"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024: Das sind die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion

Sira-Anna Faal, Anna Schudt und Katharina Stark sind als "Beste Schauspielerin" nominiert.

Aaron Altaras, David Kross und Phil Laude sind als "Bester Schauspieler" nominiert.

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Spannende Nominierungen für eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kreative in den Medien."

Große Award Show findet am 23. Oktober 2024 wieder in der BMW Welt statt.

Die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" werden von prisma präsentiert.

Am 23. Oktober 2024 findet in der BMW Welt München wieder die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" statt. Jetzt hat die Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion bekannt gegeben. Die Gewinner der beiden Preise, über die die Jury entscheidet, werden von der PRISMA-Verlag GmbH präsentiert und im Rahmen der großen Award Show im Oktober verkündet.

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Der Blaue Panther ist eine ganz besondere Ehrung am Medienstandort Bayern. Dafür wird im Herbst in München wieder der Blaue Teppich ausgerollt, und wir richten das Scheinwerferlicht auf unsere Medienschaffenden. Mit ihrer Kreativität und ihrem Können ermöglichen und bereichern sie unser Leben und unsere Gesellschaft. Die ersten Nominierungen der Jury zeigen wieder die ganze Bandbreite und Vielfalt kreativen Schaffens. Jetzt steigt die Spannung, wer die begehrte Trophäe am Ende erhalten wird."

Sandra Wittemer, Leiterin BMW Welt: "Wir freuen uns sehr über unsere langjährige Partnerschaft mit dem Blauen Panther. Mit der prägnanten Architektur der BMW Welt ist diese häufig Drehort für Film und Fernsehen und vor allem vielseitig nutzbar. Auch für den diesjährigen Blauen Panther und die anschließende Aftershowparty haben wir uns wieder ein innovatives Konzept in unserer Location überlegt, das für ein einzigartiges Erlebnis bei allen Gästen sorgen wird."

Stephan Braun, Chefredakteur prisma: "Ich liebe gut gemachte Videoproduktionen! Noch viel mehr bewundere ich persönlich aber schauspielerische Fähigkeiten: Sie vereinen Ausdrucksstärke, Willen, Körperbeherrschung, das Gespür und den Blick für den ganz besonderen Moment und sie können nur mit voller Leidenschaft zur Perfektion gebracht werden. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit unserem TV- und Streaming-Magazin prisma beim diesjährigen Blauen Panther die Wahl der besten Schauspielerin und des besten Schauspielers präsentieren dürfen. Das passt einfach zusammen!"

Der Blaue Panther wird erstmals in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und neu ab 2024 in der Kategorie "Social Media", in der künftig mindestens ein Preis pro Jahr vergeben wird. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme des Publikumspreises, die Jury. Auch 2024 erfreute sich das 14-köpfige Gremium über zahlreiche und vielfältige Einreichungen.

Der Juryvorsitzende Prof. Dr. Klaus Schaefer: "Die vielen deutschen Produktionen fürs öffentlich-rechtliche und fürs private Fernsehen sowie zunehmend auch für Streaming-Plattformen eröffnen für deutsche Schauspielerinnen und deutsche Schauspieler ein grandioses Betätigungsfeld. Die Vielfalt der Genres in Filmen und in den immer beliebter werdenden Serien bietet für die Darsteller und Darstellerinnen mannigfaltige Möglichkeiten, ihr Talent und ihr Können unter Beweis zu stellen. Dies schlägt sich dann auch in den Nominierungen nieder, die die Jury - nach der Sichtung von über 70 eingereichten Produktionen - für den Blauen Panther vorgenommen hat. Alle sechs Nominierten stehen für herausragende Schauspielkunst in jeweils besonderen Rollen. Dabei war es für die Jury wieder einmal nicht leicht, aus der Fülle hervorragender Schauspielleistungen die sechs Finalisten auszuwählen. Und es wird noch schwerer werden, aus diesem Bouquet dann die endgültige Siegerin und den endgültigen Sieger zu küren. Ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes sind aber bereits jetzt alle sechs Nominierten."

Das sind die Nominierten in der Kategorie Fiktion für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler":

Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+)

für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+) Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8")

für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8") Katharina Stark für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+)

für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+) Aaron Altaras für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek)

für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek) David Kross für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste)

für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste) Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der 2. Staffel (8 Folgen) der Serie "Almania" (DCM Pictures für den SWR)

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024

Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer, langjähriger Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), vergibt eine unabhängige Jury den Blauen Panther. Diese besteht 2024 aus: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (Netflix), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (Executive Producer, entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024) statt.

