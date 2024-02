CGTN: Die Gala des Laternenfestes CMG 2024 besticht durch die Verbindung von Tradition und Technik

CGTN

Während die Dämmerung über dem 15. Tag des chinesischen Neujahrs einbricht, steigt der erste Vollmond des Jahres des Drachen am Himmel auf und leitet einen neuen Mondzyklus ein. Das chinesische Laternenfest, auch bekannt als Yuan Xiao Jie, markiert das Ende des chinesischen Neujahrsfestes und symbolisiert den kommenden Frühling.

Die Feierlichkeiten zum Laternenfest werden immer aufwändiger, mit grellen Lichtern, epischen Feuerwerken, lebhaften Nachtmärkten, erstklassiger Unterhaltung und Spielen, die Ihren Verstand herausfordern, wie z. B. das Lösen von Rätseln, die auf Laternen geschrieben sind, um Preise zu gewinnen, und die sich im Laufe der Zeit immer weiter ausbreiten.

Die mit Spannung erwartete Gala des Laternenfestes 2024, die von der China Media Group (CMG) veranstaltet wurde, erstrahlte am Samstag in vollem Glanz und begeisterte das Publikum mit einer fesselnden Mischung aus traditioneller chinesischer Kultur und hochmodernen technischen Innovationen.

Die diesjährige Gala bot ein vielfältiges Programm aus Musik, Tanz, Comedy, Oper und Akrobatik, das ein weltweites Publikum dazu einlud, sich vom Zauber der funkelnden Laternen verzaubern zu lassen, der Tradition des Laternenrätselns zu folgen und sich aktiv an den Feierlichkeiten zu beteiligen.

Dreizehn charismatische Gastgeber aus dem Hauptveranstaltungsort und den Nebenveranstaltungsorten in prominenten Städten wie Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan, Xi'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi und Kashgar in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang Uygur standen auf der Bühne der Laternenfestgala. Mit ihrer lebendigen Präsenz verbanden sie die Veranstaltung nahtlos mit faszinierenden Rätseln und verbreiteten huldvolle Segnungen der Harmonie und Schönheit unter dem faszinierten Publikum.

Eine der aufsehenerregendsten Darbietungen der Laternenfest-Gala 2024 war das kreativ zusammengesetzte Programm „Farbige Wolken jagen den Mond". Mit der Kombination von kantonesischer Oper, Instrumentalmusik, Ballett und anderen Disziplinen zu einem zarten Tanz im Mondlicht wurde eine innovative Interpretation von „farbigen Wolken, die die Abendbrise streicheln" mit einer erweiterten Bedeutung präsentiert.

Die Kombination solcher Elemente verjüngt die traditionelle chinesische Kultur, verleiht ihr neuen Charme und verleiht der Volksgeschichte und -kultur neue Impulse.

Die 1985 erstmals ausgestrahlte Gala zum Laternenfest hat das chinesische Volk seither bei den besonderen Anlässen der Familienzusammenführung begleitet.

Als Beweis für ihre Popularität und kulturelle Bedeutung wurde die Gala auf mehreren Fernsehkanälen, Radiosendern und neuen Medienplattformen ausgestrahlt, so dass ihre strahlende Pracht jeden Winkel des Landes und darüber hinaus erreichte. Als die Laternen erloschen und das Fest zu Ende ging, fügte die Laternenfestgala 2024 dem reichen Erbe dieser altehrwürdigen Tradition ein weiteres leuchtendes Kapitel hinzu.

