren mit globalem Umweltbewusstsein, Bildung, Wirtschaft und Diplomatie. Seit COP27 sind zahlreiche Botschafter und Unternehmen beteiligt. Mit der TOUR DE BADEN etabliert sich das Projekt in einer der schönsten und geschichtsträchtigsten Regionen Europas und setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Zukunftsgestaltung.

Jährlich wird ein Kurzfilm produziert, der die Emotionen und Erlebnisse dokumentiert - begleitet von eigens komponierter Musik, die regionale Klänge aufgreift und so kulturelle Vielfalt spiegelt.

Mit der TOUR DE BADEN erhält das Projekt erstmals einen festen Standort in Deutschland, der durch seine kulturelle Geschichte, die naturnahe Umgebung und den pädagogischen Geist von Schloss Salem geprägt ist. Die Tour macht Biodiversität erlebbar und verbindet die lokale Tradition mit der globalen Verantwortung, die durch die COP-Verhandlungen weltweit gefordert wird.

