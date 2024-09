Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024: Das sind die Nominierungen für den Preis "Beste Serie" in der Kategorie Fiktion

"Die Zweiflers", "Liebes Kind" und "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" als "Beste Serie" nominiert

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Die Jury hat drei hochwertige Serien ausgewählt, die die Zuschauer auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ihren Bann ziehen."

Die Moderatorinnen und Moderatoren: Steven Gätjen moderiert die große Award Show, an seiner Seite Eva Karl Faltermeier / Jacqueline Belle begrüßt die Gäste auf dem Blue Carpet

BR Fernsehen zeigt den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 23. Oktober 2024 ab 22.45 Uhr / Sendung steht ebenfalls in der ARD Mediathek zur Verfügung

Große Award Show findet am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt statt.

Nach den Nominierungen für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion und den nominierten Beiträgen für den Publikumspreis "Beliebtester Social Media Content" in der neuen Kategorie Social Media stehen nun auch die Nominierungen für den Preis "Beste Serie" in der Kategorie Fiktion fest:

"Die Zweiflers" (Turbokultur in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD)

(Turbokultur in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD) "Liebes Kind" (Constantin Film für Netflix)

(Constantin Film für Netflix) "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" (UFA Fiction für Prime Video)

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Als großer Serienfan bin ich von den heutigen Nominierungen für den Blauen Panther besonders begeistert. Die Jury hat drei hochwertige Serien ausgewählt, die die Zuschauer auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ihren Bann ziehen. Von einer meisterhaften Mischung aus Drama und Komödie, die das Leben einer jüdischen Familie in Deutschland porträtiert, über eine Geschichte mit nie abreißendem Spannungsfaden, die die düsteren und emotionalen Untiefen der menschlichen Psyche gekonnt auslotet bis hin zu einem modernen Märchen in einer illustren Collegewelt mit allen Höhen und Tiefen der Gefühlswelt eines Teenagers."

Die Moderatorinnen und Moderatoren

Film- und TV-Profi Steven Gätjen wird in diesem Jahr die große Award Show am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt moderieren. An seiner Seite: Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Auf dem Blue Carpet werden die Nominierten, (noch geheimen) Preisträgerinnen und Preisträger sowie die prominenten Gäste wieder von Moderatorin und Synchronsprecherin Jacqueline Belle begrüßt.

Steven Gätjen: "Als Hamburger den Blauen Panther in München zu moderieren, ist ein wahr gewordener Traum. Schon seit langer Zeit gehört dieser Preis zu den renommiertesten und innovativsten der Branche. Ich freue mich sehr auf eine überraschende und spannende Verleihung und werde mein Bestes tun, dass es ein unvergesslicher Abend für alle wird."

Eva Karl Faltermeier: "Es ist eine Ehre für mich, an der Seite von Steven Gätjen durch den Abend führen zu dürfen - und dass, obwohl ich diesen hochkarätigen Preis selbst noch nie gewonnen habe. Als Kabarettistin bin ich auf Events natürlich nicht zuletzt wegen des Buffets da; die Aussicht auf Essen motiviert mich immer ungemein, weswegen ihr eine energiegeladene Moderatorin erleben werdet. Und großartige KollegInnen und Gäste sowieso. Darauf ist beim Blauen Panther immer Verlass."

Jacqueline Belle: "Was für eine Ehre das dritte Jahr in Folge die Red Carpet Show des Blauen Panthers moderieren zu dürfen! Wenn ich an die letzten Jahre denke, spielen sich direkt vor meinem Auge wunderschöne, emotionale Momente ab und ich bekomme gleich wieder Gänsehaut. Auf genau diese echten Emotionen freue ich mich besonders. Der rote Teppich wird dieses Jahr zum blauen Teppich und ist der perfekte Ort, um die faszinierenden, mitreißenden Geschichten der Künstler, Kreativen und Produzenten zu teilen, die uns mit ihren Produktionen immer wieder in den Bann ziehen. Auf einen unvergesslichen Abend voller Überraschungen!"

Publikumspreis: noch bis zum 30. September 2024 abstimmen

Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer beim "Blauer Panther - TV & Streaming Award" abstimmen: In der 2024 neu eingeführten Kategorie Social Media stehen drei Beiträge für den Preis als "Beliebtester Social Media Content" zur Wahl. Vom 13. August 2024 bis zum 30. September 2024 kann das Publikum unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting voten. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Publikumspreises wird im Rahmen der großen Award Show am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt in München verkündet und ausgezeichnet. Zudem kann das Publikum nicht nur über die Preisträgerin oder den Preisträger abstimmen, sondern auch Tickets für die Preisverleihung gewinnen. Unter allen berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 2 x 2 Tickets für die Award-Show verlost.

Nominierungen für den Publikumspreis des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Kategorie Social Media

Bodo Wartke (TikTok: @bodowartke) und Marti Fischer (TikTok: @marti.fischer) für "Barbaras Rhabarberbar"

(TikTok: @bodowartke) und Marti Fischer (TikTok: @marti.fischer) für "Barbaras Rhabarberbar" Sophia-Lin Schirmer (TikTok: @sosopinkypie) für "Wieso gibt es keinen Elternführerschein?"

(TikTok: @sosopinkypie) für "Wieso gibt es keinen Elternführerschein?" Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) für "Danke, hier das Rezept"

Die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion:

Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+)

für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+) Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8")

Katharina Stark für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+)

für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+) Aaron Altaras für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek)

für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek) David Kross für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste)

für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste) Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der 2. Staffel (8 Folgen) der Serie "Almania" (DCM Pictures für den SWR)

Die Gewinner der beiden Preise, über die die Jury entscheidet, werden von der PRISMA-Verlag GmbH präsentiert und im Rahmen der großen Award Show im Oktober verkündet.

BR Fernsehen zeigt den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 23. Oktober ab 22.45 Uhr. Zudem steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Der Blaue Panther wird erstmals in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und neu ab 2024 in der Kategorie Social Media, in der künftig mindestens ein Preis pro Jahr vergeben wird. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme des Publikumspreises, die Jury. Auch 2024 erfreute sich das 14-köpfige Gremium über zahlreiche und vielfältige Einreichungen. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben.

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024

Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer, langjähriger Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), vergibt eine unabhängige Jury den Blauen Panther. Diese besteht 2024 aus: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (Netflix), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (Executive Producer, entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, ProSiebenSat.1 Group, RTL Deutschland, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024) statt.

Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media

