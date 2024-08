K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum

Kai Wegner zu Gast bei Deutschlands größtem Accelerator für KI-Startups

Der Regierende Bürgermeister besucht K.I.E.Z. und bekräftigt Berlins Führungsanspruch als Startup-Hauptstadt

Auf seiner Startup-Tour am 22. August 2024 besuchte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) am AI Campus Berlin. Begleitet wurde der dabei von Vertretern von Bitkom und des Bundesverbands Deutscher Startups.

Der Regierende Bürgermeister informierte sich über den aktuellen Stand wissenschaftsbasierter KI-Ausgründungen aus den Berliner Universitäten und Forschungseinrichtungen. Einen Einblick in die große Bandbreite der bei K.I.E.Z. geförderten KI-basierten Lösungen gaben die Gründer:innen von Lipocheck (Gesundheitslösung für Frauen mit Lipödem), Elephant (Schulungen für Arbeitnehmer:innen ohne Computerarbeitsplatz) und Exazyme (Plattform zum Design von Proteinen).

Der Regierende Bürgermeister bekräftigte den Führungsanspruch Berlins als Startup-Hauptstadt Deutschlands und seine Ambitionen, Berlin auch im internationalen Ranking weiter nach vorne zu bringen. Er interessierte sich insbesondere dafür, wie die Anzahl an KI-Ausgründungen aus den Berliner Forschungseinrichtungen gesteigert werden kann und welche Vorgaben das Wachstum von Berliner KI-Startups hemmen oder verzögern. Diskutiert wurden unter anderem die langwierige Visavergabe an ausländische Fachkräfte sowie die umfangreichen Dokumentations- und Nachweispflichten für internationale Investoren. Kai Wegner sagte den Gründer:innen seine Unterstützung beim Abbau bürokratischer Erschwernisse zu und wird den Dialog mit den KI-Startups fortsetzen. Für den 09. Oktober kündigte er einen KI-Roundtable des Landes an.

Laura Möller, Direktorin des K.I.E.Z.: "Wir freuen uns, dass wir den Regierenden Bürgermeister heute im Künstlichen Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) begrüßen konnten. Berlin verfügt über exzellente Forschung sowie herausragende Talente an den Wissenschaftseinrichtungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Unsere Mission bei K.I.E.Z. ist es, das darin schlummernde Innovationspotential über Unternehmensgründungen in die Anwendung zu bringen. Dank der Finanzierung des Bundes und des Landes konnten wir in den vergangenen drei Jahren über 100 KI-Startups in Berlin unterstützen und entwickeln. Diese Dynamik zieht Talente und Kapital aus aller Welt an und stärkt die Position der Hauptstadtregion als der nationale KI-Standort."

Maurice Zomorrodi, Co-Founder von Elephant: " Berlin bietet mit seinem Startup Programmen - wie beispielsweise K.I.E.Z. - eine gute Förderlandschaft, die gerade für Startups in der Anfangsphase von unschätzbarem Wert ist. Allerdings sehen wir großes Potenzial für Verbesserungen, insbesondere beim Abbau bürokratischer Hürden. Die Beantragung von Fördermitteln ist ein langwieriger Prozess, der nicht zur Realität und Dynamik eines Startups passt."

Helena Rapprich, Co-Founder und CEO von Lipocheck: "Als Gründerin von LipoCheck habe ich mich sehr über die Gelegenheit gefreut, unser KI-gestütztes Gesundheits-Startup dem Regierenden Bürgermeister von Berlin vorzustellen. Unsere Mission ist es, die Gesundheitsversorgung von Frauen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz entscheidend zu verbessern. Unser Weg begann in Berlin, wo wir das dynamische Startup-Ökosystem optimal nutzen konnten, um unsere innovative Lösung weiterzuentwickeln. Der Dialog mit der Stadt und ihren Entscheidungsträgern ist für uns ein bedeutender Schritt, um zukunftsweisende Technologien nachhaltig in das Gesundheitssystem zu integrieren."

Philipp Markert, Co-Founder und COO von Exazyme: "Berlin hat eine gute Fördermittellandschaft, welche gerade für KI-Startups in der frühen Phase enorm wertvoll ist. Wir freuen uns über den Austausch mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner."

Über K.I.E.Z.

Das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) fördert Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Start-ups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.

K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

K.I.E.Z. ist eines von bundesweit vier EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.

