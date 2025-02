Destination Canada

Kanadas neue Highlights 2025!

Kanada zeigt sich winterlich: feiner Schnee bedeckt das Land, viele Seen sind zugefroren, die Temperaturen sind frisch. Ein Paradies für Outdoor-Liebhaber!

Bochum (ots)

Als Kontrastprogramm zum Wandern, Schneeschuhlaufen, Ski- und Schlittschuhfahren locken Entspannung in authentischen Lodges oder Kultur-Highlights in den Städten. Doch Kanada glänzt nicht nur im Winter, sondern zu jeder Jahreszeit. Und wie immer gibt es viel Neues zu entdecken. Ob entspannende Wellnessangebote, neue Naturschutzgebiete oder elektrisierende Festivals: Auch 2025 kann Kanada mit zahlreichen neuen Attraktionen aufwarten, die eine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

NEUE WELLNESS-OASE AM IKONISCHEN LAKE LOUISE

Der majestätische Gletschersee in Lake Louise gehört zu den bekanntesten Attraktionen in den Rocky Mountains. Viele Besucher zieht es jedes Jahr an sein Ufer. Sie bewundern das Bergpanorama, das zum Weltnaturerbe gehört, oder trinken im angrenzenden Hotel Chateau Lake Louise einen High Tea mit Blick auf den Victoria-Gletscher. Ab dem Sommer bietet das zur Fairmont-Kette gehörende Luxushotel ein weiteres Highlight: Hotelgäste und später auch Besucher können sich dann in der neu erbauten Wellness-Oase Basin Glacial Waters in wohltemperierten Thermal-Pools, Saunen und Ruhezonen entspannen - inklusive unverstelltem Blick auf das spektakuläre Seeufer. Der See Lake Louise liegt auf über 1.700 Metern Höhe, das Hotel gilt als das eines der höchstgelegenen in Kanada.

MEHR NATURSCHUTZGEBIETE IM YUKON TERRITORIUM

Im Norden des Yukon entsteht nach rund vier Jahrzehnten andauernden Verhandlungen zwischen Regierung und Ureinwohnern ein neues Naturschutzgebiet, das maßgeblich von den indigenen Bewohnern der Inuvialuit verwaltet wird. Das Gebiet Aullaviat/Anguniarvik ("wo Menschen und Tiere reisen") grenzt an den bestehenden Ivvavik Nationalpark, umfasst nahezu 8.500 Quadratkilometer Fläche und ist ein wichtiger Lebensraum für Wildtiere wie Karibu, darunter die bekannte Porcupine-Herde mit über 200.000 Tieren. Mit dem Schutzgebiet soll die einzigartige Wildnis im Norden Kanadas geschützt und zugleich die Zusammenarbeit mit den indigenen Bewohnern gestärkt werden, die seit Jahrhunderten dort im Einklang mit der Natur leben und diese bewahren.

SOOKE HARBOUR HOUSE AUF VANCOUVER ISLAND NEUERÖFFNET

Nach einer umfassenden vierjährigen Renovierung erstrahlt eines der beliebtesten Ferienhotels im Süden von Vancouver Island in neuem Glanz. Das Sooke Harbour House liegt etwa eine dreiviertel Stunde mit dem Auto von Victoria entfernt direkt am Ufer der Strait of Juan de Fuca, mit spektakulärem Blick auf die Küste des Pazifik. Eröffnet wurde das Hotel, das in British Columbia einen exzellenten Ruf genießt, ursprünglich vor 40 Jahren. Bekannt wurde es vor allem für sein exquisites Westküsten-Restaurant, in dem regionale Zutaten verwertet werden. Nun haben die Eigentümer rund 14 Millionen kanadische Dollar in die Modernisierung investiert. Das Sooke Harbour House verfügt über 28 Zimmer und etwa 100 Angestellte, die überwiegend in Sooke leben.

MANITO AHBEE FESTIVAL IN WINNIPEG FEIERT 20. GEBURTSTAG

Seit zwanzig Jahren feiern die indigenen Völker in Winnipeg das Manito Ahbee Festival, in der Sprache der Ojibway übersetzt: "Wo der Schöpfer sitzt". Der Event bringt Teilnehmer aus ganz Nordamerika zusammen, um indigene Kunst, Kultur, Musik, Tanz und Kulinarik zu zelebrieren. Geboten wird einer der größten Powwows der Welt, bei dem Angehörige aus verschiedenen Nationen traditionelle Tänze präsentieren. Zu weiteren Highlights gehört ein Wettbewerb im Bau von Tipi-Zelten und der große Manito Ahbee Markt, auf dem Besucher Waren von indigenen Künstlern erwerben können, beispielsweise traditionelle Kleidung, Schmuck und Accessoires. Das Festival findet voraussichtlich vom 16. bis 18. Mai im Red River Exhibition Park in Winnipeg statt.

NEUER DIREKTFLUG VON BERLIN NACH TORONTO MIT AIR TRANSAT

Kanada-Reisende aufgepasst! Wer diesen Sommer von Berlin ins Ahornland reisen will, der darf sich über neue Direktflüge freuen! Die kanadische Fluglinie Air Transat bietet zwischen dem 20. Juni und 24. Oktober 2025 erstmals Non-Stop-Direktverbindungen von Berlin nach Toronto an. Die Airbus-Maschinen von Air Transat fliegen die Strecke zweimal pro Woche, und zwar jeden Montag und Freitag, ab Berlin. Die Rückflüge von Toronto finden am Donnerstag und Sonntag statt. Über den Toronto Pearson International Airport können Fluggäste dank einer Code-Share Vereinbarung von Air Transat und Porter Airlines zu weiteren beliebten Zielen in Kanada weiterfliegen, darunter nach Montreal, Vancouver, Edmonton, Halifax und Calgary.

NACHTWANDERUNG IM LICHT DES STELLA MARIS IN NOVA SCOTIA

Die Nächte sind dunkel, und die Sterne sind hell im äußersten Südwesten der Atlantikprovinz Nova Scotia. Besonders faszinierend ist der Nachthimmel rund um die Ortschaft Church Point an der Saint Marys Bay. Dort bietet der akadische Naturkundler Paul Lalonde jetzt geführte Nachtwanderungen an, auch La Nuit Stella genannt. Unterwegs erfahren Besucher mehr über die Astronomie und Mythologie des Himmels und auch darüber, was die Sterne, Planeten und Galaxien für die lokalen Mi'kmaw-Ureinwohner bedeuten. Nicht zuletzt berichtet Lalonde auch darüber, wie Stella Maris, der Stern des Meeres, die französischstämmigen Akadier einst aus Europa in die ferne Neue Welt nach Nordamerika führte.

PRINCE EDWARD ISLAND AUF UMWELTFREUNDLICHEN TOUREN

Nachhaltig per Boot oder Fahrrad die idyllische Atlantikinsel Prince Edward Island erkunden - das können Besucher neuerdings in der Provinzhauptstadt Charlottetown. Der Ökotouranbieter Ride Solar bietet dazu seinen Gästen mehrmals täglich Touren durch den Hafen von Charlottetown an, ganz ohne Auspuffgase oder Dieselgestank. Dazu hat Ride Solar eigens das größte solarbetriebene Tourboot in Nordamerika in Betrieb genommen, welches Platz für bis zu 34 Gäste hat. Die Touren dauern zwischen eineinhalb und zwei Stunden und beinhalten auch ein gastronomisches Serviceangebot zum Mittag- und Abendessen. Für umweltfreundliche Gruppenausflüge durch die Innenstadt stellt Ride Solar Partyfahrräder bereit, deren Batterien von der Sonne gespeist werden.

