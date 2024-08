Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024: Start des Publikumsvotings für den Preis "Beliebtester Social Media Content" in der neuen Kategorie Social Media

Das Publikum entscheidet in der neuen Kategorie Social Media über die Preisträgerin oder den Preisträger

Zur Abstimmung für den Preis "Beliebtester Social Media Content" stehen drei Beiträge:

Bodo Wartke (@bodowartke) und Marti Fischer (@marti.fischer) für "Barbaras Rhabarberbar"

Sophia-Lin Schirmer (@sosopinkypie) für "Wieso gibt es keinen Elternführerschein?"

Tahsim Durgun (@tahdur) für "Danke, hier das Rezept"

Abstimmungszeitraum: 13. August 2024 - 30. September 2024 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting

Medien.Bayern-Geschäftsführer Stefan Sutor: "Mit Social Media als neuer, eigener Kategorie unterstreichen wir ganz bewusst die Relevanz von Sozialen Netzwerken beim Bewegtbildkonsum."

Große Award Show findet am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt statt.

Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer beim "Blauer Panther - TV & Streaming Award" abstimmen: In der 2024 neu eingeführten Kategorie Social Media stehen drei Beiträge für den Preis als "Beliebtester Social Media Content" zur Wahl. Vom 13. August 2024 bis zum 30. September 2024 kann das Publikum unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting voten. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Publikumspreises wird im Rahmen der großen Award Show am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt in München verkündet und ausgezeichnet.

Medien.Bayern-Geschäftsführer Stefan Sutor: "Mit Social Media als neuer, eigener Kategorie unterstreichen wir ganz bewusst die Relevanz und besondere Rolle von Sozialen Netzwerken beim Bewegtbildkonsum: Egal ob als Informations- und Unterhaltungsmedium oder als Verbreitungsweg für den eigenen Content - Inhalte auf Social Media leben von der Nähe zu und der Interaktion mit dem Publikum. Genau diesen besonderen Spirit möchten wir beibehalten, indem wir die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden lassen, wer den Blauen Panther in den Händen halten wird."

Zudem kann das Publikum nicht nur über die Preisträgerin oder den Preisträger abstimmen, sondern auch Tickets für die Preisverleihung gewinnen. Unter allen berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 23. Oktober 2024 in München verlost.

Nominierungen für den Publikumspreis des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Bodo Wartke (TikTok: @bodowartke) und Marti Fischer (TikTok: @marti.fischer) für "Barbaras Rhabarberbar"

für "Barbaras Rhabarberbar" Sophia-Lin Schirmer (TikTok: @sosopinkypie) für "Wieso gibt es keinen Elternführerschein?"

für "Wieso gibt es keinen Elternführerschein?" Tahsim Durgun (TikTok: @tahdur) für "Danke, hier das Rezept"

Bereits bekannt gegeben wurden die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" in der Kategorie Fiktion:

Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+)

für ihre Rolle als Pauline in der sechsteiligen Serie "Pauline" (bildundtonfabrik für Disney+) Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8")

für ihre Rolle als Anna Koch in der sechsteiligen Serie "Push" (Bantry Bay Productions für ZDFneo in Zusammenarbeit mit "New8") Katharina Stark für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+)

für ihre Rolle als Eva Bruhns in der fünfteiligen Serie "Deutsches Haus" (Gaumont GmbH für Disney+) Aaron Altaras für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek)

für seine Rolle als Samuel Zweifler in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" (Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk für die ARD Mediathek) David Kross für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste)

für seine Rolle als Max Brod in der sechsteiligen Serie "Kafka" (Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, NDR, WDR, SWR, BR, MDR, rbb, hr, SR und Radio Bremen für Das Erste) Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der 2. Staffel (8 Folgen) der Serie "Almania" (DCM Pictures für den SWR)

Die Gewinner der beiden Preise, über die die Jury entscheidet, werden von der PRISMA-Verlag GmbH präsentiert und im Rahmen der großen Award Show im Oktober verkündet.

Der Blaue Panther wird erstmals in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und neu ab 2024 in der Kategorie Social Media, in der künftig mindestens ein Preis pro Jahr vergeben wird. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme des Publikumspreises, die Jury. Auch 2024 erfreute sich das 14-köpfige Gremium über zahlreiche und vielfältige Einreichungen. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben.

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024

Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer, langjähriger Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), vergibt eine unabhängige Jury den Blauen Panther. Diese besteht 2024 aus: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (Netflix), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (Executive Producer, entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (23. - 25. Oktober 2024) statt.

Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media

