"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024: Netflix wird Träger des Blauen Panthers

München (ots) - - In drei Tagen, am 25. Oktober, findet in der BMW Welt die glamouröse Award Show statt - Über 750 Gäste feiern die Vergabe von insgesamt 20 Blauer Panther-Trophäen an ihre neuen Besitzerinnen und Besitzer - Caroline Link bekommt den Blauen Panther für die "Beste Regie" - Popsänger Sasha heizt ...

mehr